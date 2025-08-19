Į nemokamo renginių ciklo „Kultūra į kiemus“ atidarymą Kaune susirinko sausakimšas stadionas

„Džiugu matyti, kad į atidarymo šventę susirinko kone sausakimšas Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos stadionas – tai byloja ir apie augantį renginių ciklo mastą. Vaizdas buvo išties neįtikėtinas – kieme susirinko šimtai žmonių, leidęsi į linksmą nuotykį su įvairiausiomis veiklomis visai šeimai ir „Antikvariniais Kašpirovskio dantimis“. Ir tai – tik pradžia. „Kultūra į kiemus“ tęsis iki pat rugpjūčio 28 d. bei aplankys dar dešimt Kauno mikrorajonų“, – sako Aistė Paukštė, „Kauno menininkų namų“ direktorė.
Kita stotelė – Kauno centras, kur žiūrovai jau rugpjūčio 19 d. vakarą turės galimybę išvysti Eglės Motiekaitės ir Roko Jurkaus stepo ir klasikinės gitaros duetą „Po mėlynu mėnuliu“, o po jo visų norinčiųjų lauks speciali šokių pamoka.
Rugpjūčio 20 d. Gričiupio kaimynai ir svečiai bus kviečiami į „Magic Carpets“ kūrybines dirbtuves bei muzikinį spektaklį–žaidimą „Aplink pasaulį 2“ („Labai teatras“). Tą pačią dieną Palemono ir aplinkinių mikrorajonų gyventojai turės galimybę išvysti dokumentinį filmą „Upė“, kurį kiemams dovanoja „Sengirės kinas“.
Pirmąją renginių ciklo savaitę rugpjūčio 21 d. vainikuos ne tik energingųjų roko „undinėlių“ „shishi“ koncertas Eiguliuose, bet ir Panemunėje vyksiantis improvizacijos vakarėlis su „Impro Kaunas“.
Antroji savaitė startuos rugpjūčio 25 d. Vilijampolėje, kur pasirodys gerai žinoma, kinematografiško „indie“ roko grupė „Colours of Bubbles“. Tuo pat metu dainaviškiai turės progą patirti ypatingą instaliaciją – fragmentus iš Vytenio Jankūno fotografijų serijos „800 portretų žmonių, kurių nepažįstu“.
Rugpjūčio 26 d. Žaliakalnyje žiūrovai išvys Marko Libermano muzikinį–cirko pasirodymą „Žaidimų aikštelė“, klausiantį, kas nutinka, kai supynės virsta cirko įrankiu ar muzikos instrumentu? Šilainių gyventojams antradienį filmą „Kalendorinės mergaitės“, pasakojantį apie senjorių šokių trupę iš Floridos, padovanos „Nepatogus kinas“.
Rugpjūčio 27 d. Aleksote, „Nemunaičių“ kvartale, Milda Varnauskaitė pakvies į įsimintiną pasakojimo vakarą „Dangaus kūnų istorijos: Kosmosas“, o po jų – į unikalias pasakojimų dirbtuves.
„Kultūros į kiemus“ finišuos rugpjūčio 28 d., Dainavoje. Finalinį akordą sugros muzikinių eksperimentų nebijanti grupė „Kedrostub?ras“, taip pat V. Krėvės g. 1 kieme vyks visai šeimai atviros plakatų ir architektūros dirbtuvės, o Kauno būsto modernizavimo agentūra, su kuria ir įgyvendinamas paskutinis ciklo renginys, primins, kad miestą kuriame drauge.
Visą ciklą lydės ir dar daugiau kūrybinių dirbtuvių bei edukacijų, taip pat kauniečių ir miesto svečių laukia ir daugiau kiemų kaimynų kuriamų staigmenų bei naujovių. Pastarųjų sąraše – ir dar platesnis partnerių ratas. Prie projekto prisijungė Kauno bienalė ir KTU tautinio meno ansamblis „Nemunas“, o kartu keliauja ir tradiciniai bendradarbiai – Kauno fotografijos galerija, Lietuvos švietimo muziejus bei dar daugiau.
Renginių ciklą „Kultūra į kiemus“ organizuoja BĮ „Kauno menininkų namai“, palaiko – Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir bendruomenių laboratorijos „Fluxus Labas!“.
Renginiai nemokami ir atviri visiems, mylintiems savo gyvenamąją vietą ir kultūrą. Daugiau informacijos ieškokite šioje nuorodoje.