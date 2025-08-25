Ramūnas Gerbutavičius. Atverkime sąskaitas teatrui

O kokios istorijos įdomiausios? Lengviausia pasakyti, kad geros. Bet ką tai reiškia? Tą patį, ką frazė „geras vynas“ arba „skanus patiekalas“. Beveik nieko, nes trūksta atspalvio, konkretumo. Žmones visada domino istorijos apie pinigus – šis teiginys jau konkretesnis ir šiek tiek tikslesnis. Tad pakalbėkime apie pinigus.
Anądien su bičiuliu leidomės į pokalbį apie teatrą – beprasidedantį naują sezoną ir bilietų kainas. Bičiulis prisipažino, kad mėgsta O.Koršunovo kūrybą, tad būtų mielai ėjęs į šio teatro režisieriaus naujo spektaklio premjerą, bet pamatė, kiek kainuoja bilietas, ir noras atlėgo. „Geriau aš šešis kartus perskaitysiu pjesę ir savo galvoje susikursiu šešis spektaklius“, – savo istoriją pabaigė bičiulis.
O.Koršunovo režisuojama „Laukinė antis“ spalio pradžioje turėtų atidaryti sostinėje įsikūrusio Valstybinio jaunimo teatro 61-ąjį sezoną. Spektaklio pagal norvego H.Ibseno dramą istorija – ilga kaip šimtmečiai. Šią pjesę O.Koršunovas statė dar 2022 m. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, kuriame dirbo meno vadovu. Bet tada įsiplieskė pjautynės tarp jo ir teatro direktoriaus M.Budraičio ir valstybės padoriai finansuoto spektaklio premjera, turėjusi įvykti 2023-iųjų pradžioje, nuplaukė kartu su meno vadovo krėslu.
Būtent Jaunimo teatre daugiau nei prieš 35 metus O.Koršunovas pristatė savo debiutinį kūrinį profesionalioje scenoje – spektaklį „Ten būti čia (Paūmėjimai)“. Tad šiais metais planuojama „Laukinės anties“ premjera – savotiškas sugrįžimas.
Tiesa, žiūrovams tas sugrįžimas – nepigus. Bilietai kainuoja 50–70 eurų. Galite susiskaičiuoti išlaidas, jei į premjerą eitumėte dviese ar su savo atžalomis. Nepaisant mano bičiulį nustebinusios kainos, bilietai į „Laukinės anties“ tris premjerinius spektaklius jau iššluoti, o į du papildomus lapkričio pabaigoje dar įmanoma įsisprausti.
Jei bilietų į „Laukinę antį“ beveik neliko, gal žinios apie pernelyg didelę kainą – stipriai perdėtos? Kaip pažiūrėsi. Į kitus Jaunimo teatro spektaklius galima patekti mažiausiai perpus pigiau.
Štai vieną ilgiausių ir įspūdingiausių praėjusių metų spektaklių – K.Lupos „Užburtą kalną“ – spalio 25 d. galima pamatyti už 18–31 eurą. Beje, praėjusią vasarą šis kūrinys viešėjo viename garsiausių ir brangiausių Zalcburgo festivalyje. Žiūrovai už jį mokėjo 11–95 eurus.
Jaunimo teatre yra spektaklių, kurie žiūrovams kainuoja dar pigiau. Bilietų į spalio mėnesį rodomus I.Jonyno „Sūnų“, A.Schillingo „Keliaujančius“, J.Kuprevičiaus „Bėgūnus“ ar „Schopping and Fucking“, E.Švedkauskaitės „Jauno žmogaus memuarus“ kaina neviršija 27 eurų – vidutiniškai kainuoja 15–20 eurų.
Kokia šiuo požiūriu situacija kituose šalies teatruose?
Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT) paskelbė, kad 86-ąjį sezoną pradės spektakliu šeimai „Ronja plėšiko duktė“. „Viena populiariausių A.Lindgren apysakų Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje scenoje bus adaptuota pirmąkart, – teigė teatro atstovai. – Sezono pradžiai pasirinkdami vaikų literatūrą tikimės sulaukti įvairaus amžiaus žiūrovų, nes Ronjos istoriją išgyvenome kiekvienas. Premjera – rugsėjo 6 ir 7 d., režisierė E.Švedkauskaitė.“ Kadangi tai vis dėlto spektaklis jauniesiems žiūrovams, tad ir bilietų kaina stebina priešingu atžvilgiu – jie tekainuoja 10–17 eurų.
