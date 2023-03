MO muziejus vaikus kviečia per žaidimą tyrinėti Vilnių

MO muziejaus kartu su menininkais Antanu Dubra, Vladu Suncovu ir programos „Vaikų žemė“ komanda sukurta patyriminė meninė instaliacija „Surask vilką“ vaikus supažindina su skirtingais Vilniaus objektais, pastatais bei simboliais, išsidėsčiusiais tarp greitųjų autobusų maršrutų. Apie šias miesto vietas pasakoja žaismingos iliustracijos ir tekstai, pasitikrinti žinias kviečia edukacinė viktorina, o dalis Vilniaus pastatų MO transformavosi į žaidimams atvirus baldus.

Muziejus – laisvo pažinimo erdvė

MO muziejaus vadovė Milda Ivanauskienė pasakoja, kad sprendimas MO hole įkurdinti Vilniaus pažinimui skirtą interaktyvią meninę instaliaciją muziejaus komandai buvo natūraliai padiktuotas aplinkybių. Miestui švenčiant 700–ąjį jubiliejų, o MO balandžio mėnesį besirengiant atidaryti kultinio Ričardo Gavelio romano įkvėptą didžiąją parodą „Vilniaus pokeris“, buvo svarbu sukurti įtraukią ir kūrybišką, miestui dedikuotą erdvę jauniausiems lankytojams.

Pasak M. Ivanauskienės, patyriminė meninė instaliacija „Surask vilką“ skatina smalsumą ir platesniame kontekste formuoja vaikų ryšį su miestu bei menu. Šioje erdvėje vaikai gali drąsiai ir nevaržomai pažindintis su Vilniumi, žaisti, piešti, skaityti, dalyvauti kūrybiniuose užsiėmimuose.

„MO muziejaus pavyzdžiu visuomet siekėme įrodyti, kad muziejinė erdvė gali būti draugiška vaikams – ne tik reikalaujanti susikaupimo ir surimtėjimo, bet ir skatinanti smalsauti bei tyrinėti. Esame įsitikinę, kad vaiko galimybė patirti pažinimo džiaugsmą yra neatsiejama nuo interaktyvių, kūrybiškumą auginančių patirčių, savarankiškų atradimų. Būtent dėl to su Vilniumi vaikus nusprendėme supažindinti per patyriminę erdvę, kuri mažiesiems lankytojams leidžia kurti pozityvų ryšį ir su muziejumi kaip laisvalaikio praleidimo vieta“, – teigia MO muziejaus vadovė.

Pastatai, kviečiantys žaisti

Menininkas Vladas Suncovas MO muziejaus instaliacijai sukūrė šešis Vilniaus mikrorajonus reprezentuojančius skulptūrinius baldus. Tam pasirinkti išskirtiniai, miestiečiams lengvai įsimenami pastatai iš skirtingų laikotarpių – nuo Televizijos bokšto Karoliniškėse iki Vilniaus universiteto bibliotekos Saulėtekyje.

„Siekėme, kad naviguojant po žemėlapį baldai būtų multifunkciniai įrankiai įvairaus amžiaus lankytojams atrasti ir pažinti mūsų sostinę. Jie suteikia galimybę prisėsti, pailsėti, pralįsti, užlipti, pasislėpti, apsukti ratą, apžvelgti ir aptarti tai, koks buvo, yra ir koks bus mūsų visų mylimas Vilnius“, – pasakoja V. Suncovas.

Scenografas ir iliustratorius Antanas Dubra, sukūręs charakteringas iliustracijas dar 14-ai Vilniaus objektų, džiaugiasi, kad „Surask vilką“ lankytojų dėka jau pradėjo savarankišką gyvenimą – vaikai instaliacijoje patys atranda naujas perspektyvas, tampa savotiškais erdvės bendrakūrėjais.

„Kuriant instaliaciją buvo labai sunku rasti naują vizualinį Vilniaus vaizdavimą ir MO erdvėje sutalpinti visą miestą, nepaliekant užribyje nei vieno rajono, bet manau, kad galiausiai su komanda mums tai pavyko. Sukurtoje instaliacijoje siūlome keletą perspektyvų, kaip į ją žiūrėti bei joje žaisti, tačiau jau gauname naujų įžvalgų ir žaidimo taisyklių iš lankytojų“, – sako A. Dubra.

Įdomusis Vilnius – atradimas ir suaugusiems

Pasak „Surask vilką“ kūrybinės komandos bei skaitymo skatinimo programos „Vaikų žemė“ narės Kotrynos Zylės, patyriminei meninei instaliacijai kūrusios tekstus, medžiagos rinkimas Vilniaus vietų aprašymams ir pačiai suteikė netikėtų atradimų.

„Įsiminė Bruklino tiltą primenančio, apleisto Bukčių tilto istorija, šimtamečiai kaulai Bernardinų kapinėse, 3,5 tūkstančio naujagimių, kasmet gimstančių Santaros klinikose, dingusio ir vėl atsiradusio bronzinio berniuko prie Žirmūnų skulptūros „Saulės džiaugsmas“ detektyvas, pilis, stovėjusi Pilaitės mikrorajone. Atrodė, kad pati iš naujo atradau miestą, kuriame gimiau ir užaugau, bet, pasirodo, dar tiek daug apie jį nežinojau“, – svarstė K. Zylė.

Patyrimine menine instaliacija nesiekiama perteikti nuodugnios informacijos apie Vilniaus istoriją – iliustracijos ir tekstai atveria erdvę kūrybiškumui, unikaliam kiekvieno vaiko žvilgsniui į savo miestą ir jame besislepiančias įdomybes. Drauge su instaliacija holo erdvėje taip pat eksponuojamos fotografijos iš MO muziejaus kolekcijos, atspindinčios skirtingus Vilniaus gyvenimo fragmentus.

MO hole nusidriekusiame žemėlapyje greitųjų autobusų maršrutus lydi šypseną keliantys siužetai: lėktuvo įsikibęs Basiliskas, Bernardinų kapinių šiurpuliukai, „Fabų žiedas“ didžiule deimanto akimi, o kiekviena stotelė kviečia skaityti, aiškintis ir keliauti. „Surask vilką“ įrodo – Vilnius yra visoks, o jį smagiausia patirti žaidžiant.

MO muziejus šiemet ypatingą dėmesį skiria šeimoms: rugpjūtį planuojama atverti parodą vaikams, kurioje apie miestą bus kalbama per meno kūrinius ir vaikų literatūrą. Be to, jau dabar savaitgaliais šeimų MO tradiciškai laukia Šeimų sekmadieniai – teatro profesionalų vedami užsiėmimai, vyksiantys instaliacijos erdvėje. Jų metu vaikai su patyrimine instaliacija „Surask vilką“ susipažįsta dar iš arčiau: jų laukia aktyvūs fiziniai žaidimai, vaidybinės užduotys, atsipalaidavimo rutinos ir kūrybinės dirbtuvės.

Patyriminė meninė instaliacija „Surask vilką“ MO muziejaus hole lankytojų lauks visus metus.