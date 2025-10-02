Rudeniška gaiva kviečia sugrįžti į teatrą: spalis pažers ne vieną naujieną

Kruopščiai susidėlioję programas didieji šalies teatrai paruošė kiekvieno kultūros mylėtojo skonį pamaloninsiančių renginių.
Aktyviai kultūros įstaigas remiantis prekybos tinklas „Norfa“ užtikrina – kokybiškai laiką turtindami pasaulėžiūrą galės praleisti tiek mažas, tiek didelis.
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Nacionalinė filharmonija, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, M. K. Čiurlionio menų mokykla, o nuo šio sezono ir Kauno valstybinis muzikinis teatras – tokį gausų pasirinkimą siūlo ištikimas šių įstaigų partneris „Norfa“.
Kviečiame pasižvalgyti po platų repertuarą. Prekybos tinklas žada – emocijos bus nepamirštamos.
Štai kuo kultūros mylėtojai galės mėgautis spalio mėnesį:
„Norfos“ remiamas Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT) rudenį pradėjo su ne vieną įspūdingu spektakliu. Spalį teatre žibės naujovės ir jau pamilta klasika.
Vienas įspūdingiausių renginių, skirtas paminėti dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms – koncertas „Čiurlionio visata“.
„M. K. Čiurlionio kūryba – tarsi bekraštė visata, kurios neįmanoma aprėpti ir paaiškinti, tačiau ypatingai 2025 metais, švenčiant kūrėjo 150-metį, norisi vis kalbėti apie ją, būti joje, norisi ja grožėtis, vėl iš naujo įprasminti ir pajausti.
Koncerto metu teatro simfoninis orkestras ir teatro choras atliks M. K. Čiurlionio kūrinius bei tuo pačiu metu kūrusių M. Ravelio ir C. Debussy opusus.
Įdomu, kad ir Čiurlionis, ir Debussy – abu yra parašę simfonines poemas „Jūra“, abi jos skambės koncerto antrojoje dalyje.
Koncerto staigmena – specialiai tai progai sukurto Mindaugo Urbaičio kūrinio simfoniniam orkestrui premjera“, – sklebia LNOBT atstovai.
Koncertą Didžiojoje teatro salėje bus galima išvysti spalio 4 d.
Teatre lauks ir daugiau aukščiausio lygio pasirodymų.
Spalio 11, 18, 25 d. – ekskursija „Už scenos ribų: kur gimsta spektakliai“.
Spalio 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 d. – opera „Turandot“.
Spalio 12 ir 19 d. po du kartus – spektaklis vaikams „Užburtos akys“.
Spalio 23, 24, 25, 26 d. – baletas „Tuščias atsargumas“.
Spalio 30, 31 d. – opera „Don Karlas“.
Visą gausybę spektaklių paruošė Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT). Tarp jau pamėgtų, praeitame sezone rodytų spektaklių spalį bus rodoma ir šio sezono premjera – Eglės Švedauskaitės spektaklis pagal Astridos Lindgren knygą „Ronja plėšiko duktė“.
„Ronja yra mergaitė, kuri išdrįsta pasirinkti savo kelią. Ir nors ji labai panaši į savo tėvą, tačiau negali sutikti su jo pasaulio matymu ir pasilikti jo pilyje, ji privalo savo kailiu patirti, ką reiškia draugystė, ką reiškia mylėti ir netekti.
Vaikai, pabėgę iš namų į laisvę, miške ne tik subręsta, bet ir parodo suaugusiems, kad vienintelis kelias į stiprybę yra mokytis sugyventi ir susivienyti.
Man atrodo, kad Astridos Lindgren kūrinyje užrašytos pamokos dabar be galo aktualios ir svarbios. Mūsų kuriama „Ronja plėšiko duktė“ – tai muzikali, šmaikšti ir tuo pačiu gili brandos istorija“, – yra sakiusi spektaklio režisierė ir dramaturginės adaptacijos autorė E. Švedkauskaitė.
Šį spektaklį bus galima pamatyti spalio 18 ir 19 d.
Spalio 1, 28 d. – Jo Stromgreno „Durys“.
Spalio 2 d. – Lauros Kutkaitės „Teiresijo krūtis“.
Spalio 3, 4 d. – Antano Obcarsko „Fermentacija“.
Spalio 4 d. – Pasiskaitymai teatre. Vyresnio amžiaus žmonių savaitė.
Spalio 4, 5 d. – Justo Tertelio „Avinai (spektaklis jaunimui)“.
Spalio 7 d. – Jernejo Lorencio „Pagal Albert’o Camus romaną. Svetimas“
Spalio 9 d. – Jo Stromgreno „Ruletė“.
