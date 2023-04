Sugrįžta „GAIDA OPEN Call“: elektroninės muzikos ir audiovizualinio meno kūrėjai kviečiami siūlyti savo naujus projektus

Siekiant dar labiau paskatinti šių meno sričių kūrėjus ir praplėsti minėtą festivalio programos dalį, festivalis šiemet vėl skelbia atvirą kvietimą „GAIDA OPEN Call“, kuris leis kūrėjams siūlyti naujus kūrinius, meninius projektus.

Įdomiausi, vertingiausi, tinkamiausi kūrybiniai sumanymai bus atrinkti į 2023 metų festivalio „Gaida“ programą.

Europos festivalių laureato („EFFE Laureate“) vardą pelnęs festivalis „Gaida“ – vienas svarbiausių ir didžiausių šiuolaikinės muzikos renginių Lietuvoje ir Baltijos šalyse.

„Gaida“ kasmet siekia atnaujinti savo programines kryptis ir suteikti galimybę publikai ne tik gėrėtis aukščiausio lygio atlikėjų ir kūrėjų darbais, bet ir susipažinti su muzikos naujovėmis.

Įdomiuose pastarojo meto kūrybiniuose sumanymuose ieškoma netradicinių formų ir originalių sprendimų, bandoma išeiti iš komforto zonos, atrandama prasminga muzikos sąveika su kitomis meno rūšimis.

Festivalis bando atskleisti plačią kūrybinių procesų panoramą muzikos ir scenos menų srityse, pristatyti aktualius, šio laikmečio inspiruotus kūrinius, atspindinčius atviro festivalio dvasią.

Minėtų aspektų šviesoje festivalis jau antrus metus kviečia elektroninės muzikos ir audiovizualinio meno kūrėjus siūlyti naujus kūrybinius projektus „GAIDA OPEN Call“ konkursui.

Menininkai gali siūlyti nuo 2022 m. ir vėliau sukurtus elektroninės muzikos ir/ar audiovizualinio meno projektus arba dar nesukurtus naujus šios srities meninius sumanymus, kurie bus galutinai sukurti iki 2023 m. rugsėjo mėn.

Festivalis neriboja kūrėjų ir neketina įsprausti jų kuriamus meninius projektus į kokių nors idėjų, šūkių ar lozungų rėmus, tad visi kūrėjai yra laisvi pasirinkti sau tinkamą temą, naratyvą ar abstraktesnį sumanymą.

Be to, šis kvietimas atviras bet kuriai amžiaus kategorijai – paraiškas gali teikti tiek jaunosios kartos kūrėjai, tiek bet kokio kito amžiaus menininkai be jokių rasinių, ideologinių, lyties apribojimų. Svarbiausi atrankos kriterijai bus kūrybinio projekto savitumas, originalumas ir meninė kokybė.

Kūrybinių projektų paraiškos į „GAIDA OPEN Call 2023“ priimamos iki gegužės 15 dienos, detalesnė informacija: www.vilniusfestivals.lt/apie/gaida-open-call-2023/. Preliminarūs atrankos rezultatai numatyti birželio pabaigoje. Galutinė festivalio „Gaida“ programa bus skelbiama 2023 m. spalio mėnesį.