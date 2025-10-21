Lietuvos kultūros asamblėja kviečia jungtis į protesto mėnesį, kurio finalinėje akcijoje – traktoriai Vilniuje

Tebesitęsiant kovai, kuria siekiama atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, kultūros bendruomenė ir ją palaikantys sektoriai skelbia protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Protesto mėnuo prasidės nuo šį trečiadienį susibursiančios Kauno asamblėjos. Finaliniu protesto mėnesio akordu taps lapkričio 21 d. Vilniuje vyksianti akcija, kurioje su sunkiąja technika įsipareigojo dalyvauti žemės ūkio atstovai, atliksiantys bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.
Pirmasis pasipriešinimo Kultūros ministerijos išmainymui mėnuo, suvienijęs plačią bendruomenę, kultūrą laikančią demokratijos ir valstybingumo pamatu, norimų politinių rezultatų neatnešė. Po socialdemokratų partijos suvažiavimo teigta, jog ministerija perimama jos žinion, tačiau ir toliau nesugebama vienareikšmiškai atsakyti, ar „Nemuno aušros“ atstovai dalyvaus Kultūros ministerijos valdyme. Ministro skyrimo procesas vilkinamas, o dialogas su kultūros bendruomene tik imituojamas.
Praėjusią savaitę surengta tarpsektorinė asamblėja tapo dar vienu patvirtinimu – manipuliacija ir dialogo imitacija taikomos ir sveikatos, švietimo, sporto, žemės ūkio, aplinkosaugos bei kitose srityse.
Todėl visą mėnesį per Lietuvą sklis žinia apie protestą ir pilietinės visuomenės reikalavimą paisyti jos balso. Į šiuos procesus bus raginami įsitraukti skirtingi sektoriai, o protestą garsins ir palaikymo grupės, kurių Lietuvoje ir už jos ribų jau užregistruota 160.
Protesto mėnuo skelbiamas valdantiesiems vis dar neprisiėmus atsakomybės ir deramai neatliepus Kultūros protesto reikalavimų, kurie buvo skelbti per spalio 5 d. įspėjamąjį streiką – lig šiol plačiausią protesto akciją Nepriklausomos Lietuvos istorijoje, – ir rugsėjo 25 d. protestą Simono Daukanto aikštėje.
Profesinei ir pilietinei bendruomenei demonstruojama nepagarba verčia reikalauti kelti politinės kultūros lygį, prisiimant atsakomybę už savo žodžius ir veiksmus. Su šiais politinės būklės simptomais šiandien susiduria ne tik kultūros sektorius, todėl į protesto mėnesį jungtis kviečiami visi. Nes visi mes esame kultūra. Visi mes esame mūsų valstybė.