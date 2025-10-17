Bistrampolio šviesų festivalis „Vėlių naktys“: rudens paslaptys, šviesa tamsoje ir šiurpą keliantys potyriai

Šis festivalis – tai unikalus derinys tarp vizualios šviesų magijos, lietuviškų vėlyvo rudens tradicijų ir šeimai pritaikytų pramogų. Rudens tamsoje istorinė Bistrampolio dvaro aplinka tampa scenografija, kurioje atgyja Vėlinių laikotarpio dvasia – kartais jauki ir ramybę teikianti, o kartais – paslaptinga ir netikėtai šiurpoka.
„Norime, kad tai būtų daugiau nei pramoga – tai galimybė pabūti kartu su šeima, sustoti, pasimėgauti rudens vakaro magija, prisiminti protėvius ir tiesiog iš naujo atrasti mūsų kultūroje slypinčią Vėlinių simboliką. Tai – ne Helovinas, tai – mūsų pačių šviesos šventė“, – sakė renginio organizatoriai.
Lankytojai kviečiami pasivaikščioti tarp įspūdingų šviesų instaliacijų, atrasti paslaptingas dvaro erdves, susitikti su „klajojančiomis vėlėmis“, paklaidžioti kukurūzų labirinte, o drąsiausieji – išbandyti siaubo kambarį. Mažesniems vaikams ir ramesnio vakaro ieškantiems lankytojams siūlomas specialus laikas be gąsdinimų su galimybe aplankyti dvaro gyvūnų ūkį.
Festivalio darbo laikas
Penktadieniais: 16–21 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais:
• 13–16 val. – jaukus laikas be bauginimų, skirtas šeimoms su mažais vaikais
• 16–21 – vakarinė programa su visais šiurpinančiais elementais
Bilietų kainos
13–16 val. (ramioji dalis) – 7 Eur, vaikams iki 3 m. – nemokamai.
Galimybė nemokamai aplankyti gyvūnų ūkį.
Šiomis valandomis neveikia siaubo kambarys ir gąsdintojai.
16–21 val. (vakarinė dalis) – 12 Eur, vaikams iki 3 m. – nemokamai
Šeimos bilietai: 2 suaugę + 1 vaikas – 30 Eur, 2 suaugę + 2 vaikai – 40 Eur.
Renginio akcentai
Šviesų instaliacijos visoje dvaro teritorijoje.
Klajojančios vėlės – gyvi aktoriai.
Kukurūzų labirintas.
Siaubo kambarys drąsiausiems.
Gyvūnų ūkis vaikams ir šeimoms.
Rudens nakties nuotaika su istoriniu prieskoniu.
Bilietus galima įsigyti vietoje renginio metu internetu per Bilietai.lt.
Bistrampolio dvarasVėlinėsšviesų festivalis
Rodyti daugiau žymių