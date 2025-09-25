Naujas lietuviškas žodis – iš šalmais pasipuošusių kėdainiečių lūpų

Kėdainiuose įvyko pirmoji spaudos konferencija, skirta pristatyti projektą „Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026“. Susirinkę renginio svečiai, jau greitai po rekonstrukcijos duris atversiančiame Kėdainių kultūros centre, statybinius šalmus dėvėjo dėl dviejų priežasčių. Pirma, objekte dar vyksta paskutiniai atgimstančio pastato įveiklinimo darbai, antra – projekto „Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026“ organizatoriai teigia vis dar „statantys“ KULTŪROS sostinės programą.
Skaičiuoti likusias dienas iki projekto pradžios atvyko keletas būsimosios kultūros sostinės ambasadorių: psichologė ir visuomenininkė Jolanta Donskienė bei akordeonistas, studijas Austrijoje pradedantis Povilas Neliupšis. Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, projekto vadovė, Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė, kiti veiklų vykdytojai.
Paaiškėjo svarbiausi vizualiniai akcentai – pristatytas kultūros sostinės logotipas – K raidės motyvas, sudarytas iš keturių taškų. Vienas jų simbolizuoja žinią, kad 2026-aisiais Kėdainiai taps Lietuvos kultūros centru. Kiti simboliai skirti iliustruoti kelionei iš praeities per dabartį į ateitį. Visa tai užkoduota būtent šiam projektui sukurtuose ženkluose: Pradžia, Eigastis ir Augtis. Šie trys laiko etapai atsispindi ir kultūros sostinės programos renginiuose.
Istorija byloja, Kėdainiai buvo vienas iš keturių privačių Lietuvos miestų. XVII a. viduryje jis suklestėjo ir tapo vienu iš pagrindinių šalies centrų. Iki pat šiandien jaučiamas DIDINGAS tų laikų palikimas. Visai miesto bendruomenei šalies kultūros sostinės titulas tampa unikalia galimybe visai Lietuvai pristatyti Kėdainius, todėl paruošta ĮSPŪDINGA programa. Šių dviejų stiprių žodžių santrauka (su abipuse reikšme) taps projekto šūkiu – įspūDIDINGA.
„Laukia „įspūdidingi“ metai, kurie žada per 30 išskirtinių projektų, o tai sudaro daugiau nei 150 unikalių renginių. Keliame sau ambicingą tikslą – per visus 2026-uosius metus sulaukti per 50 tūkstančių žiūrovų visuose renginiuose. Lietuvos kultūros sostinės pagrindinis tikslas yra kuo labiau įtraukti bei sutelkti vietos bendruomenę. Skaičiuojame, kad į visas projekto veiklas ne kaip žiūrovai, o kaip dalyviai įsitrauks daugiau nei 4 000 Kėdainių miesto bei rajono gyventojų. Labai džiaugiamės sutelkta kultūros sostinės ambasadorių komanda, kuri pasiruošusi aktyviai prisidėti ir dalyvauti renginiuose. Jų gretose TV laidų vedėja ir visuomeninkė Beata Nicholson, dainininkas Mantas Jankavičius, laidų vedėja Audra Avižiūtė ir dar daugiau nei 30 nuostabių žmonių, kurie svariai susiję su Kėdainiais“,– pasakoja būsimosios kultūros sostinės projekto vadovė Daiva Urbonienė.
„Tariu didelį AČIŪ tai komandai, kuri parengė sėkmingą projektą. Iš anksto dėkoju tiems, kas jau stato KULTŪROS sostinės renginių pamatą. Ir, žinoma, avansu AČIŪ tariu tiems, kas taps šio unikalaus įspūDIDINGO projekto dalimi“, – pristatant būsimų metų kultūrinį gyvenimo svarbiausią dalį sakė Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis.
Projekto organizatoriai visą renginių programą suskirstė pagal minėtus ženklus:
„Pradžios ženklas“: pagarba miesto istorijai – renginiai, teatralizuoti pasakojimai, istorinių instaliacijų ir meno projektai, atskleidžiantys Kėdainių ištakas.
„Eigasties ženklas“: miesto dabartis – džiazo, chorinės muzikos, liaudies šokių ir amatų šventės, viešųjų erdvių įveiklinimas.
„Augties ženklas“: žvilgsnis į ateitį – kūrybinės erdvės jaunimui, inovacijos, technologijų ir meno sąveika, meninių eksperimentų erdvės.
Organizatoriai pristatė didžiausius projektus. Tai Česlovo Milošo festivalis, festivalis „Radviliada“, tarptautinis kamerinių chorų konkursas „Ave Musica“, Agurkų festivalis, tarptautinis vargonų festivalis, meninio fyksmo festivalis „Formos’26“, šviesų festivalis „Kėdainių kronikos kultūros ženkuose“, J. Basanavičiaus gatvės „fest’as“, renginių ciklas „Skambančios turgaus aikštės“ ir kitus. Kultūros sostinės metais laukia išskirtinė Kėdainių miesto šventė.
Spaudos konferencijoje užsiminta ir apie savo mastu ir techniniais sprendimais unikalų projekto atidarymą, kuris įvyks 2026-ųjų sausio pabaigoje. Renginį režisuoja žinomas aktorius, režisierius bei TV laidų vedėjas Andrius Žiurauskas. Išskirtinę muziką atidarymui kuria kompozitorius, auksinio scenos kryžiaus laureatas, taip pat projekto ambasadorius Antanas Jasenka.
Kėdainiai po 97-ių dienų Lietuvos kultūros sostinės estafetę perims iš Druskininkų. Išskirtinės pasiruošimo naujienos bei renginių programa pateikiama www.kedainiai26.lt bei projekto socialiniuose tinkluose.