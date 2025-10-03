Ruduo Palangoje spalvingas: laukia išskirtiniai koncertai, pasaulinio lygio festivaliai ir parodos

Palangoje skleidžiasi Rytų kultūra Spalio 3–5 dienomis Palanga taps traukos centru visiems Tolimųjų Rytų kultūros gerbėjams. Savaitgalį Palangoje vyks EBA & ESA kongresas – didžiausias Bonsai ir Japonijos menų ir kultūros renginys Baltijos šalyse.
Mintis festivalį šiemet surengti Palangoje, organizatoriui Kęstučiui Ptakauskui kilo sulaukus Palangos koncertų salės atstovų kvietimo. Vėliau renginys išsiplėtė ir skirtingos edukacijos, parodos, koncertai, teatro pasirodymai ir kiti meniniai renginiai vyks net keliose skirtingose erdvėse – Palangos koncertų salėje, Kurhauze ir Palangos kurorto muziejuje vyks daugybė parodų ir edukacijų.
„Norėjosi pasauliui parodyti ir mūsų gražų pajūrį. Į Palangą laukiama atvykstant Japonijos kultūros atstovų, menininkų iš 19 pasaulio šalių. Džiaugiuosi, kad paroda ir eksponatų įvairovė plečiasi, o jais susidomėjusių svečių skaičius sparčiai auga. Nuoširdžiai dėkoju Palangos miesto atstovams, Palangos koncertų salei ir visiems partneriams, prisidėjusiems, kad parodos lankytojams galėsime padovanoti turiningą laiką“, – sako K.Ptakausias.
Svečiai turės išskirtinę galimybę išvysti autentiškas japonų meno demonstracijas: kaligrafiją, arbatos ceremoniją, ikebaną – gėlių komponavimą ir kimono ir originalių samurajų šarvų pristatymus. Be to, vyks įdomūs konkursai ir pasirodymai. Bus galima stebėti naujų talentų konkursą, kuriame jėgas išmėgins jaunieji meistrai iš 13 Europos valstybių, taip pat ir didžiųjų bonsai meistrų demonstracijas.
Sugrįžo Senjorų savaitė
Rugsėjo 28 – spalio 3 dienomis Palangoje antrus metus iš eilės vyksta jau tradicija tampantys Senjorų savaitei skirti renginiai užsiėmimai, sportinės veiklos, koncertai, pažintinės ekskursijos, kurių šiais metais skaičiuojama per šimtą. Skaičiuojama, jog nemokamuose, ar už simbolinę kainą senjorams skirtuose renginiuose, dalyvavo keliasdešimt tūkstančių senjorų.
Pasak vieno ir renginio organizatorių, žurnalisto Edmundo Jakilaičio, idėja surengti tokio pobūdžio festivalį prieš keletą metų gimė supratus, kad senjorai yra didžiausia visuomenės dalis Lietuvoje, neturinti jai dedikuoto renginio. Palanga šiam renginiui buvo pasirinkta ne atsitiktinai. Renginio organizatorius įkvėpė tiek pajūrio grožis, tiek ir išvystyta infrastruktūra, verslo ir kultūros atstovų bendradarbiavimas.
Palangos viešbučių ir restoranų asociacija vieningai pasiūlė specialias, ženkliai mažesnes apgyvendinimo kainas senjorams festivalio dienomis. Kavinės ir restoranai renginio dienomis parengė specialius dienos pietų pasiūlymus. Palangos koncertų salėje be kitų veiklų, vyko keturi didžiulio dėmesio susilaukę koncertai, į kuriuos atsipalaiduoti ir maloniai praleisti vakarą senjorai pakviesti už simbolinę kainą.
