Peticiją prieš kandidatą į ministrus prezidentui perdavusi kultūros bendruomenė buriasi į protestą

Asamblėjoje akcentuota, kad kultūra negali būti politinių sandorių įrankis, o kultūros ministerija nėra žetonas, kurį galima išmainyti dėl trumpalaikės politinės naudos. Kultūra yra tautos atmintis, demokratinių vertybių pagrindas, visuomenės atsparumo propagandai garantas, todėl patikėti šią ministeriją politinei jėgai, pasižyminčiai populistine, antisemitine ir prorusiška retorika, yra pavojinga tiek kultūros sektoriui, tiek visai visuomenei.
Diskusijų metu skambėjo raginimai prezidentui netvirtinti „Nemuno aušros“ siūlomų kandidatų, o Lietuvos socialdemokratų partijai – nedelsiant persvarstyti ir nutraukti šį politinį susitarimą. Kultūros bendruomenė reikalauja Vyriausybės užtikrinti, kad Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingi, kultūros lauką gerai išmanantys asmenys.
Susitikime sutarta dėl peticijos, kurią per kelias valandas pasirašė beveik 40 tūkst. kultūros bendruomenės atstovų. Peticija vakar buvo įteikta Lietuvos Respublikos prezidentui.
„Šį ketvirtadienį 10 val. ryto kviečiame kultūros bendruomenės narius ir nares, visus, kuriems rūpi kultūra ir jos ateitis, susirinkti prie Prezidentūros ir išreikšti savo nepritarimą kultūros nuvertinimui ir ministro portfelio diskreditavimui“, – sako menininkė, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė, viena protesto organizatorių Agnė Jokšė.
Neatsižvelgus į peticijoje iškeltus reikalavimus ir protesto balsus, kultūros bendruomenė žada boikotą, prie kurio ketina jungtis ir dalis Lietuvos nacionalinių kultūros įstaigų, nevyriausybinės kultūros organizacijos ir platesnė kultūros bendruomenė. Šiais veiksmais kultūros bendruomenė pasiryžusi vieningai ginti kultūros politikos nepriklausomybę, skaidrumą ir demokratinius principus.
KultūraProtestasNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių