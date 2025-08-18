Legendinės „The Beatles“ dainos – koncerte Baltijos keliui atminti

Kauniečių pamėgtas festivalis „Operetė Kauno pilyje“ jau trečią kartą organizuoja koncertinį renginį ir prisideda kultūriškai aktyvinant Nemuno salos erdves. Ant Mokslo ir inovacijų centro „Mokslo sala“ stogo buria muzikos bendraminčių gretas ir kviečia kartu minėti svarbų mūsų šaliai istorinį įvykį.
Baltijos kelias yra viena svarbiausių politinių demonstracijų Baltijos šalių istorijoje. Ši taiki manifestacija įvyko 1989 m. rugpjūčio 23 d., kai lietuviai, latviai ir estai susijungė į 600 km ilgio gyvąją grandinę. Šiuo būdu pasauliui demonstravome, kad siekiame taikiai kovoti už savo šalių laisvę. Tądien apie 2 milijonai žmonių susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino ir nutiesė kelią į Nepriklausomybę.
Trečius metus ant „Mokslo salos“ stogo rengiamame koncerte Baltijos keliui atminti girdėsime visame pasaulyje garsiausios grupės „The Beatles“ populiariausias ir gražiausias dainas: „Let it be“, „Yesterday“, „Help“, „Hey Jude“, „Strawberry Fields Forever“ ir kt.
Klausytojai taip pat sužinos įdomių detalių apie grupės kūrybą ir gyvenimą. Dainas atliks pripažinti dainininkai E.Davidovičius ir T.Juodsnukis. Drauge su pasaulio džiazo profesionalų pripažintu kolektyvu – Kauno bigbendu – jie sukurs nuostabų biografinį koncertą.
Populiariausia visų laikų muzikos grupė „The Beatles“ visada liks ant pasaulio muzikos pjedestalo. Nuo susikūrimo iki karjeros pabaigos vaikinai sukūrė daugiau superhitų nei per dešimtmetį sukuria visi pasaulio atlikėjai kartu sudėjus ir išliko populiari iki šių dienų.
„The Beatles“ nepraranda ne tik savo senųjų gerbėjų, bet nemariu savo muzikos skambesiu pritraukia ir galybę jaunų muzikos mylėtojų. Nors hipių laikai seniai praeityje, o lietuviai santūrūs klausytojai, puikios, gyvai atliekamos dainos ir nuoširdus bendravimas niekada savo žavesio nepraranda. Koncerto metu netrūks dainininkų ir Kauno bigbendo improvizacijos, o vakaro nuotaiką sustiprins dialogai su publika.
Muzikinė programa „Legendinės grupės „The Beatles“ dainos“ – tai galimybė praleisti puikų vakarą su nuostabia muzika, profesionaliais atlikėjais, džiaugtis muzikine dovana vertinantiems puikų atlikimą ir pelnytai legendinėmis tapusiomis dainomis, taip pat dalyvauti reikšmingos istorinės datos minėjime.
Koncerto pagrindinis atlikėjų kolektyvas Kauno bigbendas jau daugiau kaip trisdešimt metų yra vienas svarbiausių Kauno džiazo kultūros centrų. Jis tapo svarbiausių šalies džiazo įvykių liudininku, dalyviu ir kūrėju. Jau kelioms kartoms Kauno bigbendas yra gyva džiazo legenda, su juo koncertavo beveik visi šalies džiazo meistrai: Petras Vyšniauskas, Vytautas Labutis, Saulius Šiaučiulis, Olegas Molokojedovas, Arkadijus Gotesmanas, Pavelas Giunteris, Vytautas Grubliauskas, Neda Malūnavičiūtė ir kiti.
Be šio kolektyvo sunkiai įsivaizduojamos kasmetinės Lietuvos džiazo šventės: „Kaunas Jazz“, Klaipėdos pilies džiazo festivalis, Šiaulių bigbendų festivalis, o Birštone bigbendas groja nuo pat festivalio įkūrimo. Festivalių scenose nuskambėjo ne vienas įsimintinas koncertas, publikai pristatytos pasaulinio garso muzikos įžymybės, o su jomis Kauno bigbendas gastroliavo Latvijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje.
Kauno bigbendo muzika skamba ir prestižinėse koncertų salėse, ir daugiatūkstantinėse arenose. Kolektyvo avanscenoje muzikavo ne tik aukščiausios prabos džiazo profesionalai, bet ir estrados, popmuzikos atlikėjai. Tačiau kolektyvo ambicija – ne sensacijų vaikymasis, o profesionalumas ir džiazo sklaida. Šią nuostatą bigbendui nenuilstamai skiepijo vienas jo kūrėjų pianistas Romualdas Grabštas. Jo kryptį toliau tęsė kiti Kauno bigbendo dirigentai: Skirmantas Sasnauskas, Petras Tadaras, Liutauras Janušaitis, Jievaras Jasinskis ir dabartinis vyriausiasis bigbendo dirigentas Tomas Botyrius.
Koncertinė programa Baltijos keliui atminti „Legendinės grupės „The Beatles“ dainos“. Rugpjūčio 23 d. (šeštadienis) 19 val. Nemuno sala, mokslo populiarinimo centro „Mokslo sala“ stogas. Renginys nemokamas.