„Senjorų savaitės idėja norime akcentuoti, kad amžius žmogui neturėtų būti kliūtis džiaugtis gyvenimu, gyventi kokybiškai, plėsti akiratį, gyventi turiningą gyvenimą, patirti pažinimo džiaugsmą. Festivalio metu į Palangą atvyko apie dvidešimt-trisdešimt tūkstančių senjorų, viešbučiai užpildyti, praktiškai nėra laisvų kambarių. Tikime, kad Senjorų savaitės renginį Palangoje pavyks pakartoti ir kitąmet“, – atskleidė pašnekovas.
Patraukli vieta konferencijoms ir šventėms Anksčiau minėti renginiai yra tik nedidelė dalis Palangos gyvenimo ritmo. Šis miestas tobulai tinka įvairioms konferencijoms ir verslo renginiams, kuriems būtina aukščiausios klasės infrastruktūra. Pavyzdžiui, rugsėjį Palangos koncertų salėje tradiciškai vyko viena didžiausių verslo atstovų konferencija „Lūžio taškas“ bei kiti verslo verslo renginiai. Dauguma renginių organizatorių, o ypač įmonės, ieškančios erdvės savo renginiams, renkasi Palangos koncertų salę. Salė pritaikyta plačiam renginių spektrui – nuo didelių konferencijų iki svarbiausių įmonių švenčių. Tam puikiai tinka specialiai pritaikytos erdvės su integruotomis naujausiomis garso, apšvietimo, vaizdo technikos galimybėmis ir plačiomis transformacijos galimybėmis. Palangos koncertų salės scenoje kas rudenį ir žiemą galima išvysti platų kultūrinį repertuarą: nuo užburiančių teatro pastatymų iki populiariausių muzikos grupių ir atlikėjų koncertų. Mažesnių susibūrimų vietų mėgėjams bei kolektyvams taip pat siūlomas patraukli galimybė išsirinkti patinkantį koncertą ar spektaklį ir papildomai išsinuomoti furšetinę salę. Tai puiki proga susiburti jaukiam pasibuvimui, ir derinti verslo šventę su aukščiausios klasės pasirodymu didžiojoje salėje.
Švenčia veiklos jubiliejų
Šie metai ne mažiau ypatingi ir pačiai Palangos koncertų salei, kadangi minimas 10-ąjį veiklos jubiliejus. Šia proga palangiškių ir miesto svečių laukia išskirtinis įvykis.
Salėje bus surengtas naujo, nuotaikingo muzikinio dueto „2 Metrai“, kuriame jėgas sujungia atlikėjai Deivis Norvilas ir Rafailas Karpis, koncertas. Nors šis pasirodymas yra dalis turo, tačiau Palangoje jis bus išskirtinis papildytas specialiais, su Palanga susijusiais akcentais, o scenoje žiūrovų laukia malonios staigmenos.
„Jau dešimtmetį Palangos koncertų salės komanda atsakingai dirba, kad galėtume prisidėti prie kultūros sklaidos visuomenėje – Palangoje, tarp jos gyventojų ir miesto svečių. Labai kviečiame visus atvykti į jubiliejui paminėti skirtą koncertą. Taip pat džiaugiamės ir jaučiamės įvertinti, jog Palangos koncertų salėje vyksta grandioziniai renginiai, o jos užimtumas tendencingai didėja. Jau dabar yra rezervuota didžioji dalis patraukliausių laikų, tačiau suskubę dar gali suspėti užsakyti salės erdves kalėdinėms bei naujametinėms šventėms“, – teigia Palangos koncertų salės direktorė Aida Aleksandrovienė.
Šventinį gruodį muzikos gurmanai kviečiami į išskirtinį koncertą, kurio metu legendinius roko grupės „Electric Light Orchestra“ kūrinius atliks dainininkas ir gitaristas Philas Batesas su savo grupe. Metų pabaiga bus paženklinta šventėmis ir šventiniais renginiais. Naujųjų išvakarėse laukiami du grandioziniai koncertai. Pasirodymus surengs Marijonas Mikutavičiaus ir „Queen Show“ su Jeronimu Miliumi.