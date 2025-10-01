Iš kultūros bendruomenės – vis daugiau smūgių: organizacijos jungiasi prie streiko, atsisako G. Nausėdos globos

Įprastai streikas siejamas su užsivėrimu, tačiau šįkart jis įgauna kitą prasmę – tai įspėjimas, kviečiantis atverti savo erdves, kiemus, organizuoti renginius. Pagrindiniu solidarumo ženklu taps M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“ klausymasis. Muziejai raginami šį kūrinį paleisti savo erdvėse, atsukti garsiakalbius į lauką, kad muzika nuvilnytų ne tik salėse, bet ir miestų gatvėse.
Tai tylus, bet paveikus solidarumo ženklas, kuriuo kultūros bendruomenė parodo nepritarimą Kultūros ministerijos perdavimui partijai „Nemuno aušra“. Tai – aiški žinia, kad kultūra neturi būti paversta politinių interesų įkaite, o kartu paveikus kultūros sektoriaus solidarumo ženklas, atliepiantis siekį išsaugoti orumą ir bendruomeniškumą.
Tuo pačiu muziejai kviečiami tapti gyvu forumu – pasitelkti savo iniciatyvas, ypač tas, kurios kalba apie pilietiškumą, laisvės siekį ar bendruomenės kovas. Tegul šios erdvės tampa vieta, kur susirinkusieji gali diskutuoti ir dalintis mintimis: kaip jaučiamės šiandien? Kas kelia nerimą? Kuo esame nepatenkinti? Kodėl turime veikti dabar? Tokiu būdu muziejai gali parodyti, kad ne tik saugo istoriją, bet ir moko kultūringai kalbėtis, diskutuoti, išklausyti bei kurti bendrą pilietinę laikyseną.
LMA valdybos pirmininkas Marius Pečiulis pabrėžia: „Muziejai yra kūrybiškos institucijos – jie gali tapti gyvais forumais, kur žmonės ateina ne tik pažinti praeitį, bet ir kalbėtis apie dabartį bei ateitį. Kiekvienas muziejus atras savitų būdų, kaip kultūringai, bet aiškiai išreikšti savo poziciją. Tai galimybė parodyti, kad kultūros bendruomenė yra vieninga, drąsi ir pasirengusi ginti savo orumą bei ateitį.“
Lietuvos muziejų asociacija kviečia muziejus aktyviai jungtis prie šio solidarumo ženklo ir drauge stiprinti viso kultūros sektoriaus balsą.
Lietuvos muziejų asociacija (LMA) – tai daugiau nei šimtą muziejų visoje šalyje vienijanti organizacija, telkianti ir atstovaujanti muziejų bendruomenę.
Traukiasi ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga atsisako Prezidento Gitano Nausėdos „Geriausios disertacijos“ konkurso globos ir pasitraukia iš programos „Lietuvos galia“.
„Mes, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (toliau – LJMS) nariai, išreiškiame paramą Lietuvos kultūros bendruomenės skelbtai peticijai ir protesto iniciatyvoms ir atsisakome Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos „Geriausios disertacijos“ konkurso globos bei pasitraukiame iš programos „Lietuvos galia“.
LJMS visuomet siekia remti ir atstovauti jauniesiems mokslininkams bei doktorantams Lietuvoje, stiprinant jų profesinį augimą, ginant jų interesus ir puoselėjant atviros, atsakingos mokslo kultūros sklaidą. Prezidento globa ir mūsų dalyvavimas programoje „Lietuvos galia“ buvo reikšmingas bendradarbiavimas ir mokslo bendruomenės p – alaikymas. Tačiau tam svarbus įsiklausymas, nuomonių ir idėjų pliuralizmas, kūrybinė ir žodžio laisvė bei susitarimų laikymasis.
„Geriausios disertacijos“ konkursas vykdomas nuo 2007 m., jo tikslas – įvertinti ir paskatinti aukščiausio lygio disertacijų rengimą, skatinti tarpdisciplininį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei stiprinti jaunųjų mokslininkų motyvaciją kurti darbus, turinčius reikšmingą poveikį tiek Lietuvos, tiek tarptautinei mokslo bendruomenei. Jauniesiems mokslininkams, geriausių disertacijų laureatams ir jų vadovams apdovanojimų įteikimas Lietuvos Respublikos Prezidentūroje ir Prezidento sveikinimas buvo reikšmingas jų mokslinės veiklos pagerbimas ir aukštas įvertinimas.
Šio konkurso idėja ir misija atstovauja mokslą ir švietimą. Mokslas kaip sistemingas žinių kūrimo ir tikrinimo būdas bei švietimas kaip žinių perdavimo priemonė yra neatsiejama kultūros dalis. Todėl LJMS negali būti abejinga susiklosčiusiai politinei situacijai Lietuvoje. LJMS nepalaiko Prezidento Gitano Nausėdos pritarimo skirti „Nemuno aušros“ partijos atstovą eiti kultūros ministro pareigas.
Kultūra ir nepriklausoma žiniasklaida yra laisvos ir demokratinės visuomenės pagrindas. Kultūros ministerija nėra politinis žetonas, kurį galima išmainyti siekiant politinės naudos. Laikomės principinės pozicijos, kad jos valdymas nebūtų patikėtas politinei jėgai, kuri atvirai neigia, iškraipo ar menkina šias vertybes, nes tai yra pavojinga ne tik kultūros sektoriui, bet ir mūsų visuomenės vientisumui. Tvirtas ir tarptautiniu mastu pripažįstamas mokslo sektorius įmanomas tik tuomet, kai šios vertybės yra realiai įgyvendinamos.
Tikime, kad šios vertybės turi būti nekvestionuojamos ir išlikti svarbios saugant demokratišką dabarties ir ateities Lietuvos kryptį, kurią savo veikla stiprina kultūros, žiniasklaidos ir mokslo bendruomenės“, – rašoma pranešime.
