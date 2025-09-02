Muzikos magijos klubo žvaigždės stebuklus čia kurs jau trečią sezoną

Garsusis saksofonininkas, klarnetininkas Petras Vyšniauskas, Muzikos magijos klube ne kartą improvizavęs ir su V.Labučiu, ir atskirai, pritarė kolegai: „Kur šios vietos magija? Grodamas niekada nežinai, kurioje vietoje atsirasi. Kalbu apie improvizacinę muziką, ji man labiausiai prie širdies. Šios rūšies muzikai salė – tobula, gal tai net ne salė, o savotiška namų aplinka, kur muzikantas jaučia publikos artumą, publika – muzikanto emociją, mato, kaip čia pat randasi muzika.“
„Nereikia jokio įgarsinimo, instrumentai skamba natūraliai akustiškai, užsimezga intymus ryšys tarp atlikėjo ir klausytojo. Kartą sėdėjome salės viduryje, žmonės – ratu aplink, kai kurie – mums už nugaros. Po koncerto jiems kilo keistų klausimų – ar grodami kažką niūniuojame, dainuojame. Išties, kai sėdi taip arti, girdi, kaip atlikėjas kvėpuoja, niūniuoja, – to niekada nepatirsi klausydamas muzikos didelėje salėje. O grojantysis jaučia klausytoją – ar jis sėdi ramiai, ar nerimastingai“, – pasakojo žinomas džiazo gitaristas, kompozitorius Mindaugas Stumbras.
„Didelėse patalpose sunkiau atlikti kamerinę muziką, o čia groti gera, viskas kažkaip plaukia be pastangų. Tai turbūt ir dėl mažo atstumo su publika“, – mano V.Labutis.
Panašiai mano ir kompozitorius, pianistas Tomas Kutavičius: „Čia – kitoks kontaktas su publika, kuri – ne atsitiktinė, o atėjusi paklausyti būtent tavęs. Tokioje erdvėje girdėtum, kaip musė skrenda, ką jau kalbėti apie klausytojų krebždesį. Čia viskas paaštrinta, bet labai jauku. Tam įtakos turi klubo šeimininkai – tikri muzikos gurmanai.“
„Tai labai intymi, jauki, svetinga, draugiška erdvė kūrėjams, atlikėjams, kur visada jautiesi laukiamas“, – komplimentų klubui negailėjo sopranas Aistė Pilibavičiūtė.
Viešoji įstaiga „Muzikos magija“ gyvuoja jau beveik 20 metų, tačiau jai priklausantis Muzikos magijos klubas Vilniaus senamiestyje veiklą pradėjo tik prieš porą sezonų. Per palyginti trumpą laiką čia įvyko apie 180 renginių – koncertų, pažintinių ir degustacinių susitikimų su muzika bei muzikantais, muzikos ir meno, muzikos ir poezijos vakarų, įrašų perklausų.
Prioritetas teikiamas klasikinei, džiazo ir tautinei muzikai, tačiau klubo erdvė atvira visiems muzikos pasauliams – nepriklausomai nuo žanro, šalies ar laikotarpio. Svarbiausias kriterijus – aukščiausio lygio gyvas atlikimas bei įrašų atkūrimas taip, kad klausytojai galėtų patirti visą originalų emocinį gilumą. Scenoje čia pasirodo tiek gerai žinomi Lietuvos atlikėjai, tiek kylantys talentai.
Rugsėjo 4-ąją trečiojo klubo sezono ciklą „Muzika gyvai“ pradės kanklininkės ir dainininkės Agotos Zdanavičiūtės trio kartu su svečiais iš Šveicarijos – kora grojantis Guillaume’as ir perkusininkas Vlaito. Rugsėjo 16 d. klasikinės muzikos perlų vakarą surengs sopranas Salomėja Petronytė, klarnetininkė Morta Kacion ir pianistė Gintarė Rudaitytė.
Ciklas „Arčiau muzikos“ prasidės rugsėjo 11 d., kai meno daktarė Monika Palšauskaitė pasakos apie Olivier Messiaeno kūrybą, skambės įvairūs kūriniai, tarp jų ir kvartetas „Laiko pabaigai“.
Rugsėjo 10 d. kontrabosininkas, meno daktaras Vytis Nivinskas pristatys unikalų solinį albumą „Rituals and Transformations“ ir pasidalys įžvalgomis apie kontraboso solo ypatybes. 23-iąją gitaristas M.Stumbras publikos vertinimui pateiks savo naują plokštelę „The Spinner of Yarns“, įrašytą su tarptautiniu džiazo kvartetu.
Mėnesio pabaigoje įrašų perklausose dėmesys bus skiriamas šiuolaikinei klasikinei muzikai – greičiausiai skambės I.Xenakio, P.Boulezo ir K.Stockhauseno kūriniai.
Šį sezoną klubas pasitinka atsinaujinusia erdve – daugiau vietos bendravimui su muzika ir muzikantais, daugiau meno, daugiau patogumų lankytojams. Bilietų kainos ne tik nedidėja, bet kai kur net mažinamos. Muzikantai čia negauna didelių honorarų – pagrindinė jų motyvacija groti yra galimybė dalytis muzika ir patirti iš to tikrą malonumą.
Muzikos magijos klubo programa: https://muzikosmagija.lt/
muzikos klubasVytautas LabutisPetras Vyšniauskas