Spalio 10, 11 d. – Antano Obcarsko „Raganosiai“.
Spalio 11 d. – svečiai iš Valstybinio Šiaulių dramos teatro su Aleksandro Špilevojaus „Migla“.
Spalio 12 d. – Augusto ornatkevičiaus „Sibiro Haiku“.
Spalio 14 d. – Jono Vaitkaus „Atžalynas“.
Spalio 15 d. – Uršulės Bartoševičiūtės „Savižudybės anatomija“.
Spalio 16 d. – Yanos Ross „Pagal Davido Fosterio „Wallace“ esė. Apmąstant omarą“.
Spalio 17 d. – Gedimino Rimeikos „Gyvenimas – tai sapnas“.
Spalio 17 d. – Eglės Švedkauskaitės „Stand-up’as prasmėj ir beprasmybej“.
Spalio 19 d. – Dalios Michelevičiūtės ir Vytauto Rumšo „Skaitymai: dramos klasika. Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas“.
Spalio 21, 22 d. – Annos Smolar „Paukščiai“.
Spalio 24 d. – Oliverio Frljičiaus „Metamorfozė. Pagal Franzo Kafkos kūrybą“.
Spalio 25, 26 d. – Kamilės Gudmonaitės „Dalykai, kurių neišdrįsau pasakyti, ir dabar jau per vėlu“
Spalio 25 d. – Svečiai iš Solo teatro su Birutės Mar „Motinos pienas“.
Spalio 26 d. – Motiejaus Ivanausko „Platonas. Dialogai“.
Spalio 29 d. – Lauros Kutkaitės „Sirenų tyla“.
Spalio 30 d. – Jono Vaitkaus „Didysis kelias“.
Spalio 31 d. – Dainiaus Gavenonio „Laisvė“.
Pasinerti į klasikinės muzikos pasaulį kvies „Norfos“ remiama Nacionalinė filharmonija, kuri spalį paruošė tiek platų lietuvių, tiek užsienio žvaigždžių repertuarą.
Spalį pradės simbolinis renginys skirtas 150-osioms M. K. Čiurlionio gimimo metinėms – „Čiurlionis ir jo mokytojai“. Koncertą dovanos Čiurlionio kvartetas, Paulius Andersson ir Aleksandra Žvirblytė.
„Šiemet, švenčiant M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, jo vardu pavadintas kvartetas skleidžia jo muziką ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje – nuo Suomijos iki Japonijos. Šiame koncerte kvartetas su scenos partneriais pateikia kiek kitokį rakursą – Čiurlionio mokytojų temą“, – skelbė renginio organizatoriai.
Koncertą Filharmonijoje bus galima stebėti spalio 1 d.
Spalio 4 d. – LKO 65-ojo koncertų sezono atidarymas. Sergej Krylov, Giovanni Sollima.
Spalio 5 d. – koncertas „Keturių kontrabosų stichijos“.
Spalio 5 d. – Vytauto Bacevičiaus 120-mečiui. Yusuke Ishii rečitalis.
Spalio 8 d. – koncertas „Fantastiški sapnai“.
Spalio 11 d. – Arvo Parto 90-mečiui. „Glasperlenspiel Sinfonietta“, Hans Christian Aavik, Andres Kaljuste.
Spalio 12 d. – Festivalio „Into the Open“ uždarymo koncertas.
Spalio 12 d. – Lietuvos ir Ukrainos pianistų duetų dedikacija Čiurlionio metams.
Spalio 15 d. – koncertas „Musica humana 50. Post scriptum“.
Spalio 18 d. – Naujoji smuiko žvaigždė Inmo Yang, britų trimito virtuozė Matilda Lloyd ir LNSO.
Spalio 18 d. – Tarptautinis kongresas „M. K. Čiurlioniui 150: atodangos ir interpretacijos“.
Spalio 22 d. – Lietuvos publikos numylėtinis, fortepijono virtuozas Andrius Žlabys ir LKO.
Spalio 24 d. – Smuiko garsenybė Carolin Widmann, violončelės virtuozas Gleb Pyšniak ir LNSO.
Spalio 25 d. – Pasaulinio garso violončelės virtuozas Nicolas Altstaedt: išskirtinis koncertas su choru.
Spalio 26 d. – Šv. Jokūbo festivalio pabaigos koncertas.
Spalio 28 d. – Garsiojo Lietuvos pianisto Luko Geniušo koncertas „+1“: dalyvauja Anna Geniušienė ir Gabriel Prokofiev.
Spalio 29 d. – Pasaulio operos teatruose spindintis lietuvių tenoras Edgaras Montvidas ir LKO.
Spalio 30 d. – LNSO koncerte – pasaulinio garso pianistas Fazil Say.
