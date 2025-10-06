Po istorinio įspėjamojo streiko kultūros bendruomenė į ketvirtąją asamblėją kviečia kitų sektorių atstovus

„Sulaukiame daug akademinės bendruomenės pasvarstymų, kad šie įvykiai primena situacijas Slovakijoje, Vengrijoje, Sakartvele, menininkai iš šių šalių atpažįsta tai ir mūsų šalyje. Kartojame tai pastarąsias savaites, bet negauname nė vieno signalo, kad taip nėra, o dabar atrodo, kad Prezidentas mums siūlo palaukti 6–12 mėnesių, kol taip įvyks? Nesuprantame šios retorikos“, – nuogąstavimą išsakė vienas iš Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narių, teatro ir kino režisierius Jonas Tertelis.
Trečią savaitę tebesitęsianti kova jau sulaukė didelio kitų sričių palaikymo: jį išreiškė švietimo ir mokslo bendruomenė, žurnalistai, žemdirbiai, aplinkosaugininkai, medikai, verslininkai ir kt. Atsižvelgus į tai, ketvirtoji asamblėja bus tarpsektorinė. Joje bus kviečiama kalbėtis apie mums visiems svarbų klausimą ir veiksmus siekiant bendro tikslo – atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
Iniciatyvinės grupės narė kino prodiuserė Dagnė Vildžiūnaitė sako, kad raginama burtis ir į palaikymo grupes organizaciniu arba teritoriniu principu tuos, kurie palaiko šį vertybinį judėjimą mažesniuose miestuose ir miesteliuose. Apie ketvirtosios asamblėjos datą ir vietą bus paskelbta netrukus.
Įspėjamasis streikas, kuriuo kultūros organizacijos buvo raginamos ne užsiverti, o atsiverti, buvo ypač sėkmingas. Įvyko daugiau nei 300 streiko renginių 81-ame Lietuvos mieste, miestelyje ir kaime, o taip pat 22-ose užsienio šalyse 4-iuose žemynuose. Visos protesto akcijos praėjo taikiai.
Įspėjamojo streiko himnu tapo M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“ – ją griežė trys simfoniniai orkestrai, ji skambėjo aikštėse, kultūros įstaigose, kavinėse, parduotuvėse, radijo stotyse ir kitur, dėl bendro tikslo vienydama tūkstančius. Savo palaikymą kultūros protestui jau išreiškė per 250 organizacijų, o peticiją, reikalaujančią atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, pasirašė jau beveik 80 tūkst. žmonių. Įspėjamojo streiko akcijos tęsiasi ir pirmadienį, o protesto ženklai lieka aktualūs iki tol, kol kultūros bendruomenė bus išgirsta.
Žinia apie kultūros protestą jau nuskambėjo ir tarptautinėje žiniasklaidoje. Tema buvo nušviesta Latvijos, Estijos, Ukrainos informavimo priemonėse, apie ją rašė tokie kanalai kaip vienas didžiausių Lenkijos dienraščių „Gazeta Wyborcza“, taip pat „Bloomberg“, „Euronews“.