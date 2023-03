Prisiminti istorijos pamokas Kovo 11-ąją kvies įvairiomis kalbomis vedamos 42 nemokamos ekskursijos po Senamiestį

„Kovo 11-ąją kviečiame švęsti, prisimenant ne tik tai, kodėl kiekvienam lietuviui svarbi ši diena, bet ir kodėl kiekvienam žmogui tokia reikalinga Laisvė. Šią dieną prisimename istorijos pamokas ir apmąstome vertybes“, – sako šventinių ekskursijų organizatoriaus Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis.

Vilniečiai ir miesto svečiai švęsti Lietuvos gimtadienį kviečiami leidžiantis į porą valandų truksiančią įdomią ir turiningą kelionę laiku per Lietuvos istorijos šimtmečius – prisiminti reikšmingiausius šalies įvykius, legendas, sužinoti daugiau apie savo miestą, žmones, kovojusius ir kūrusius valstybę.

„Nuostabi galimybė tokią ypatingą dieną visiems geriau pažinti mūsų sostinę Vilnių“, – džiaugiasi prigijusia tradicija gidė Marija Beinortienė ir linki Kovo 11-osios proga Lietuvai pasididžiavimo, orumo, atsikračius sovietizmo, ir tvirtybės, remiant Ukrainą.

Registruotis į ekskursijas prašoma elektroniniu būdu nuo kovo 9 d., ketvirtadienio, 12.30 val. čia: https://www.eventbrite.com/e/570457262027

42 ekskursijas gidai ves 7 kalbomis: lietuvių, anglų, ukrainiečių, lenkų, vokiečių, prancūzų, rusų.

Ekskursijų temos

1. Šventės Vilniuje: nuo LDK iki šių dienų.

2. Senojo Vilniaus gatvės ir kiemeliai vedę link Nepriklausomybės.

3. Kiek Vilniuje Ukrainos? Istorijos, religijos, literatūros sąsajos.

4. Laisvės kelias. Prisimenant A. Terlecką ir jo bendražygius.

5. Vilnius – mūzų namai.

6. Totorių istorija ir paveldas Vilniuje.

7. Nuo Katedros iki Varpo – Lietuvos nepriklausomybės link.

8. Menas ir propaganda kaizerio laikais.

9. Roko maršas Vilniaus pilyse.

10. Kas kūrė LDK?

11. Valstybingumo keliu iki Kovo 11-osios.

12. Karališkas Vilnius.

13. Šventojo Kazimiero miestas.

14. 1980-ųjų Vilnius ir Sąjūdžio idėjos

15. Taurakalnis, bet ne tas... Ir kiti Vilniaus kalnai.

16. Čiurlionio Vilnius.

17. Be praeities – nėra ateities.

18. Vilniaus senamiestyje pasislėpusios skulptūros ir paminklai.

19. Pažinkime Vilniaus senamiestį.

20. Vilniaus senamiesčio įdomybės.

21. Lietuvos kariuomenės atspindžiai Vilniaus mūruose.

22. Vilniaus legendos. Ir smagios istorijos.

23. Protestantiškasis Vilnius.

24. Nepriklausomybės keliu.

25. Senasis Vilnius. Vilniaus pradžia.

26. Vilnius: the daily life and the past.

27. Look! Old Vilnius talks.

28. Jewish Vilna. Looking for Jerusalem of Lithuania.

29. Vilnius Old Town is a UNESCO pearl.

30. Wybitni Polacy i ich walka o niepodległā Litwę.

31. Droga niepodległości od Giedymina do Kościuszki.

32. Wilno – miasto wielonarodowe.

33. Historie ulic starego Wilna.

34. Vilniusser Altstadt.

35. Architektonische Vielfalt der Altstadt von Vilnius.

36. України у Вільнюсі.

37. En route vers l'indépendance de la Lituanie à Vilnius.

38. Старый город под другим углом.

39. Легенды Вильнюса.

40. Вильнюс и его жители: от Великого княжества Литовского до наших дней.

41. Мультикультурный Вильнюс.

42. Знакомство со старым городом Вильнюса.

Dėmesio – ekskursijų dalyvių skaičius ribotas, todėl kviečiama užsiregistruoti iš anksto.

Prieš prasidedant ekskursijoms, visi kviečiami į Vilniaus Nepriklausomybės aikštę, kur vidurdienį vyks Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo iškilmės. 12.30 val. Gedimino prospektu iškilmingai žygiuos Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos ir Lietuvos kariuomenės orkestras bei prasidės tradicinės eitynės „Nepriklausomybės atkūrimo kelias“ Vilniaus Gedimino prospektu nuo Nepriklausomybės aikštės iki Katedros aikštės su Lietuvos ir Ukrainos vėliavų juostomis. Eiseną sostinės aikštėse skambiai pasitiks orkestrai: Lukiškių aikštėje – Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, Vinco Kudirkos aikštėje – Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, Katedros aikštėje – Lietuvos kariuomenės orkestras.

Ekskursijų organizatoriai – Vilniaus kultūros centras ir Vilniaus miesto savivaldybė.