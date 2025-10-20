Ekskursija su kuratore parodoje „Žaidimas gyvenimu“: kai menas tampa mūsų kasdienio žaidimo veidrodžiu

Paroda „Žaidimas gyvenimu“, nuo spalio pradžios veikianti Samuelio Bako muziejuje, kviečia lankytojus pažvelgti į gyvenimą kaip į nuolatinį lošimą – nuo strategiškai suplanuotų šachmatų ėjimų iki atsitiktinio kauliuko metimo. Parodos ašis – vieno garsiausių Lietuvos žydų kilmės dailininkų S.Bako kūryba. Menininko darbuose žaidimo motyvai susipina su išlikimo patirtimi Antrojo pasaulinio karo metais ir lemtingais gyvenimo pasirinkimais.
Didelė dalis eksponuojamų kūrinių šachmatų ir lošimo kauliukų tema pristatomi pirmą kartą. Šie darbai papildo gausią S.Bako dovaną Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejui – menininkas jam yra padovanojęs beveik 400 savo kūrinių.
Šalia S.Bako darbų parodoje eksponuojami ir šiuolaikinių menininkų Gabrielio de Santis, Patricijos Jurkšaitytės, Pauliaus Petraičio kūriniai iš „Noewe Foundation“ rinkinių bei XIX a. Vilniaus dailininko Gotlibo Kislingo darbai. Parodą papildo istoriniai objektai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus – XIX–XX a. kortos, lošimo staleliai ir XVII a. lošimo kauliukas.
Per ekskursiją parodos kuratorė I.Šadzevičienė pasakos apie tai, ką S.Bako kūryboje simbolizuoja šachmatai ir lošimo kauliukai, kodėl dailininkui (ir mums visiems) svarbūs „gyvenimo žaidimai“, bei supažindins su parodoje pristatomomis istorinėmis kortomis, kuriomis prieš šimtmetį laisvalaikiu žaisdavo vilniečiai – galbūt tomis pačiomis, kokiomis kadaise lošė ir S.Bako tėvas Jonas Bakas. Kuratorė taip pat atskleis, kaip „žaidimo gyvenimu“ tema atsispindi kitų šiuolaikinių Lietuvos menininkų darbuose.
I.Šadzevičienė pabrėžė parodos asmeniškumą ir simbolių daugiasluoksniškumą: „S.Bako kūrinių simboliai nevienareikšmiški – kaip ir jų atsiradimą lėmusios aplinkybės. Parodoje „Žaidimas gyvenimu“ sekame dailininko atsiminimais apie tėvą J.Baką ir patėvį Nataną Markovskį. Jie abu „žaidė“ ir išmokė „žaidimų taisyklių“ jaunąjį Samuelį. Ṣ̌achmatų ir loṣ̌imo kauliukų tematikos kūriniuose S.Bakas apmąsto savo santykį su tėvu ir patėviu, taip pat kelia klausimus apie „didijį gyvenimo žaidimą“, kurį „žaidžia“ kiekvienas iṣ̌ mūsų nuo pirmosios gimimo dienos.“
Ekskursija vyks spalio 22 d. (trečiadienį) 17 val. 30 min. Norinčių dalyvauti prašome užsiregistruoti.
Vieta: Samuelio Bako muziejus (Naugarduko g. 10, Vilnius) Dalyvavimo kaina – muziejaus lankytojo bilietas Registracija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXIcWFidDuaBJOMpG7QsI3AQMJ0PP9-GgZlTcaAeNUfFg6xw/viewform