Antroji LNDT premjera – N.Jasinsko teatro scenoje permąstomas A.Žebriūno legendinio filmo „Velnio nuotaka“ reiškinys. Naujojoje salėje premjera bus parodyta lapkričio 13–15 d. Bilietas į premjerą šiuo metu kainuoja tik 10 eurų.
Ankstesniais metais palyginti populiarūs tapę LNDT spektakliai – kiek brangesni.
Štai bilietai į E.Švedkauskaitės „Stand-up’ą prasmei ir beprasmybei“ kainuoja 22–30 eurų, į O.Koršunovo „Įstabiąją ir graudžiąją Romeo ir Džuljetos istoriją“ – 20–40 eurų, į L.Twarkowskio „Quantą“ – 12–45 eurus.
Į daugelį Mažojoje ir Naujojoje salėse rodomų spektaklių galima patekti už 7–25 eurus.
Lietuvos nacionalinis Kauno dramos teatras (LNKDT) 106-ąjį sezoną pradės dviem premjeromis. Režisierius G.Vingelis rugsėjo 19–21 d. čia pristatys „Alisą Veidrodžio karalystėje“, kurį bus galima pamatyti už 12–20 eurų. Lenkų režisieriaus J.Skrzywaneko statomų „Lietuviškų Vėlinių“ premjera numatyta lapkričio pabaigoje. Bilietai į ją šiuo metu parduodami po 20–40 eurų.
Sakoma, kad jei norisi paišlaidauti, reikia eiti į operą, kuri šiais laikais – vienas brangiausių teatro žanrų. Ar tai tiesa, galima suprasti nusipirkus bilietus į Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) spektaklius. 106-ąjį sezoną šis teatras rugsėjo 5–17 d. pradės A.Ponchielli operos „Lietuviai“ premjera, į kurią bilietai kainuoja 24–98 eurus. Į dvi kitais metais planuojamas premjeras – G.Varno režisuojamą 3 veiksmų operą „Vasarvidžio nakties sapnas“ ir choreografo M.Legris statomą baletą „Pakita“ bus galima patekti už 24–110 eurų.
Nors festivalinis teatras neretai būna brangesnis, tačiau ne visada. Į vieno populiariausių teatro festivalių „Sirenos“, kuris vyks rugsėjo 25–spalio 10 d., lietuviškos programos kūrinius bilietai kainuoja apie 20 eurų, nors į kelis gali tekti pakloti ir iki 50 eurų.
Tarptautinėje programoje numatyti du spektakliai iš užsienio. Į Avinjono festivalio vadovo T.Rodrigueso interaktyvų vaidinimą „Atmintinai“, kuriame dešimt savanorių žiūrovų, į sceną atėjusių iš salės, kartu su režisieriumi atmintinai mokosi tekstą, galima patekti už 20–25 eurus. Bilietai į to paties režisieriaus spektaklį „Katarina ir fašistų žudymo grožis“, narpliojantį sudėtingą fašizmo reiškinį, kainuoja 12–50 eurų.
Spalio 18–26 d. Vilniuje vyks 9-asis šiuolaikinės operos festivalis NOA („Naujosios operos akcija“), kuriame bus pristatyti aštuoni išskirtiniai šiuolaikinio muzikos teatro kūriniai. Bilietai į išties originalius, operos ir teatro ribas bandančius peržengti spektaklius kainuoja 20–30 eurų.
Tiesa, Vilniaus senajame teatre numatyta didžiausia festivalio premjera – įsivaizduojama M.K.Čiurlionio opera „Jūratė“. Remdamasi Čiurlionių laiškuose įamžintomis idėjomis, scenovaizdžio eskizais, taip pat naudodamasi dirbtinio intelekto (DI) įrankiais muzikinei medžiagai generuoti, gausi kūrybinė komanda sukūrė įsivaizduojamą M.K.Čiurlionio operą, į kurią bilietai šiuo metu parduodami už 14–70 eurų.
