„Kultūros Dienos 2025“: tarptautinis klasikinės muzikos festivalis švenčia penkerių metų kūrybos triumfą

Meno šventė, kuri kuria rytojų
„Kiekvienas festivalis man – tarsi nauja simfonija, kurioje persipina žmonių balsai, miesto alsavimas ir kūrėjų svajonės. Šiemet norime ne tik pristatyti aukščiausio lygio atlikimo bei vaizduojamąjį menus, bet ir uždegti jaunų žmonių širdis, kad jie patys ne tik šiandien, bet ir ateity taptų kokybiškos kultūros kūrėjais,“ – sako Marijampolės Filharmonijos vadovas ir dirigentas Marius Reklaitis.
Festivalio jėga – Sūduvos jaunimo simfoninis orkestras
Festivalio širdis – Sūduvos Jaunimo Simfoninis Orkestras. Jame gros moksleiviai iš viso Sūduvos regiono meno mokyklų – nuo Marijampolės ir Vilkaviškio iki Šakių, Kalvarijos ir Garliavos. Jie muzikuos vienoje scenoje su profesionalais, o festivalio uždarymo koncerte „Cinema Paradiso“ atliks įvairialypę kino muzikos programą, praturtintą dailininko Valentino Butanavičiaus gyvai kuriamu meno kūriniu – paveikslu ant drobės.
„Kai stebi jaunąjį muzikantą, kuris pirmą kartą patiria grojimo orkestre bendrystę, jauti, kad jiems atsiveria platesnė patirtis nei vien muzikos atlikimas – tai jų tikroji – naujojo kultūros atstovo – gyvenimo kelionės pradžia. Mes turime užtikrinti, kad ši kelionė tęstųsi. Jaunimo ugdymas kultūros srityje yra neįkainojamas – suteikdami jiems tokią kūrybinę platformą, mes ne tik stipriname savo krašto kultūrinį identitetą, bet ir prisidedame prie Lietuvos, o kartu ir pasaulio, ateities, kurioje menas išlieka esminga žmogaus ir bendruomenės vertybe,“ – dalijasi pianistė, festivalio meno vadovė Kamilė Zaveckaitė.
Čiurlionio įkvėpta kultūros sintezė: muzika, dailė ir naujas kūrybinis horizontas
Minint M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, festivalis šiemet atvers duris ir į naują meno sritį – dailę. Pirmą kartą į Marijampolę atvyks lektorius Ričardas Jankauskas, kurio išskirtinis paskaitų vedimo stilius įtraukia klausytojus ir atskleidžia šios iškilios asmenybės unikalumą bei jos svarbą dailės, o kartu ir platesniame kultūros pasaulyje. Bene didžiausiu metų akcentu taps, pirmąkart ,,Kultūros dienų'' organizuojamas, nacionalinis profesionalių ir mėgėjų dailininkų konkursas „Įkvėpti Čiurlionio“. Jame dalyvauja įvairaus amžiaus ir patirties kūrėjai iš visos Lietuvos, o atrinkti darbai finaliniam turui bus eksponuojami festivalio renginiuose. Žiūrovai, festivalio koncertų metu, savo balsais išrinks nugalėtoją, kuriam (-ai) bus suteikta galimybė surengti asmeninę parodą kitų metų festivalyje bei bus apdovanotas (-a) piniginiu prizu. Ypač džiugu, kad festivalis pirmą kartą atkreipė dėmesį ir į dailininkus – suteikdamas jiems platformą šalia muzikos, kuri ne tik praplečia festivalio ribas, bet ir skatina įvairių meno šakų dialogą, kuris yra būtinas gyvai ir šiuolaikiškai kultūros raidai.
