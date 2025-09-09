Sostinės Vinco Kudirkos aikštėje – Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro 37-ojo sezono pristatymas po atviru dangumi

Daugiau nei 70 Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro muzikantų, diriguojamų maestro G.Rinkevičiaus, traukė smalsuolius ir orkestro gerbėjus – per pietų pertrauką į V.Kudirkos aikštę pasiklausyti gyvos simfoninės muzikos susirinko gausus būrys žmonių.
Renginį pradėjo įspūdinga Richardo Wagnerio operos „Lohengrinas“ trečiojo veiksmo įžanga. Šio kūrinio fragmentą Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras atliko neatsitiktinai – renginio vedėja muzikologė Rasa Murauskaitė-Juškienė publikai pristatė didžiąją sezono naujieną: 2026 m. vasario 14 d. LVSO koncertų salėje skambės R.Wagnerio operos „Lohengrinas“ koncertinis atlikimas. Tai – ypatingas įvykis Lietuvos kultūros padangėje, nes šia opera Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradės ambicingą, aukščiausios profesinės meistrystės reikalaujantį R.Wagnerio vėlyvųjų operų ciklą.
Publikai kasmet ketinama pristatyti R.Wagnerio operų „Parsifalis“, „Reino auksas“, „Valkirija“, „Zygfridas“, „Dievų žlugimas“, „Tristanas ir Izolda“ koncertinius atlikimus su žymiausiais Lietuvos ir pasaulio operos solistais.
„Darbo turime tikrai ilgam, ir labai tikiuosi, kad tai bus įdomu Lietuvos publikai. Kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru esame parengę Gustavo Mahlerio, Antono Brucknerio, Dmitrijaus Šostakovičiaus simfonijų ciklus, o dabar svajoju padiriguoti kuo daugiau vėlyvųjų R.Wagnerio operų“, – sakė maestro G.Rinkevičius.
Operoje „Lohengrinas“ pagrindinius vaidmenis atliks prestižinėse pasaulio operos scenose laukiamos ryškiausios Lietuvos operos žvaigždės Vida Miknevičiūtė ir Edgaras Montvidas. Operoje taip pat dainuos Oliveris Zwargas (Vokietija), Martina Dike (Švedija), Tadas Girininkas, Žilvinas Steponas Miškinis, Kauno valstybinis choras (vad. Robertas Šervenikas), choro „Vilnius“ vyrų choras (vad. Artūras Dambrauskas), grieš Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro G.Rinkevičiaus. Prekyba bilietais į šį renginį prasidėjo jau šią savaitę.
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras 37-ąjį koncertų sezoną pradės rugsėjo 19 d. – LVSO koncertų salėje klausytojai galės išgirsi Giacomo Puccini operos „Toska“ koncertinį atlikimą, skirtą orkestro bičiulio ir ilgamečio bendražygio tenoro E.Montvido jubiliejui.
Rugsėjo 26 d. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristatys jubiliejiniams Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metams skirtą programą kartu su choru „Jauna muzika“ (vad. Vaclovas Augustinas). Programa įdomi tuo, kad joje skambės retai koncertų salėse atliekamos harmonizuotos M.K.Čiurlionio liaudies dainos, o šalia jų – ir šiuolaikinių kompozitorių kūriniai.
Ta proga „subangavo“ ir V.Kudirkos aikštė – joje skambėjo Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro atliekamos M.K.Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“ fragmentai. Visą simfoninę poemą taip pat bus galima išgirsti rugsėjo 26 d. koncerte.
Renginio vedėja muzikologė R.Murauskaitė-Juškienė atkreipė dėmesį ir į du šį sezoną kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru atvyksiančius groti, tačiau mūsų publikai mažiau pažįstamus solistus.
Spalio 10 d. LVSO koncertų salėje koncertuos puiki vokiečių smuikininkė, tarptautinių konkursų laureatė Anne Luisa Kramb, kuri su orkestru grieš vienu didžiųjų vokiškųjų smuiko koncertų vadinamą Felixo Mendelssohno Koncertą smuikui.
