Kintų festivalis: nuo pamario tradicijų iki Lietuvos ir užsienio muzikos garsenybių

Gros Lukas Geniušas, Pavelas Giunteris, Rokas Zubovas, Dalia Dėdinskaitė, Glebas Pyšniakas, šįmet tapęs ir festivalio meno vadovu, daug kitų žinomų Lietuvos ir užsienio atlikėjų.

Primins Baltijos jūros šalių vienybę

Koncertas „Baltijos malda“ Kintų Didžiojoje bažnyčioje birželio 17 dieną festivalį pradės neatsitiktinai. „Baltijos jūros šalių vienybė ypač aktuali šalia vykstančio karo akivaizdoje“, – sakė festivalio įkūrėja, jo siela Audra Juodeškienė.

Atidarymo koncerto atlikėjai – Vaclovo Augustino vadovaujamas choras „Jauna muzika“ ir viena ryškiausių Lietuvos smuikininkių Dalia Dėdinskaitė bei žymusis violončelininkas Glebas Pyšniakas.

„Svajojome parengti vientisą sakralinės muzikos koncertą, prisijungė „Jauna muzika“. Kai atlikome programą festivalyje Italijoje, jau išėjus iš bažnyčios po koncerto, teko grįžti, nes, sužavėti Baltijos šalių muzikinės kalbos, žmonės nenustojo ploti. Norėjome šią programą pristatyti ir namuose. Džiugu, kad ji nuskambės Vilniaus festivalyje, o iškart po to ir Kintuose“, – pasakojo G. Pyšniakas.

Šalia garsiausių Baltijos šalių autorių muzikos, koncerte skambės ir italų kompozitorės Mariannos Acito „Sūnaus verksmas“ bei ukrainiečio Myroslavo Skoryko „Melodija“, aranžuota chorui, smuikui ir violončelei. Kūrinys skirtas Ukrainai pagerbti.

Akcentai istorinei sukakčiai

Kita svarbi festivalio tema – Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetis. „Esame Mažojoje Lietuvoje, tad norime puoselėti ir atverti jos architektūros, istorinių pastatų grožį. Koncertai, parodos vyksta liuteronų bažnyčiose – tame pavelde, kuris atgautas susijungus su Mažąja Lietuva.

Daug dėmesio skirsime edukacijoms, jauniems šio krašto atlikėjams, bus premjerų, kūrybinių rezidencijų, į programą įsilies ir Kulių bendruomenės Sofijos festivalis, Lietuvos ansamblių tinklas pristatys italų muzikos programą. Bendradarbiaujame su kitomis organizacijomis ir kitu Kuršių marių krantu – Thomo Manno muziejumi, Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centru“, – vardijo A. Juodeškienė.

Pagarbą savam kraštui šio istorinio šimtmečio fone festivalis atiduos per koncertus vaikams, Romutės Toliušytės įrištų knygų apie Mažąją Lietuvą parodą „Kintai Arts“ rezidencijos galerijoje, iš Kintų kilusio dailininko Martyno Pekarsko spalvinimo albumo vaikams ir tėveliams „Kleopas ir Marios“ pristatymu, praeitais metais geriausiu jaunuoju dailininku Lietuvoje pripažinto Lino Kaziulionio sienos tapyba, vaizduojančią Kintų istoriją ant sienos miestelio centre, kitų dailininkų parodomis.

Duoklė lietuvių autoriams

Viena premjerų, kuria Kintų festivalio vadovė ypač didžiuojasi, – ansamblio „Synaesthesis liepos 29-ąją Didžiojoje bažnyčioje atliekamas naujas Nacionalinės premijos laureatės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys „Hado zona“. „Kitą dieną po pristatymo Vilniuje – jau ir Kintuose“, – džiaugėsi A. Juodeškienė.

