Rokas Zubovas naująjį kultūros ministrą pavadino pasigailėtinu ir pranešė apie savo sprendimą

„Mielieji bičiuliai, – feisbuke rašė M.K.Čiurlionio provaikaitis R.Zubovas. – Ketvirtadienį, kada Daukanto aikštėje rinkosi mūsų artimiausi ir brangiausi kolegos bei kultūrai neabejingi piliečiai, labai aiškiai ir nedviprasmiškai skelbiantys, kad kultūros ateities – mūsų tapatybės ir valstybės pagrindo – nevalia atiduoti nemuno aušrai, mes su Sonata kaip tik pradėjome penkių dienų koncertinę kelionę po Lietuvą su Čiurlioniu: Kazlų Rūda, Renavo dvaras, Ginkūnai, Palanga, Šilutė. Taip tęsiame „Čiurlionio150“ programos įgyvendinimą.
Programą su bendraminčiais pradėjome tverti dar 2020 metais. Neaprašinėsiu visų peripetijų, bet tik Vyriausybei perėmus programos valdymą iš kultūros ministerijos, pavyko sulipdyti mūsų didžiojo genijaus vertą programą, kuri buvo patvirtinta ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės parašu 2024 metų vasarą. Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius pamatėme programos svarą ir svarbą.
Čiurlionio kūryba dar niekada taip garsiai ir plačiai neužpildė visų Lietuvos regionų, dar niekada neturėjo tokio skambaus tarptautinio, kosmosą siekiančio rezonanso pasaulyje.
Regis, į šių metų Čiurlionio Sąjūdį įsitraukė visa Lietuva. O dėl mūsų atsidavusių diplomatų ambasadose pasiaukojamo darbo ir Čiurlionio kūrybos mylėtoju užsienyje, per visą pasaulį ritasi Čiurlionio kūrybą pristatančių renginių banga. Kiekvienas iš tų renginių, dovanojančių Lietuvai ir Čiurlioniui naujus draugus ir gerbėjus – tai kruopštus komandinis daugelį mėnesių trunkantis procesas.
Čiurlioniui skirtų renginių dėka šiemet pasaulis regi kūrybingą, šviesią, dvasingą Lietuvą – Čiurlionis tampa svarbiu Lietuvos ženklu, mūsų šalies ir kiekvieno mūsų vizitine kortele pasaulyje.
Mano įsitikinimu, gėdingas ir pasibjaurėtinas yra socdemų sprendimas atiduoti Lietuvos kultūros vairą save visapusiškai diskreditavusiai partijai, o ir ne mažiau apgailėtinas man atrodo prezidento, tiek kalbėjusio apie mūsų vertybes ir tapatybę, negebėjimas sustabdyti šio proceso.
Bet nesu politikas, nežinau užkulisių, todėl rašau tik kaip paprastas pilietis, kuriam kultūra visada buvo ir yra Lietuvos pagrindas. Be jos mes – tik lopinėlis žemės pasaulio tyruose.
Suprasdamas, kokia trapi yra kultūra, kiek daug yra įdėta visų Čiurlionį mylinčių žmonių jėgų, kad pirmieji trys jubiliejaus ketvirčiai būtų tokie įspūdingi, aš ir toliau visomis savo jėgomis sieksiu kuo geriau įgyvendinti „Čiurlionio 150“ metų jubiliejinę programą, nes Čiurlionio kūryba yra vienas esmingiausių lietuviškos tapatybės elementų.
Lietuvos kultūros sezonas Italijoje – svarbi Lietuvos diplomatijos visame pasaulyje dalis. Pasigailėtinas naujasis prisaikdintas ministras, dar vis nesuvokiantis į kokias vežėčias čia švogeris jį įsodino, tikrai nėra vertas griauti Lietuvos įvaizdžio pasaulyje ir tikrai nevertas aukoti „Čiurlionio 150“ programos. Tai tik pradžiugintų chaosą kelti siekiančią Lietuvai priešišką jį į šią poziciją įstačiusią jėgą.
Tikiuosi Jūsų supratimo dėl savo apsisprendimo groti Romoje, Lietuvos kultūrtos sezono Italiojoje pradžios koncerte, bet taip pat ir suprantu, kad kiekvieno Jūsų pozicija, kaip privalome elgtis šioje situacijoje, gali labai skirtis nuo manosios.“
sprendimasRokas ZubovasKultūra
Rodyti daugiau žymių