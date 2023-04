Tarptautinę šokio dieną šokio bendruomenė minės padėdama gaisro sunaikintam Kelmės kultūros centrui

Akcijos metu bendruomenės nariai ne tik patys sieks finansiškai prisidėti prie kuo spartesnio kultūrinės įstaigos atstatymo, bet, dalindamiesi iniciatyvos vizualu socialinėse medijose, ragins tai padaryti ir kitus.

Sausio mėnesį, atsinaujinusiame Kelmės kultūros centre kilo gaisras, kuris pasiglemžė vieną esminių įstaigos vietų – žiūrovų salę. Kultūros centro darbuotojų teigimu, įstaiga visuomet buvo atvira įvairių sričių meno kolektyvų koncertams ir šiuolaikinio meno projektams. Deja, dėl gaisro metu patirtos žalos, visame Kelmės rajone vienintelis kultūros centras, jau trečias mėnuo negali vykdyti jokios kultūrinės veiklos.

„Šiemet Tarptautinę šokio dieną nusprendėme pažymėti bendrystės ir ilgalaikių kultūrinių ryšių svarba. Prisiminti, kad šokome ne tik apie save, bet ir kitus bei dėka kitų. Atsigręžti į partnerius, kurių dėka šiuolaikinis šokis turi galimybę atsirasti periferijoje ir taip prisidėti prie kultūros decentralizavimo Lietuvoje. Iniciatyvūs kultūros centrai, tokie kaip Kelmės, yra milžiniška paskata ir indėlis visai šokio bendruomenei veikti plačiu kultūriniu masteliu, o nutikus šiai nelaimei norisi, kaip padėką, atiduoti grąžą“, – sako viena iš paramos akcijos iniciatorių, šiuolaikinio šokio asociacijos pirmininkė Agnietė Lisičkinaitė.

Lietuvos šiuolaikinio šokio bendruomenė siekdama tvaraus kultūros institucijų bendradarbiavimo, tolygios kultūros produktų ir edukacijos sklaidos nuolat bendradarbiauja su Lietuvos regionų kultūros centrais, rengiant spektaklių pristatymus, rezidencijas, edukacinius užsiėmimus ir kitas veiklas.

„Jau keletą metų Lietuvos šiuolaikinio šokio kūrėjai aktyviai bendradarbiauja su regioniniais kultūros centrais ir partneriais regionuose, taip prisidėdami prie profesionalaus scenos meno sklaidos bei jo pasiekiamumo visoje Lietuvoje. Tokie aktyvūs partneriai, kurie patys imasi iniciatyvos ir pristato šiuolaikinio šokio kūrėjus ir netgi aprūpina savo centrus tam reikiama technine įranga, tokia kaip speciali šokio danga, yra be galo svarbi kultūros ekosistemos dalis. Kelmės kultūros centras yra puikus to pavyzdys. Manome, kad nepriklausomo sektoriaus prisidėjimas ir pagalba yra be galo svarbus tiek žmogiškuoju, tiek profesiniu lygmeniu. Mes, šokio bendruomenė, tie, kurie namų neturi, labai gerai suprantame namų svarbą ir todėl norime prisidėti prie kultūros centro namų atstatymo“,– apie paramos akcijos priežastis kalba Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė.

Kelmės kultūros centras prisidėjo prie tokių šiuolaikinio šokio spektaklių rodymų kaip „Šokis skalbimo mašinai ir mamai“ (MMLAB), „Me two/Savoj Krūvoj“ (Vilniaus miesto šokio teatras „Low Air“), „Aside“ (Šeiko šokio teatras), performanso „Kiaurai“ („Gliukų teatras“) ir kt.

Prisidėti prie Kelmės kultūros centro paramos galite bankiniu pavedimu:

Paramos gavėjas: Kelmės kultūros centras

Paramos lėšų sąskaita Luminor banke: LT354010043800067872

Mokėjimo paskirtis: parama nukentėjus nuo gaisro