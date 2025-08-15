Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
KultūraMeno pulsas

Romantinės operos garsai sklendė tarp vamzdynų ir kaminų Šeštadienį Klaipėdoje – įspūdingas nemokamas reginys

2025 m. rugpjūčio 15 d. 13:42

Richardo Wagnerio romantinės operos „Lohengrinas“ koncertinis atlikimas neįprastoje industrinėje erdvėje po atviru dangumi – bendrovės „Klaipėdos energija“ kieme su didžiuliu kaminu ir vamzdynais – įspūdingas ir sėkmingas Tarptautinio Klaipėdos festivalio, organizuojamo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro, skambus pirmasis akordas. Taip po ilgų audringų plojimų kalbėjo muzikos specialistai ir žiūrovai. Renginys vyko prieš savaitę.

Daugiau nuotraukų (25)
Klaipėdos muzikinio teatro simfoniniam orkestrui ir mišriam chorui, tarptautiniam vyrų chorui „Unia“ ir garsiems Lietuvos bei užsienio operos solistams dirigavęs Gintaras Rinkevičius (65 m.) sakė, kad toks sudėtingas kūrinys pasaulyje statomas tik didžiuosiuose teatruose, o jo atsiradimas Klaipėdoje liudija kolektyvo brandą. 
Dar studijų laikais Klaipėdoje debiutavęs solistas Edgaras Montvidas (50 m.) teigė, kad dainuoti R.Wagnerio operoje – išskirtinė dovana. Prieš keletą metų dalyvavęs šio kompozitoriaus „Skrajojančio olando“ pastatyme uostamiestyje, šįkart jis atliko Lohengrino vaidmenį.
Koncertiniame operos variante, trukusiame dvi valandas be pertraukos, pagrindines partijas taip pat atliko Tomas Girininkas, australų sopranas Lauren Fagan, lenkų mecosopranas Wiktoria Wizner, Evertas Soosteris iš Austrijos.
Ankstesniais metais Klaipėdos festivalis sukviesdavo publiką į jaukią, šiek tiek vėjuotą erdvę šalia Kuršių marių su praplaukiančiais laivais ir saulėlydžiais – laivų statytojo P.Lindenau šimtametį elingą. Buvo manančių, kad naujoji vieta nebus tokia įspūdinga ir įkvepianti, bet po „Lohengrino“ premjeros kritikų nebeliko. Muziką sustiprino ir specialiai sukurtas šviesų dizainas.
Naujų erdvių ieškantis festivalio rengėjas – Klaipėdos muzikinio teatro kolektyvas – šeštadienį, rugpjūčio 16 d., išbandys ir dar vieną vietą po atviru dangumi: skulptūrų parke vyks M.K.Čiurlionio kūrybai skirta šviesų ir šokių misterija REX. Teatro baleto trupės šokėjų, vadovaujamų vyriausiojo choreografo Aurelijaus Liškausko, choreografinės miniatiūros, papildytos originalia muzika ir šviesų projekcijomis, parką su šimtu įvairiausių akmens skulptūrų pavers tarsi gyvu alsuojančiu Čiurlionio paveikslu. Šis renginys – nemokamas.
Operaopera LohengrinasKlaipėdos valstybinis muzikinis teatras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.