Lapkričio 28 d. į Lietuvą pirmą kartą atvyksta pianistas Nuronas Mukumi, kurio interpretacijas giria žymiausi pasaulio kritikai. LVSO koncertų salėje jis atliks Johanneso Brahmso Pirmąjį koncertą fortepijonui.
„Su A.L.Kramb ir N.Mukumi susipažinome per orkestro gastroles Vokietijoje. Tai – puikūs jaunosios kartos solistai, kuriuos nutarėme pakviesti į Vilnių. Šie solistai įdomūs ne tik savo profesionaliomis, techninėmis galimybėmis, bet ir muzikiniu pojūčiu bei gyliu“, – per sezono pristatymą maestro G.Rinkevičius.
Gruodžio 12 d. LVSO koncertų salėje koncertuos smuiko virtuozas Vadimas Gluzmanas. Šiame koncerte skambės ir Giuseppe Verdi chorų programa.
Dar vieną įdomų ciklą Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras yra parengęs su geru orkestro bičiuliu pianistu Alexanderiu Paley – spalio 17 d. ir lapkričio 14 d. skambės du pirmieji Antono Rubinsteino koncertų fortepijonui ciklo koncertai.
Šiemet Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristatys ir naujieną vaikams – Dano Browno „Laukinę simfoniją“, kurią atliks kartu su aktore Gintare Latvėnaite. Šis koncertas skambės spalio 4 d. ir dėl didelio klausytojų susidomėjimo numatomas kartoti pirmąjį 2026 m. pusmetį.
Gruodžio 27–31 d. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pakvies į šventinių koncertų savaitę, kurios metu LVSO koncertų salėje skambės penki skirtingi koncertai: „Roko baladės“, „Šventiniai chorai“, „Lietuviški miuziklai ir filmai“, „The Queen Symphony“ ir Naujųjų metų koncertas „Viva la Diva“.
37-ojo koncertų sezono pristatymą Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras užbaigė orkestro vizitine kortele tapusiu ir specialiai jam aranžuotu Ástoro Piazolla „Libertango“.
„Noriu padėkoti už tai, kad esate kartu su mumis, ir tikiu, kad būsite Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertuose. Jūs esate mūsų brangioji ir geroji publika. Mes esame jums ir stengiamės jums atiduoti visą savo profesionalumą ir širdį“, – susirinkusiems klausytojams sakė maestro G.Rinkevičius.
Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Stasys Pancekauskas pasidžiaugė ne tik įdomiu ir ambicingu koncertiniu sezonu, bet ir šiemet numatoma LVSO koncertų salės rekonstrukcijos pabaiga.
„Didžiausias darbas, kurį ketiname pabaigti iki 2025 m. metų pabaigos, yra naujojo lifto įrengimas. Šiuo metu LVSO koncertų salėje veikia liftas žmonėms, susiduriantiems su negalia, o naujasis liftas bus skirtas orkestro instrumentams, muzikantų kėdėms, renginių technikai transportuoti. Norint užtikrinti tinkamą minėtų priemonių logistiką ir renginių aptarnavimą, toks liftas orkestrui yra būtinas“, – orkestro aktualijomis dalijosi S.Pancekauskas.
„Siekiame išspręsti ir kitą problemą: kol kas neturime tinkamų patalpų muzikos instrumentams laikyti, o jie reikalauja specifinės temperatūros ir oro drėgmės. Tad norime praplėsti LVSO koncertų salės galimybes ir įrengti sandėliavimui tinkamas patalpas. Šiuo metu LVSO koncertų salė neabejotinai yra geriausia koncertinė erdvė Lietuvoje. Tikimės, kad ji bus patraukli ir tarptautiniu mastu“, – sakė S.Pancekauskas.
Iki spalio 15 d. vyksta Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro abonementų akcija, kurios metu perkant bilietų į 3–4 koncertus taikoma 30 proc. nuolaida, į 5 ir daugiau koncertų – 50 proc. nuolaida.
Bilietų į naujojo Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų sezono koncertus galite įsigyti LVSO koncertų salės kasoje ir Bilietai.lt. Orkestro generalinis rėmėjas – „Embank“, mecenatas – advokatų kontora „Cobalt“.
