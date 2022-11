Festivalyje „Jono Meko muzikinė aplinka“ šėls išradingiausi kūrėjo gerbėjai ir sekėjai

Projektą įkvėpė dar 2019 metais jo kuratoriaus Edvardo Šumilos parašytas tekstas, išspausdintas „Lithuanian Music Link“ žurnale „Niujorko scenos ir aidai iš Lietuvos: Jono Meko muzikinė aplinka“. Jis apžvelgė menininko kūrybos muzikalumą, jo ryšius su Niujorko avangardo, eksperimentinės muzikos, roko ir džiazo scena.

Per keturias renginių dienas lankytojai galės susipažinti su Lietuvoje dar neeksponuota Jono Meko garsine instaliacija „Petrarkai, vaikščiojusiam Provanso kalvomis“ (To Petrarca Who Walked Over the Hills of Provence, 2003), taip pat išvysti jo filmą „Kelionės dainos“ (Travel Songs, 2003) su gyvu Jono Meko bičiulio, tapytojo ir muziko Eugenijaus Varkalio akompanimentu.

Taip pat vyks Jono Meko muzikinei aplinkai skirta diskusija, kurioje dalyvaus jo sūnus Sebastianas Mekas, Eugenijus Varkulevičius ir Dalius Naujokaitis, o diskusiją moderuos Juta Liutkevičiūtė.

Renginiuose taip pat bus galima išvysti Niujorke gyvenančio fotomenininko Rolando Andrijausko darbus iš parodos „Susitiksim antologijoje“. Laukia keturi koncertai, savaip susiję su Jono Meko muzikine aplinka arba įkvėpti jo kūrybos.

Lapkričio 9 dieną renginių serija prasidės trijų nebylių Jono Meko filmų („Viljamsburgas, Bruklinas“ (2002), „Keliaudamas į Fudži kalną mačiau...“ (1995) ir „Kasis“ (1966), atspindinčių skirtingus jo gyvenimo ir kūrybos tarpsnius, peržiūra. Filmus gyvai garsins pripažinti eksperimentininkai Kristupas Gikas ir Simonas Nekrošius.

Lapkričio 10 dieną, be filmo peržiūros ir diskusijos, vyks Jono Meko muzikinio bendražygio Daliaus Naujokaičio ir Pauliaus Vaško, Armino Bižio bei Eugenijaus Varkalio koncertas.

Lapkričio 11 dieną skambės pirmoji ansamblio iš Jungtinės Karalystės „Apartment House“, kuriam vadovauja Antonas Lukoszevieze, programa. Ji pristatys lietuviškų kūrinių, įkvėptų Jono Meko kūrybos, retrospektyvą nuo 1970-ųjų iki šių dienų (Juliaus Juzeliūno, Broniaus Kutavičiaus, Mindaugo Urbaičio, Ritos Mačiliūnaitės, Dominyko Digimo kompozicijas).

Prie ansamblio narių Gordono MacKay, Miros Benjamin ir Bridget Carey prisijungs ir muzikai iš Lietuvos – Karolina Ramonė, Medeinė Mickevičiūtė ir Kristupas Gikas.

Lapkričio 12 dieną ansamblis atliks programą „Niujorko avangardas ir muzikinė aplinka“, sudarytą iš praėjusio šimtmečio Niujorko scenos menininkų kūrybos. Joje skambės Johno Cage‘o, Yoko Ono, Alberto M. Fine‘o, Jurgio Mačiūno, Juliuso Eastmano kūriniai, o taip pat dvi specialiai šiai progai užsakytų Žibuoklės Martinaitytės ir Ramūno Motiekaičio kūrinių premjeros.

Festivalį organizuoja Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, remia Lietuvos kultūros taryba ir „Reformatai Park Hotel“.