Vilniaus jubiliejui Filharmonija pasidabino Virgilijaus Usinavičiaus-Augulio fotografijomis

„Virgilijus Usinavičius-Augulis – autorius, išbandęs labai skirtingas fotografijos sritis. Fotografas nuosekliai įamžino Sąjūdžio laikų įvykius, Lietuvai atgavus nepriklausomybę bendradarbiavo su užsienio spaudos agentūromis, vėliau su kolega užsiėmė reklamine fotografija. Pastaruoju metu grįžo prie analoginės technologijos ir ėmė kurti meninę fotografiją. Kaip tik šio kūrybos etapo darbai ir pristatomi parodoje „Mano Vilnius“.

Paties autoriaus žodžiais tariant, šie darbai gimsta „fotografuojant sau, jaučiant malonumą ir nesistengiant kam nors įtikti, nesijaudinant – pavyks ar ne“, – apie parodą rašo fotografijos kritikas ir teoretikas, fotografas dr. Tomas Pabedinskas.

Paklaustas, kada pradėjo fotografuoti Vilnių, parodos autorius prisiminė: „Vilniaus senamiestį pradėjau fotografuoti įstojęs į žurnalistiką – mūsų katedra buvo Pilies (dab. Bernardinų) skersgatvis 11. Taip ir gyvenom senamiesty – tarp katedros, centrinių rūmų, Istorijos ir Filologijos fakultetų, „Vaivos“, „Stiklių“ ir „Žemaičių“.

Mano kursinis darbas buvo fotopasakojimas „Restauratoriai Bernardinuose“, o diplominis – fotoknyga „Vilniaus senamiestyje“. Užsienio literatūros ir albumų tuo metu praktiškai nematydavom, tad knygos, kurios darė didžiausią įtaką, buvo Algimanto Kunčiaus „Senojo Vilniaus vaizdai“ bei Romualdo Rakausko ir Antano Sutkaus „Vilniaus šiokiadieniai“, „Šalis ta Lietuva vadinas“. Vėliau prasidėjo darbas, politiniai įvykiai. Po jų fotografavau Vilnių daugiausia skaidrėmis – spalvotą, daugiau paradinį.“

Apie parodoje „Mano Vilnius“ eksponuojamus darbus fotografas pasakoja: „Prieš kokius 8 metus vėl pasiėmiau nespalvotą juostą ir pradėjau fotografuoti panoramine kamera – iš pradžių daugiau gatvę, žmones, kiek vėliau – ir patį miestą. Panoraminė kamera nepritaikyta fotografuoti architektūrai, ypač Vilniaus, tai ir nuotraukos išeina tokios ne visai „architektūrinės“.

Nemėgstu automobilių kadre, taigi dažnai šonu apeinu vietas, kur jie stovi ar važiuoja. Parodą spausdinau per pandemiją, tai stengiausi įtraukti kuo daugiau nuotraukų su žmonėmis. Pavadinimas kilo iš to, kad per pandemiją išėjau fotografuoti ir miestas visai nepatiko – tuščias, nejaukus. Pasakiau, kad tai ne mano miestas, perverčiau ir išėjo „Mano Vilnius“.“

Paroda „Mano Vilnius“ Filharmonijoje eksponuojama iki balandžio 7-osios. Ją galima apžiūrėti apsilankant Filharmonijoje vykstančiuose koncertuose. Primename, kad centrinės durys atidaromos valanda iki koncerto.

Paroda „Mano Vilnius" Filharmonijoje eksponuojama iki balandžio 7-osios. Ją galima apžiūrėti apsilankius Filharmonijoje vykstančiuose koncertuose. Primename, kad centrinės durys atidaromos valanda iki koncerto.