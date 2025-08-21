Lietuvos fotomenininkai pelnė du mobiliosios fotografijos „Oskarus“

Tarptautinė komisija nugalėtojus rinko iš šimtų tūkstančių nuotraukų, atkeliavusių iš daugiau kaip 140 pasaulio šalių.
Mobiliuoju telefonu „iPhone“ daryta Lietuvos komunikacijos eksperto ir fotografo R. Jarmalavičiaus nuotrauka „Kelias prie jūros“ pelnė platininį apdovanojimą už trečią vietą „Gyvenimo būdo“ kategorijoje. Dar šešios jo nuotraukos šiemet pateko tarp finalininkų ir pelnė „Honorable Mention“ titulus.
Pergalę R. Jarmalavičiui pelniusioje nuotraukoje „Kelias prie jūros“ įamžinta vasaros akimirka autoriaus pamėgtame Kosta Bravos pajūrio miestelyje Ispanijoje.
„Džiaugiuosi, kai mano asmeniniame akimirkų dienoraštyje žmonės pamato savo istorijas, prisiminimus ar svajones”, – sakė R. Jarmalavičius.
Nuo šiol jo kolekcijoje yra jau trylika šio prestižinio konkurso, vadinamo mobiliosios fotografijos „Oskarais“, įvertinimų. Ankstesnės nominacijos pelnytos 2024, 2023, 2021 ir 2019 metais.
Daugiausiai mobiliuoju telefonu darytomis juodai baltomis nuotraukomis išgarsėjusio R. Jarmalavičiaus kūryba yra įvertinta jau daugiau kaip 130 tarptautinių apdovanojimų.
R. Jarmalavičius yra pelnęs aukščiausius įvertinimus pasauliniuose fotografijos konkursuose „PX3 Prix de la Photographie Paris“, „Tokyo Foto Awards“, „ND Awards“ ir kt. 2022 m. paskelbtuose mobiliosios fotografijos reitinguose „World's Top Mobile Photographer“ R. Jarmalavičius pripažintas šeštuoju visame pasaulyje ir pirmuoju Lietuvoje.
Žurnalisto K. Cemnolonskio nuotrauka „Sugauti svajonę“ šių metų „iPhone Photography Awards“ konkurso Žmonių kategorijoje taip pat pelnė trečią vietą, o kita nuotrauka „Nematomas žmogus“ – „Honorable Mention“ įvertinimą.
„Man patiko šio konkurso idėja, nes mobilioji fotografija – labai artima darbui žiniasklaidoje, kai kadrų nerežisuoji, bet stengiesi užfiksuoti realaus gyvenimo akimirkas“, – sako K. Cemnolonskis.
Nuo 2007 m. vykstantys „iPhone Photography Awards“ apdovanojimai dėl visuotinai pripažinto statuso kasmet sulaukia išskirtinio pasaulio žiniasklaidos dėmesio. Konkursui pateiktos nuotraukos gali būti darytos ir apdorotos tik „iPhone“ ar „iPad“ įrenginiais ir juose esančiomis programėlėmis.
Daugiau R. Jarmalavičiaus nuotraukų rasite jo „Instagram“ profilyje.
R. Jarmalavičiaus kūrybiniai pasiekimai:
2025 iPhone Photography Awards, 3nd Place Winner, Lifestyle
2025 iPhone Photography Awards, 6 x Honorable Mention Winner
2024 PX3 Prix de la Photographie Paris (Paris Photo Prize), 11 x Honorable Mention Winner
2024 Tokyo International Foto Awards, 6 x Honorable Mention Winner
2024 International Photography Awards, 2 x Honorable Mention Winner
2024 iPhone Photography Awards, Honorable Mention Winner
2024 Monochromatic Awards Dodho, Finalist
2024 ND Awards, Honorable Mention Winner
2023 Tokyo International Foto Awards, Gold Winner, People Children
2023 Tokyo International Foto Awards, 3 x Honorable Mention Winner
2023 PX3 Prix de la Photographie Paris, Gold Winner, Portraiture Children
2023 PX3 Prix de la Photographie Paris, 2 x Bronze Winner, Smartphone / Night Photography
2023 PX3 Prix de la Photographie Paris, 10 x Honorable Mention Winner
2023 ND Awards, Silver Winner, People Children
2023 ND Awards, 3 x Honorable Mention Winner
2023 Monochrome Photography Awards, 2nd Place Winner, Portrait
2023 iPhone Photography Awards, 3 x Honorable Mention Winner
2023 International Photography Awards, 5 x Honorable Mention Winner
2023 Mobile Photography Awards, Honorable Mention Winner
2023 Monochromatic Awards Dodho, Finalist
2022 PX3 Prix de la Photographie Paris, 2 x Honorable Mention Winner
2022 International Photography Awards, 2 x Honorable Mention Winner
2022 European Photography Awards, 3 x Gold Winner
2022 European Photography Awards, 8 x Honorable Mention Winner
2022 Smartphone Contest Black & White Magazine, 3 x Winner
2022 Monochromatic Awards Dodho, 2 x Finalist
2022 Mobiography Awards, Honorable Mention Winner
2021 iPhone Photography Awards, Honorable Mention Winner
2021 PX3 Prix de la Photographie Paris, Bronze Winner, Smartphone
2021 PX3 Prix de la Photographie Paris, 3 x Honorable Mention Winner
2021 International Photography Awards, 2 x Honorable Mention Winner
2021 One Eyeland World’s Top B&W Photographers, 12 x Bronze Winner
2021 One Eyeland World’s Top B&W Photographers, 8 x Finalist
2021 Mobile Photography Awards, Honorable Mention Winner
2020 PX3 Prix de la Photographie Paris, 2 x Bronze Winner, Still Life / Portraiture Children
2020 PX3 Prix de la Photographie Paris, 6 x Honorable Mention Winner
2019 iPhone Photography Awards, Honorable Mention Winner
2019 PHOTO magazine, Le plus grand concours photo du monde, Laureate
2019 PHOTO magazine, Le plus grand concours photo du monde, 3 x Finalist
2018 Hotshoe Black & White Photography Awards, Street Photographer of the Year
2018 International Photography Awards, OneShot Street Photo, 3rd Place
2018 International Photography Awards, OneShot Street Photo, 3 x Honorable Mention Winner
2017 International Photography Awards, 3 x Honorable Mention Winner
2017 ViewBug Stairways Photo Contest, Winner
2016 Hotshoe Black & White Photography Awards, Travel Photographer of the Year
2016 International Photography Awards, Family of Men, Honorable Mention Winner
2016 PX3 Prix de la Photographie Paris, Honorable Mention Winner
2015 Mobile Photography Awards, Honorable Mention Winner
2007 Samsung Photography Competition Millimetres Matter, National Winner
laimėjimasFotografijaiPhone
Rodyti daugiau žymių