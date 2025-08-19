R. Zabarausko ir V. Lapinos kūrybinis kino tandemas: „Kuo tema artimesnė, tuo labiau jaudina žiūrovą“

Detektyvinio trilerio „Aktyvistas“ premjera šalies kino teatruose numatyta rugsėjo 19 dieną. Startas filmui bus duotas Kaune, ten, kur ir vyksta filmo veiksmas. Naujasis R. Zabarausko filmas ne tik įtraukia į pavojų kupiną kino žaidimą, bet ir provokuoja: visuomenė negalėtų egzistuoti be nutrūktgalvių, kurie pasirengę atiduoti viską, kad tiesa laimėtų.
Dvidešimtmetis Andrius, kurį vaidina šių metų Sidabrinės gervės laimėtojas Robertas Petraitis, dirba spaustuvėje. Niekas iš bendradarbių nežino, kad vakarais jis grįžta namo, kur laukia mylimasis – LGBT+ organizacijos Kaune lyderis Deividas, jį įkūnijo aktorius Elvinas Juodkazis.
Per viešą susidūrimą su protestuojančiais neonaciais Deividas sužeidžiamas, o netrukus – žiauriai nužudomas. Policija įvykį tiria vangiai. Ja nusivylęs, keršto ir tiesos vedinas Andrius ryžtasi radikaliai avantiūrai: nusiskuta plaukus, užsiaugina raumenis ir tampa vienu iš jų siekdamas rasti žudiką.
Detektyvas žiūrovą veda klaidžiais keliais: įtariamųjų ratas plečiasi, o tiesos ieškotojui vis sunkiau atskirti, kas šioje kovoje yra draugai, o kas – priešai. Ir tiesos ribos išsitrina.
Filmo istorija rutuliojasi Kaune. Ar gali būti, kad tokia istorija čia tikrai yra nutikusi?
„Realybės ir kūrybos santykis visada buvo ir bus neatsiejamas, – įsitikinęs filmo režisierius R. Zabarauskas, – tik klausimas, kaip tikrovę pateikiame. Senovės graikų filosofas Aristotelis interpretavo, jog Sofoklis savo personažus pateikia tokius, kokie jie turėtų būti, o Euripidas – kokie jie yra. Mane labiau įkvepia Euripido požiūris, – nors titruose parašyta, kad visi kūrinio veikėjai yra išgalvoti, žiūrovai, spėju, interpretuos, ką jiems primena vienas ar kitas filmo veikėjas, siužeto posūkis. Ir nors filmas neperteikia vienos konkrečios istorijos, jis paremtas išsamiu tyrimu, pokalbiais ir su buvusiais neonacių grupuočių dalyviais”.
Scenaristė Vitalija Lapina neabejoja, kad filmai žiūrovus traukia, nes juose jie atpažįsta save, savo jausmus ir aplinkinių gyvenimus. Kuo tema artimesnė, tuo stipriau ji paliečia – lyg druska ant neužgijusios žaizdos.
„Nors iš scenaristo virtuvės galiu pasidalinti, jog būna ir taip, kad aprašai tau žinomą gyvenimišką istoriją, o prodiuseris prašo ją pakeisti, nes ji – labai netikroviška. Prisiekinėji, kad parašei, kaip realiai gyvenime buvo, bet prodiuseris tik linguoja galvą: pakeisk, žmonės nepatikės!” – scenaristų virtuvės istorijomis dalinasi prie „Aktyvisto“ scenarijaus prisidėjusi V. Lapina ir priduria, kad kurios siužeto idėjos buvo parašytos dar prieš panašiems įvykiams nutinkant realybėje, todėl kūrėjai ne kartą svarstė, ar žiūrovai nepagalvos, esą jie tiesiog perrašė tikrovę.
Scenaristės ir režisieriaus susitikimas įvyko gana netikėtai. R. Zabarauskas V. Lapinai paskambino besirengdamas televizijos serialo konkursui, – Vitalija yra serialo „Šiukšlyno žmonės” scenarijaus bendraautorė, taip pat kino filmo „Skyrybos” scenarijaus adaptacijos autorė. Vėliau buvo nuspręsta serialo idėją perkelti į kino filmą, o scenaristų tandemas liko.