Kūrybišką, įtraukiančią ir abejingų nepaliksiančią programą spalį ruošia Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Šį mėnesį teatras pristatys premjerą – Jokūbo Brazio režisuotą „Icarus Machine“ Pagal Ovidijaus „Metamorfozes“.
„Icarus Machine“ – tai Dedalo ir Ikaro mito dekonstrukcija. Senajame pasakojime, aprašytame Ovidijaus „Metamorfozėse“,
Šis spektaklis nepasakoja mito iš naujo. Jis griauna jo logiką. „Icarus Machine“ veikia kaip sielos labirintas, kuriame nuolat iš naujo kuriama ir suardoma mito architektūra“, – intriguoja organizatoriai.
Spektaklį bus galima pamatyti spalio 18 dieną.
Spalio 1, 8 d. – Aleksandro Špilevojaus „Pakeliui“.
Spalio 3 d. – Makso Frišo „Bydermanas ir padegėjai“.
Spalio 4 d. – Virginijos Rimkaitės „Patina“.
Spalio 5 d. – Volkerio Ludwigo „Bela, Bosas ir Bulis“.
Spalio 9, 12, 16 d. – Nijolės Mirončikaitės „Duktė“.
Spalio 11 d. – svečiai iš OKT / Vilniaus miesto Teatro su Kirilo Glušajevo „Terapijos“.
Spalio 11, 24 d. – Aleksandro Špilevojaus „Migla“.
Spalio 21, 22 d. – Dariaus Gumausko premjera „Anoniminiai šokiai“.
Spalio 23 d. – Pauliaus Ignatavičiaus pagal absurdo dramaturgijos genijaus Eugene Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“ – „Tobula pora“.
Spalio 25, 26 d. – Eglės Vertelytės „Šok, Edita, šok“.
Spalio 26 d. – Birutės Banevičiūtės spektaklis vaikams „Vandeninis nuotykis“.
Spalio 28 d. – svečiai iš Vilniaus Keistuolių teatro su Aido Giniočio „Turkio spalvos monstras“.
Spalio 31 d. – Agniaus Jankevičiaus „Prarasta Katarinos Blum garbė“.
Didžioji rudens naujiena – prie „Norfos“ globojamų kultūros institucijų prisijungęs Kauno valstybinis muzikinis teatras. Į spalį Kauno širdyje įsikūrusi įstaiga keliauja su stipria programa, tarp kurios ir premjera.
Mėnesį Kaunas pradės su Anželikos Cholinos šokio spektakliu „Karmen“.
„Karmen istorija – tai kūrinys, kurį statydama, nevalingai ir stipriai tapatinausi su pačia Karmen, nes man labai artima jos elgesio prigimtis — gyventi čia ir dabar, mylėti visa širdimi, niekam, niekada neatiduodant brangiausio — savo laisvės.
Savo kūrybos kelyje vis sugrįždavau prie šios temos, nes niekada iki galo nebuvau patenkinta rezultatu… Bandydavau ją „atrakinti“ vėl ir vėl, kol nesuvokiau, kad pagrindinis šios meilės istorijos personažas yra jaunas kareivis Chosė, įsimylėjęs gaivališkąją Karmen, kuri sujaukia jam jo orientyrus apie tyrą meilę.
Ir tik dabar, po dvidešimt šešerių metų, sukeitus akcentus, papildžius šią istoriją Chosė mylimosios Mikaelos personažu ir pavertus spektaklį Chosė meilės tragedija — išaukštindama vyro sugebėjimą mylėti, jaučiu, kad spektaklis pagaliau išsipildė…“, – yra sakiusi A. Cholina.
Spektaklį bus galima išvysti spalio 3, 4, 5, 8, 9, 23, dienomis.
Spalio 10, 11 d. – Andriaus Žiurausko miuziklas „Sugar. Džiaze tik merginos“.
Spalio 12 d. – Andrezejaus Galla muzikinė pasaka vaikams pagal operą „Užburtoji fleita“ –„Mažoji burtų fleita“.
Spalio 12 d. – Andriaus Žiurausko operetė „Balius Savojoje“.
Spalio 16, 17, 29, 30 d. – Viktorijos Streičos operetė „Linksmoji našlė“.
Spalio 18, 19 d. – Andželikos Cholinosi r Gintaro Rinkevičiaus opera „Bohema“.
Spalio 24d. – Kęstučio Jakšto operetė „Grafas Liuksemburgas“.
Spalio 25, 31 d. – Erkio Pehko opera „Adriana Lekuvrer“.
Spalio 26 d. – Sehii Kono baletas vaikams „Aladinas“.
Spalio 26 d. – Vytenio Pauliukaičio miuziklas „Aida“.