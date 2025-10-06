„Nepatogaus kino“ renginiai: lietuviškos premjeros, tinklalaidžių įrašai ir paskaitos ne pagal scenarijų

„Nepatogus kinas“ gausus lietuviškų premjerų – festivalio metu bus pristatyti net trys filmai. Režisierės Lina Lužytė ir Sigrid Klausmann filme „Merginos neverkia“ pasakoja apie šešias skirtingose šalyse gyvenančias merginas. Ir nors jų gyvenimo sąlygos labai skiriasi, kova už merginų laisvę į savo kūną nesibaigia nei vienoje šalyje.
O režisierė Gailė Garnelytė filme „Sutikau žmogų“ savo kamerą nukreipė į kitą žmogų su kamera – fotografą Artūrą Morozovą. Daugiau nei dešimtmetį jis fotografuoja pažeidžiamose situacijose atsidūrusius žmones – tarp fotografo ir jo personažų užsimezga glaudus ryšys.
Trečiasis su Lietuva susiję filmas – ukrainiečių režisieriaus Ivano Sautkino dokumentika „Poema mažiems žmonėms“, koprodiusuota lietuvių. Šio filmo premjera atidarys Muzeotekoje spalio 17 d. prasidėsiantį Ukrainos savaitgalį, kurio metu ukrainiečių režisierių filmų seansus sujungs svarbi ašis – į Lietuvą bus atvežtas ir visuomenei pristatytas Ukrainos karo archyvas.
Tai yra dokumentikos kūrėjų, tyrėjų ir pilietinės visuomenės aktyvistų pastangomis Ukrainoje nuolat renkami, sisteminami ir saugomi karo liudijimai – šie įrodymai ateityje bus panaudoti siekiant atsakomybės už karo nusikaltimus.
Net tris festivalio savaitgalius Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje įsikūrusi Muzeoteka taps svarbia „Nepatogaus kino“ traukos vieta. Be Ukrainos savaitgalio, čia taip pat vyks festivalio filmų įkvėptų tinklalaidžių įrašai ir svarbios diskusijos.
„Proto pemza“ papasakos komišką ir kiek gąsdinančią „manosphere“ influencerių istoriją, kuri palydės į filmo „Suglumusio tėvo portretas“ peržiūrą.
„Tinklalaidė O“ po filmo „*šypsosi ir duoda bučkį*“ kartu su psichologe kvies aptarti vienišėjančio pasaulio fenomenus. O pažiūrėjus filmą „Karo diplomatija“, prie žiūrovų nuotoliu jungsis filme Užsienio reikalų ministro amplua matomas Gabrielius Landsbergis, kuris savo tinklalaidėje kalbins slaptą svečią.
„Nepatogus kinas“ tris trečiadienius žiūrovų lauks ir „Young’s“ klube Halės turguje Vilniuje – čia jie rinksis ne tik pasikalbėti apie pamatytus filmus, bet ir dalyvaus ne pagal scenarijų vyksiančiose nuotaikingose ir naudingose paskaitose.
Lukas Ramonas su klausimu „Lietuvos inceliai, ką jūs?“ pakvies į paskaitą apie nesavanoriško celibato fenomeną – šią temą įkvėpė filmai „Nulaužti neapykantą“ ir „Suglumusio tėvo portretas“.
Spalio 15-ąją, tarptautinę grybų dieną, Aurelija Plūkė papasakos apie paslaptingą grybų pasaulį, o politikų kūno kalbos specialistas Vytis Jurkonis atvers naują žvilgsnį į pasaulio lyderių rankų paspaudimus, kurių daugybę galima suskaičiuoti filme „Karo diplomatija“.
Festivaliui „Nepatogus kinas“ įpusėjus, spalio 17 d. Radvilų rūmų dailės muziejuje atsidarys žiūrovų kasmet itin laukiama išplėstinės realybės kūrinių paroda „NK-Interactive“. Joje apsilankiusieji galės ne tik pamatyti, bet ir patirti 10 tarptautiniuose meno festivaliuose įvertintų kūrinių: bus galima pajusti, ką reiškia gyventi su ADHD, pabūti simuliacijoje, keliauti Amazonės džiunglėse, stebėti pasaulio pabaigą ar kurti kartu su dirbtiniu intelektu.
„Nepatogaus kino“ filmai kasmet įkvepia svarbiems pokalbiams, tad daugybę seansų lydės diskusijos įvairiausiomis temomis: apie moteris karo fronte (po filmo „Mano brangusis Teo“, rež. Alisa Kovalenko), apie dezinformaciją (po filmo „Nulaužti neapykantą“, rež. Simonas Klose), apie migrantų menininkų patirtis Lietuvoje (po filmo „Laiškai iš Vilkų gatvės“, rež. Arjunas Talwaras), apie vyrų emocinę sveikatą (po filmo „Tylūs vyrai“, rež. Duncanas Cowlesas, Rebecca Day, Sandra Leeming), apie teisę į nėštumo nutraukimą (po filmo „Abortų svajonių komanda“, rež. Karolina Lucyna Domagalska), apie moteris politikoje (po filmo „Prezidentė“, rež. Marekas Šulíkas) ir kt.
„Nepatogus kinas“ spalio 7–26 d. vyks Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Alytaus kino teatruose ir internete visoje Lietuvoje.
Apie „Nepatogų kiną“
„Nepatogus kinas“ – nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis, kuriame filmų ir renginių programa kuria erdvę skleistis žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temoms, rengiami patyriminiai seansai, pokalbiai su filmų kūrėjais, herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais. Vieni pagrindinių festivalio rėmėjų – Lietuvos kino centras, Vilniaus miesto savivaldybė, ES programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA, Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programa „LT AID“.
festivalis Nepatogus kinasdokumentinis kinasžmogaus teisės
Rodyti daugiau žymių