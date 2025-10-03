„Low Air“ uždarys „Vilniaus dienas Gdanske“ – pasirodymas taps ir protesto žinute Europai

Spektaklyje „me two / savoj krūvoj“ užkoduota kova prieš neproporcingą galios naudojimą ir jos manipuliaciją kenksmingiems tikslams. Kūrėjai kviečia apmąstyti galios ribas ir bendruomenės stiprybę per įtaigų šokį, o dramaturgija paremta jaunų šokėjų asmeninėmis patirtimis apie branda?, tapatybę, galios įtakas, kurios skatina burtis ir priklausyti „savai krūvai“.
Ši meninė kalba tampa ypač aktuali šiandieniniame Lietuvos kontekste, todėl pasirodymas Gdanske bus ir protesto bangos dalis, skambanti Lenkijoje ir atkreipianti užsienio dėmesį į Lietuvos visuomenės pasipriešinimą Kultūros ministerijos atidavimui politinei jėgai, kuri atvirai neigia, iškraipo ar menkina kultūrą – demokratinių vertybių pagrindą.
„Džiaugiamės būdami festivalio „Vilnius Gdanske 2025“ dalimi, kuris šį savaitgalį taps Vilniaus kultūros ambasada. Kartu jaučiame didžiulę vienybę ir atsakomybę skleisti protesto žinutę tarptautinėje scenoje ir atkreipti dėmesį į labai neraminančius Lietuvoje vykstančius procesus“, – sako šokio teatro bendraįkūrėjas Laurynas Žakevičius.
Tuo metu Vilniuje „Low Air“ komanda kartu su MO muziejumi spalio 5 d. 10 val. kviečia visus, kam rūpi Lietuvos ateitis, jungtis į judesio protestą ant muziejaus laiptų. „Bendras judesys taps kolektyvinės energijos ir solidarumo ženklu – dar kartą parodysime savo vertybinę poziciją, kad „Nemuno Aušra“ negali valdyti Kultūros ministerijos“, – pabrėžia teatro bendraįkūrėja Airida Gudaitė.
„Low Air“ taip pat skleidžia žinią apie Lietuvos kultūros sąjūdį giliau į Europą – aktyviai informuodamas šokio tinklo „Studiotrade“ partnerius, vienijančius 13 organizacijų iš 8 šalių.