„Tikrai daug ginčydavomės, – prisimena režisierius. – Vitalija turi daugiau patirties kuriant žiūrovų mėgstamus ir žiūrimus filmus bei serialus, ji tikrai moka sukurti sklandų ir įtraukiantį detektyvo siužetą, o man tuo tarpu, buvo itin svarbu, kad kiekviena scena būtų originali, netikėta, atmosferinė. Vos pradėję dirbti kartu sutarėme, kad aš priimsiu galutinius sprendimus, bet tai visiškai nereiškia, kad ginčuose jai nenusileisdavau”.
V. Lapina pasakoja, kad R. Zabarauskas jos akyse visada buvo drąsus netipinių filmų kūrėjas. „Temos, kurias jis nagrinėja savo filmuose, ne tik neša žinutę apie LGBT+ bendruomenę, bet paliečia ir daug gilesnes mūsų visuomenės socialinio gyvenimo, sugyvenimo problemas. „Aktyvisto“ istorija man pasirodė labai įdomi, filme plėtojamos keršto, moralės, sąžinės bei teisingumo paieškų temos. Tik kartais teisingumas, kai jį atrandi, tampa nepatogus, jo nepamirši, gal netgi nebūtum norėjęs tokio rasti. Tuo pačiu tai jautrus pasakojimas, primenantis, kad turime būti vienas kitam atidesni, neabejingi, branginti santykį, kurį susikūrėme, mokėti jame būti ir išbūti. Vėliau tik pagalvoji, kad kai kurie baisūs dalykai galėjo ir nenutikti, jei tam tikru momentu nebūtų iššovęs mūsų nepakantumas, nenoras suprasti, asmeninės ambicijos ir principai“, – sako viena iš filmo scenarijaus autorių ir žiūrovams pažada netikėtą, stebinančią filmo pabaigą.
Paklausti, ar iš filmo veikėjų scenaristai yra pasirinkę sau labiausiai patinkančius, ir Romas, ir Vitalija sako daug dėmesio skyrę kiekvienam iš jų. „Daugiausia fantazijos pareikalavo apmąstymai, kodėl žiūrovas daugelį iš jų galėtų įtarti žmogžudyste, – pasakoja R. Zabarauskas. - Labai įdomu – turėjome sukurti ne tik veikėjų motyvacijas, bet ir kartais – netgi švelniai klaidinančias jų motyvų užuominas”.
Režisierius išduoda, kad filmo scenarijus daug keitėsi, vienu metu veiksmas galėjo vykti visai kitoje valstybėje, kito ir siužeto vingiai. „Man svarbu kuo geriau viską suplanuoti, bet ir palikti vietos improvizacijai. Tą ir darėme – aikštelėje, montažinėje”, – pasakoja.
V. Lapina teigia, kad filmų kūryba nėra vien kūrybinis procesas: „Taip, kūrybiškumas svarbu, tačiau ne mažiau svarbūs yra dramaturgijos, istorijos pasakojimo pagrindai. Dažnai girdi jaunus, pradedančius scenaristus sakant, kad turi turbo idėją, tačiau finale pasirodo, kad tai tik vienos scenos pliūpsnis. O kas toliau? Kas iš to? Kas prieš tai ir kas po to? Filmas ne pliūpsnis – tai įdomiai papasakota istorija“.
Paklausti, kas jiems yra geras scenarijus, Vitalija ir Romas sutartinai mini dramaturgiją. Tačiau jos ne visada užtenka, kad žiūrovus pagautų istorija, kurią pasakoja scenaristai.
„Kaip kino mylėtojui, man norisi daugiau autentiškų vizijų ir tiesiog nuoširdaus džiaugsmo kurti tai, kas domina, o ne tai, kas atrodo baisiai rimtai. Kinas visų pirma yra pramoga, ir ypač šiuo filmu norėjau leisti aktoriams įkūnyti tikrus herojus, blogiečius ir klystančius žmones. Nufilmuoti viską taip, kad kino teatre žiūrovas galėtų pajusti fantaziją, kuri visada yra didesnė už gyvenimą”, – sako R. Zabarauskas.
R. Zabarausko detektyvas „Aktyvistas“ Lietuvos kino teatruose – nuo rugsėjo 19 dienos. Filmą finansavo Lietuvos kino centras, parėmė Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Vaidmenis kūrė Robertas Petraitis, Vaclovas Gumuliauskas, Simas Kuliešius, Teklė Baroti, Elvinas Juodkazis, Redita Dominaitytė, Lukas Malinauskas, Karolis Kasperavičius, Elžbieta Latėnaitė ir kiti.