Panašu, kad bilietų į kai kuriuos spektaklius kaina jau prisivijome Europos šalis, kuriose vidutinis atlyginimas iki dviejų kartų didesnis nei Lietuvoje. Štai Liubeko teatre „Stadttheater Lübeck“ pastatytoje G.Bizet operoje „Karmen“ pagrindinį vaidmenį sukūrė lietuvių solistė I.Prudnikovaitė. Kritikų išgirtas spektaklis bus rodomas ir rudenį. Jei nuo rugsėjo iki Naujųjų metų planuojate užsukti į šį Vokietijos šiaurėje įsikūrusį miestą, iš anksto pasirūpinkite bilietais į „Karmen“, kurie šiuo metu kainuoja nei daug, nei mažai – 16–56 eurus.
Jei manote, kad bilietai į tokį legendinį Milano teatrą kaip „La Scala“ mums yra neįkandami, tai nėra visiška tiesa. Štai nuo rugsėjo 11 d. čia numatyta G.Rossini operos „Pelenė“ premjera, į kurią bilietai kainuoja nuo 26 eurų, tiesa, jei norėsite ne tik girdėti solistų balsus, bet ir šį tą matyti, teks pakloti ir 50, ir 70, ir 120 eurų. Jei norėsite patekti į W.A.Mozarto „Stebuklingąją fleitą“, planuojamą lapkričio 5–26 d., už 60 eurų operą tik girdėsite, už 80 eurų jau šį tą matysite, o už 150–250 eurų galėsite mėgautis visuma.
Įdomu tai, kad „La Scala“ taip pat siūlo paslaugą, kurios Lietuvos teatruose bent kol kas nėra, – tiesioginių transliacijų prenumeratą, kuri suteikia galimybę operas, baletus, koncertus stebėti internetu. Mėnesiui tai kainuoja 15, o metams – 100 eurų. Panašiai Lietuvos sostinės kino centre „Vingis“ už 25 eurus galima stebėti transliacijas iš Niujorko „Metropolitan Opera“. Jei, tarkime, „Eugenijų Oneginą“ su A.Grigorian stebėtumėte paties Niujorko teatro balkone, tektų pakloti ne mažiau nei 140 eurų, geresnėse vietose parteryje – net ir iki 600 eurų.
A.Grigorian šiuo metu vieši Zalcburgo festivalyje – rugsėjo 26 ir 29 d. paskutinius kartus bus parodyta lenkų režisieriaus K.Warlikowskio pastatyta G.Verdi opera „Makbetas“, kurioje pagrindinį Ledi Makbet vaidmenį atlieka lietuvių solistė. Nors bilietų į šią operą kaina prasidėjo nuo 35 eurų, išgraibstyti buvo ne tik šie, bet ir už 115–305 eurus, dar liko bilietų už 385–475 eurus. Panašiai – 30–360 eurų – kainavo ir bilietai į kitos lietuvės A.Stundytės pasirodymą amerikiečio P.Sellarso Zalcburge režisuotame spektaklyje „Vienas rytas virsta amžinybe“.
Tad jei aistringai domitės teatru, bet uždirbate tik vidutinį atlyginimą, turbūt tektų imti paskolą, jei užsigeistumėte aplankyti daugumą Lietuvoje rodomų premjerinių ir festivalinių spektaklių. Bet visada galima rasti išeičių, tad pabaigoje – dar viena istorija.
Viena mano pažįstamų pora į teatrų premjeras vaikšto atskirai – į vieną premjerą vienas, į kitą – kitas. „Sugrįžę vaizdžiai vienas kitam papasakojame įspūdžius“, – jie įsitikinę, kad tai ne tik taupo pinigus, bet ir lavina vaizduotę.
Šiuo požiūriu egzistuoja ir dar viena išeitis – tiesiog skaityti geras knygas, kurios, šiaip ar taip, irgi yra menas. Nors knygynuose jos taip pat nėra pigios, net ir Kultūros tarybos finansuotų leidinių kainos ne itin skiriasi nuo nefinansuotų. Tačiau skirtingai nei teatro atveju, Kultūros tarybos finansavimo sulaukę leidėjai įsipareigoja kelias dešimtis finansavimą gavusių leidinių skirti šalies bibliotekoms, kuriose juos galima perskaityti nemokamai.