Netikėti koncertai, tokie kaip „Planetariumas“ – audiovizualinė kelionė po G. Holsto „Planetas“ su įtraukiančia garso instaliacija, ar „Čiurlionis. Slowed and Reverb“ su šiuolaikinės muzikos ansambliu „Synaesthesis“, pademonstruos, kad klasikinė muzika gali būti patiriama visomis juslėmis ir integruojama į šiuolaikinės kultūros kontekstą, suteikdama absoliučiai naujų perspektyvų klausytojui.
„Kultūra šiandien – tai mūsų tiltas tarp praeities ir ateities“
„Marijampolė šiemet tampa vieta, kurioje susitinka praeitis, dabartis ir ateitis. Čia skambės kūriniai, kuriuos kūrė didieji praeities meistrai, ir čia gimsta naujos idėjos, kurios augs kartu su mūsų jaunimu. Kultūra, gimstanti mūsų festivalyje šiandien – tai tiltas, jungiantis mūsų istoriją su tuo, ką dar tik sukursime,“ – pabrėžia dirigentas Marius Reklaitis.
Festivalio „Kultūros dienos“ programa
• Rugsėjo 5 d. 18 val. Marijampolės Kultūros Centre– Marijampolės Pokylis – jubiliejinis atidarymo koncertas su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru (meno vadovas G. Rinkevičius), pianistais Kamile Zaveckaite bei Gabriel Meloni (Austrija/ Italija), smuikininku Roku Diržiu ir dirigentu Marium Reklaičiu.
• Rugsėjo 12 d. 18 val. Šv. Cecilijos gimnazijoje – Boulingas – festivalio scenoje susitinka klasikos elegancija ir džiazo laisvė – Claude’o Bollingo koncertas klasikinei gitarai ir fortepijoniniam džiazo trio (atliekamas vieno žymiausių Lietuvos gitaros virtuozų Roko Jurkaus), kuriame muzikinė improvizacija susipina su pasaulio ritmų įvairove.
• Rugsėjo 19 d. 18 val. Marijampolės Kultūros Centre – Planetariumas – unikalus patyriminis koncertas, kuriame Julija Bagdonavičiūtė ir Kamilė Zaveckaitė dviejų fortepijonų duetu kartu su Luko Zavecko vizualine magija kvies žiūrovus keliauti po Gustavo Holsto „Planetas“ ir Andriaus Šiurio tarpplanetines miniatiūras, patiriant tiek kosminę erdvę, tiek vidinį mikrokosmosą.
• Rugsėjo 21 d. 18 val. Marijampolės Evangelikų Liuteronų bažnyčioje šiuolaikinės muzikos ansamblis Synaesthesis įtrauks klausytojus į „Čiurlionis. Slowed and reverb“ – atmosferinę garsinę kelionę, kurioje Dominyko Digimo rekomponuotas Čiurlionio preliudas d-moll skamba sulėtintai ir aidint, atskleidžiant gilų, ambientinį garsų pasaulį.
• Rugsėjo 22 d. 18 val. Marijampolės Meno mokykloje Ričardas Jankauskas ves paskaitą „Su gimtadieniu, Čiurlioni“, kviesdamas pažvelgti į M.K. Čiurlionio 150-ąjį gimtadienį pro simbolizmo, muzikos ir vizualiosios vaizduotės prizmę bei atrasti menininką kaip gyvą, kompleksišką kūrėją.
• Rugsėjo 24 d. 18 val. Marijampolės Kultūros Centre – festivalio uždarymo koncertas – Cinema Paradiso – kartu su Sūduvos Jaunimo Simfoniniu Orkestru (dir. M. Reklaitis) ir dailininku V. Butanavičiumi – tai gyvai orkestro muzikai reaguojanti dailė, kurioje skambės kino melodijos nuo Graiko Zorbos iki James Bondo, Rožinės Panteros ir šiuolaikinių „Pixar“ šedevrų, sukuriant unikalią muzikinę drobę, kur susitinka dailė, kinas ir jaunatviška Sūduvos krašto energija.
Visi renginiai nemokami!
