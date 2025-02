Ispanijos kino apdovanojimuose „Goya“ – pirmą kartą ryškus lietuviškas akcentas

„Goya“ apdovanojimai peržengia Ispanijos kino ribas – juose gali varžytis ir kūrėjai iš keliolikos Ibero-Amerikos šalių, kuriose kalbama ispaniškai bei portugališkai. Tai yra daugiau nei 20 Amerikos žemyno šalių, kuriose gyvena per 600 milijonų žmonių. Dėl šios priežasties „Goya“ dažnai vadinami „lotyniškaisiais“ arba „ispaniškaisiais“ Oskarais.

Apie “Domingo Domingo” šansus gauti Goya A. Matelis sakė: “Jau patekimas tarp penkių nominantų mums, šio filmo kūrėjams, yra be proto didelis pasiekimas. Tarp nominantų paprastai nepatenka dokumentiniai filmai katalonų kalba ir sukurti ne pagrindiniuose Ispanijos kino industrijos regionuose, t. y. iš Valensijos. Be to mūsų filmas – ne apie sukrečiančius ar aktualius įvykius, o apie mažą žmogų, apelsinų augintoją, kuris svajoja gyventi iš apelsinų auginimo ir nugalėti monopolininkus. Aišku, iš kitų filmų jį išskiria žanras – tai yra, sakyčiau, šiek tiek melancholiško atspalvio komedija apie nuolat vilties ir išradingumo neprarandantį apelsinų Robiną Hudą”.

Į filmo „Domingo, Domingo“ kūrimo procesą įsitraukė ir daugiau lietuvių kino kūrėjų: Jonas Zagorskas, Algimantė Matelienė, Gintaras Sodeika, Tomas Rugevičius-Rugys, Ramunė Rakauskaitė, Kristina Sereikaitė ir kiti.

„Domingo, Domingo“ – jau trečias bendras Lietuvos ir Ispanijos kompanijų „Studio Nominum“ ir „Suica Film“ sukurtas filmas, kurio gamybą rėmė Lietuvos kino centras, Valensijos kultūros institutas, Ispanijos Kinematografijos ir audiovizualinių menų institutas, „A Punt“, Valensijos garso ir vaizdo akademija, Valensijos nepriklausomų prodiuserių asociacija, „Pro-Docs“, „La Filmoteca“.