Dar vienas neseniai sostinės ir užsienio publikai parodytas projektas – „Legendos“. Tai pianisto Roko Zubovo ir G. Pyšniako įrašyta dviguba vinilo plokštelė ir ją lydinti koncertinė programa. Taip muzikantai įamžino pastaraisiais metais amžinybėn iškeliavusių, ryškų pėdsaką Lietuvos kultūroje palikusių kompozitorių Vidmanto Bartulio, Vytauto Barkausko, Fausto Latėno ir Anatolijaus Šenderovo atminimą. Taip pat įrašė ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių. Šis koncertas – rugpjūčio 10-ąją.

Kino kūrėjų rezidencijos

Kintuose vyks trumpametražių filmų „Lithuanian Shorts“ Baltijos šalių scenarijų rašytojų stovykla, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos organizuojama „Nord Creative Camp“ rezidencija, į kurią susirinks akademijose ir menų universitetuose visose Šiaurės šalyse studijuojantys būsimi kino režisieriai bei operatoriai, jie gyvens ir kurs Kintuose, kur besibaigiant vasarai pristatys savo darbus.

Iš festivalio išaugusioje kūrybinėje rezidencijoje padirbės ir kompozitoriai – žinomas estų kūrėjas Peteris Vähi bei talentingoji lietuvė Silvija Miliūnaitė. Jų ir kitų autorių programą „The New Baltic Sound Quartet“ („Naujasis Baltijos garsas“) rugpjūčio 5-ąją atliks D. Dėdinskaitė, G. Pyšniakas, perkusininkas Pavelas Giunteris ir jo kolega latvis Guntarsas Freibergas. Rugpjūčio 19-ąją Kintų uoste publika išgirs, kaip antrus metus vykstančio projekto „Kintai.Kitaip“ dalyviai užfiksavo šio miestelio apylinkių garsus ir ką iš jų sukūrė.

Laukiama užsienio svečių

Viena ryškiausių festivalio viešnių – Danijos Karališkojo simfoninio orkestro pirmoji koncertmeisterė Christina Åstrand su vyru, pripažintu pianistu Peru Salo, pirmąsyk viešėsianti Lietuvoje. Liepos 29-ąją jie drauge su D. Dėdinskaite ir G. Pyšniaku gros Thomo Manno kultūros centre Nidoje.

Festivalyje pasirodys dar vienas užsienyje garsus atlikėjas – Zalcburgo Mozarteumo orkestro primarijus smuikininkas Frankas Stadleris. Visą savaitę Kintuose austrų muzikas dalinsis patirtimi su jaunaisiais talentais, bendro darbo vaisiai bus pristatyti festivalio koncertuose.

Svarbiausias F. Stadlerio ir ansamblio „Artistico“ koncertas – liepos 7-ąją Kintų bažnyčioje. Thomo Manno kultūros centre Nidoje rugpjūčio 11-ąją koncertinį šokį „This is Not Romeo and Juliet“ pristatys pasaulyje pripažinto danų choreografo Palleo Granhøjaus suburta tarptautinė komanda.

„Geriau išlikti ne tokiems populiariems, bet išlaikyti savą liniją, aukštą meninę kartelę ir pateikti publikai aukščiausio lygio meninį produktą“, – sutapo G. Pyšniako ir Kintų festivalio organizatorės A. Juodeškienės požiūriai.

„Visuomet dirbame ir programas ruošiame atsakingai. Kintuose, žinoma, taip pat. Tik čia viskas – be įtampos. Tai tobula vieta groti, sukurti kažką įdomaus. Taip pat – mėgautis muzika. Kintų festivalis jau turi užsiauginęs savo intelektualią publiką“, – pasakojo jau penktus metus pamaryje vasarą kuriam laikui įsikursianti D. Dėdinskaitė.

Kintų festivalį remia Lietuvos kultūros taryba, EEE finansiniai mechanizmai, Šilutės savivaldybė, vietos rėmėjai. Visa programa: https://kintaiarts.lt/muzikos-festivalis/