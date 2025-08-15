Klaipėdos muzikinio teatro simfoniniam orkestrui ir mišriam chorui, tarptautiniam vyrų chorui „Unia“ ir garsiems Lietuvos bei užsienio operos solistams dirigavęs Gintaras Rinkevičius (65 m.) sakė, kad toks sudėtingas kūrinys pasaulyje statomas tik didžiuosiuose teatruose, o jo atsiradimas Klaipėdoje liudija kolektyvo brandą.
Dar studijų laikais Klaipėdoje debiutavęs solistas Edgaras Montvidas (50 m.) teigė, kad dainuoti R.Wagnerio operoje – išskirtinė dovana. Prieš keletą metų dalyvavęs šio kompozitoriaus „Skrajojančio olando“ pastatyme uostamiestyje, šįkart jis atliko Lohengrino vaidmenį.
Koncertiniame operos variante, trukusiame dvi valandas be pertraukos, pagrindines partijas taip pat atliko Tomas Girininkas, australų sopranas Lauren Fagan, lenkų mecosopranas Wiktoria Wizner, Evertas Soosteris iš Austrijos.
Ankstesniais metais Klaipėdos festivalis sukviesdavo publiką į jaukią, šiek tiek vėjuotą erdvę šalia Kuršių marių su praplaukiančiais laivais ir saulėlydžiais – laivų statytojo P.Lindenau šimtametį elingą. Buvo manančių, kad naujoji vieta nebus tokia įspūdinga ir įkvepianti, bet po „Lohengrino“ premjeros kritikų nebeliko. Muziką sustiprino ir specialiai sukurtas šviesų dizainas.
Naujų erdvių ieškantis festivalio rengėjas – Klaipėdos muzikinio teatro kolektyvas – šeštadienį, rugpjūčio 16 d., išbandys ir dar vieną vietą po atviru dangumi: skulptūrų parke vyks M.K.Čiurlionio kūrybai skirta šviesų ir šokių misterija REX. Teatro baleto trupės šokėjų, vadovaujamų vyriausiojo choreografo Aurelijaus Liškausko, choreografinės miniatiūros, papildytos originalia muzika ir šviesų projekcijomis, parką su šimtu įvairiausių akmens skulptūrų pavers tarsi gyvu alsuojančiu Čiurlionio paveikslu. Šis renginys – nemokamas.
Operaopera LohengrinasKlaipėdos valstybinis muzikinis teatras
