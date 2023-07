Dar galite prisijungti prie filmo „Kartą Vilniuje“ kūrimo, jo profesionalų komandą papildė režisierė Lina Lužytė

Pasak projekto iniciatorės ir autorės Živilės Diavaros, bendram tikslui sutelkti tokią stiprią ir profesionalią komandą – kiekvieno kuriančio svajonė.

„Filmas „Kartą Vilniuje“ („Once Upon a Time in Vilnius“) bus autentiškas ir išskirtinis kūrinys. Jis atskleis, koks unikalus, gyvas ir tikras – toks, kokiu mes visi galime didžiuotis – yra Vilnius. Todėl ir profesionalią kūrėjų komandą norėjosi suburti ypatingą. Labai džiaugiuosi, kad L. Lužytė padėjo realizuoti šią išties neeilinę idėją. Net neabejoju – apjungus Linos ir filmo montažo režisieriaus Ričardo Matačiaus talentus bei patirtį, kartu su kitų žinomų kūrėjų, kuriuos atskleisime kiek vėliau, indėliu, turėsime jaudinantį rezultatą“, – sako Ž. Diavara.

L. Lužytė yra pelniusi svarbių apdovanojimų įvairiuose tarptautiniuose ir Baltijos šalių kino festivaliuose. „Sidabrinės gervės“ statulėlėmis kino kūrėja apdovanota keliskart: už geriausią vaidybinį trumpametražį filmą, geriausią ilgametražį vaidybinį ir dokumentinį filmus, geriausią režisieriaus darbą ir geriausią scenarijų.

Filmo Vilniui bendraautoriumi gali būti kiekvienas

Išskirtinio filmo, skirto paminėti 700-ajį sostinės jubiliejų autoriumi gali tapti bet kas – nesvarbu, esate vilnietis ar miesto svečias. Tereikia parsisiųsti nemokamą mobiliąją programėlę „Once in Vilnius“ ir joje dalintis savo užfiksuotais Vilniaus gyvenimo vaizdais – ne ilgesniais nei 2 minučių trukmės vaizdo įrašais ar nuotraukomis.

„Fiksuokite tai, kas jums atrodo svarbu, įdomu, kasdieniška, o gal kaip tik – dar niekur nematyta, neatrasta ar keista. Išlaisvinkite savo kūrybiškumą, padėkite atrasti tokį Vilnių, kokį jį matote būtent jūs ir taip kurkite filmo scenarijų“, – prisijungti kviečia Ž. Diavara.

Ž. Diavaros teigimu, ištisus metus 700-ojo Vilniaus jubiliejaus proga vykstantys renginiai – puiki galimybė įamžinti akimirkas ir publikuoti jas programėlėje.

„Šiuo metu vyksta Vilniaus performanso meno bienalė, o rytoj prasideda dar viena Vilniaus gimtadienio dovana miestiečiams – festivalis „Jaunas kaip Vilnius“. Fiksuokite ir parodykite švenčiantį, pasipuošusį, veiksmo, polėkio ir žmonių pilną Vilnių“, – sako programėlės vystytoja Ž. Diavara.

Filmą kuria ir kino profesionalai

Kol kino kūrėjai intensyviai dirba ties profesionaliosios dalies kūrimu, kūrybinė komanda kviečia visus vilniečius ir miesto svečius fiksuoti ir filmuoti Vilniaus akimirkas bei kelti jas į programėlę – rudenį, režisierių komanda iš visos į programėlę įkeltos medžiagos išrinks vaizdus, kuriuos panaudos kuriant ilgo metro filmą.

„Filmo koncepcija – tai septynių serijų serialas, atskleidžiantis skirtingus Vilniaus veidus, lokacijas, rajonus. Į filmą integruosime Vilniaus gyventojų ir turistų užfiksuotą bei programėlėje publikuotą turinį. Tai padės atskleisti savitą Vilniaus charakterį bei nesuvaidintą jo identitetą. Šią medžiagą galutiniame rezultate apjungsime su pasirinktų charakteringų miesto gyventojų istorijomis apie Vilnių ir profesionalios kino komandos užfiksuotais tų pačių serialo herojų gyvenimo momentais „, – teigia L. Lužytė.

„Kartą Vilniuje“ – 7 serijų ilgo metro filmas

Filmas išlaikys svarbią simboliką – 700-ajam Vilniaus gimtadieniui dedikuotą 700 minučių trukmės ilgametražį kino kūrinį sudarys 7 autentiškos serijos.

Tris filmo serijas režisavusios L. Lužytės teigimu, kūrėjų komanda kelia hipotezę, kad miestas yra žmonės, todėl ir pasakojimą apie Vilnių atskleis ne kas kitas, o jo gyventojai.

„Kas yra riedlente visur lakstančio vaiko Vilnius? Kokį Vilnių patiria jauna ir vakarėlius lankanti mergina? Ar Vilniaus senamiestis visada buvo toks gražus ir kupinas turistų, ar kažkada jame buvo skausmu ir neviltimi persmelktas getas? Filmas pasakos ne tik horizontalią Vilniaus istoriją, bet ir vertikalią – nuo dabarties iki praeities“, – atskleidžia L. Lužytė.

Filmo premjera įvyks šių metų pabaigoje. Visi programėlės „Once in Vilnius“ vartotojai, kurių įrašai bus atrinkti kino filmui „Kartą Vilniuje“/„Once Upon a Time in Vilnius“, bus pakviesti į oficialią filmo premjerą. Vėliau filmą žiūrovai išvys viešai prieinamose internetinėse platformose.

Tapkite bendraautoriumi

Nemokamą programėlę „Once in Vilnius“ į išmanųjį telefoną galima atsisiųsti iš „Google Play“ (https://bit.ly/googleplay_OnceInVilnius) ir „App Store“ (https://apple.co/3N6DtP6) elektroninių parduotuvių.

Išsamiau apie projektą: www.onceinvilnius.com

Projektas „Kartą Vilniuje“ yra skirtas Vilniaus 700 jubiliejui, kuris švenčiamas 2023 metais, kai prieš 700 metų Vilnius pirmą kartą buvo paminėtas istoriniuose rašytiniuose šaltiniuose. Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotą jubiliejaus šventės programą „Vilnius 700“ kuruoja Vilniaus turizmo ir plėtros agentūra „Go Vilnius“. Daugiau informacijos apie Vilniaus 700 jubiliejui skirtus renginius rasite tinklalapyje www.700vilnius.lt

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.