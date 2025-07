MO muziejuje prasideda dešimtasis eksperimentinio kino festivalis „Suspaustas laikas ‘25“

„Šiemet „Suspaustas laikas“ mini dešimtąjį savo sezoną – tai ne tik proga švęsti, bet ir paskata atsigręžti: kaip kino laikas mus veikė? Kokie vaizdai mus formavo, kurie jų išliko?“ – teigia festivalio sumanytojas Artūras Liutostanskis.

Pagrindinė festivalio tema – Cliche

Šių metų festivalio tema „Cliché“ kviečia kritiškai pažvelgti į tai, kas kino ekrane atrodo pažįstama, nusistovėję ir tarsi savaime suprantama. Įprastos vaizdų ir naratyvų klišės festivalyje bus ardomos ir perkonstruojamos, o procesas atvers naujas žiūros patirtis ir pojūčių galimybes. Kinas čia taps ne nuosekliu pasakojimu, o netikėtu susitikimu „X taške“ – vietoje, kur žvilgsnis susiduria su savo paties lūkesčiais ir stereotipais. Ši klišių dekonstrukcija tamps festivalio kūrybine kalba, kurią galima patirti kaip netikėtą atminties ir suvokimo blyksnį.

Atidarymo programa „Fragmentai ir freskos“

Dešimtąjį sezoną festivalis pradeda programa „Fragmentai ir freskos“, kurios atidarymas vyks liepos 30 d. MO muziejuje. „Šis vakaras tarsi manifestas festivalio temai – fragmentai ne kaip trūkis, o kaip forma“,– rašoma pranešime spaudai.

Suomijos kūrėja Elina Oikari pristatys dviejų savo filmų programą – „Mano akių sumaištis“ („Tempest of My Eyes“) ir „Aš gimiau“ („I Was Born“). Tai asmeniškos kino istorijos, per tylos pauzes ir subtilų absurdą ieškančios naujo žvilgsnio į mus supantį pasaulį. Po seanso žiūrovai turės galimybę susitikti su E. Oikari ir aptarti jos kūrybą.

Festivalio atidaryme taip pat skambės Ukrainos kūrėjų balsai – speciali trumpametražių filmų programa „Cliché: Ukraina per vaizdą“, kurią festivaliui sudarė kuratorė ir režisierė Nadia Parfan. “Ši filmų kolekcija kviečia ištrūkti iš paviršinių stereotipų apie Ukrainą ir atsiduoti vizualinei jausenai, kurioje susitinka ikonografinis paveldas, archyvinė tyla, karo siurrealumas ir pasipriešinimo estetika”,– teigia programos sudarytoja. Nuo legendinio Sergejaus Paradžanovo filmo „Kijevo freskos“ iki naujausių eksperimentinių darbų – ekrane atsiveria Ukrainos kolektyvinės atminties blyksniai ir trapūs pokyčių peizažai.

Vakaro pabaigą vainikuos italų menininko Enzo Cillo eksperimentinio kino triptikas. Šioje 30 minučių truksiančioje dalyje žiūrovai išvys 10 metų užsitęsusių režisieriaus tyrinėjimų rezultatus. „Kas yra tai, ką mes matome, ir ką apskritai reiškia matyti?,– klausia Cillo. Jo darbai „Stačiakampio riba“, “Erdvės suardymas” ir “Tylos horizontas”, tyrinėjantys patį matymo aktą, užbaigs festivalio atidarymą žiūrovus įtraukiančiu vizualiniu iššūkiu.

VDA konkursinė programa „Ateitis televizijai nepriklauso“

Antrąjį festivalio programos MO vakarą pradės Lietuvos dailės akademijos absolventų konkursinė programa. Liepos 31-osios vakaro programoje „Ateitis televizijai nepriklauso“ žiūrovai bus kviečiami nagrinėti kūno ir jo pažeidžiamumo, tapatybės paieškos, vidinių įtampų sociume temas. Šį vakarą žiūrovai išvys Aistės Misiūnaitės, Rusnės Ivanauskytės, Ignoto Kuprio, Juozo Žutauto, Sofijos Laurušonytės ir Vilijos Simutytės animacinius tyrinėjimus, kuriuose jaunosios kartos talentai atvirai eksperimentuoja kino forma ir turiniu, kviesdami permąstyti asmenines patirtis ekrane.

Seth Scott performansas „Points of Articulation“

Įtraukiantis gyvo garso performansas vainikuos festivalio programą Vilniuje. Britų menininkas ir kompozitorius Seth Scott liepos 31 d. MO muziejuje pristatys savo naujausią kūrinį „Points of Articulation“, kuriame tyrinėjama balso, kūno ir technologijų sąveika. Nuo dirbtinio intelekto iki vidinio balso – šiame eksperimentiniame pasirodyme klausiama: kas kalba, kai kalba ne žmogus? Nagrinėdamas technologijų ir žmogaus sąveikos ribas, šis audiovizualinis performansas sujungia žmogaus balsą ir kompiuterinę kalbos sintezę. Po dešimtmečio pertraukos sugrįžęs į Vilnių, Scott kvies patirti sintetinės kalbos poetiką gyvai – tai unikalus festivalio akcentas, išplečiantis kino patyrimą už tradicinio kino ribų.

Atminties ir garso virsmas šviesa Nidoje ir Klaipėdoje

Rugpjūčio 6–9 dienomis festivalis persikels į pajūrį. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje ir Klaipėdos miesto kieme „HOFAS“ žiūrovai bus kviečiami pasinerti į vaizduotės ir pojūčių misterijas. Čia garso vizionierius ir skambesio tyrinėtojas Marijus Aleksa vakaro aptemdytoje bažnyčioje dalinsis savo muzikinėmis improvizacijomis ir kvies žiūrovus susikurti savo vidinį filmą. Tuo tarpu 16 mm kino juostos žavesys, jos šviesos bangos žiūrovą sugrąžins į magišką celiulioido pasaulį. Tai poetinis, filosofiškai įkrautas, bet ir žaismingai intriguojantis pažadas, kurį festivalis ištesės pajūryje.

Festivalis „Suspaustas laikas“ liepos 30–31 d. vyks Vilniuje, rugpjūčio 6–7 d. keliaus į Nidos evangelikų liuteronų bažnyčią, o rugpjūčio 8–9 d. į Klaipėdos miesto kiemą “HOFAS”. Visa festivalio programa ir renginių tvarkaraštis – „Suspausto laiko“ Facebook paskyroje.