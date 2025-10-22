Apie krikštus – iš krikštų kūrėjo žmonos lūpų

Krikštuose atsispindi pagoniškojo tikėjimo palikimas. Buvo tikima, kad mirusiojo vėlė virsta paukščiu, medžiu ar žirgu ir išskrenda į dausas.
Krikštai iš paprasto stulpo ilgainiui išsivystė į formos ir kompozicijos požiūriu sudėtingesnius paminklus. Dar XVII a. ant vyrų kapų būdavo statomos įvairiai išpjautos lentos, vaizduojančios žirgo galvą, o ant moterų – paukščius simbolizuojančios lentos.
V.Jonušienė pasakos apie krikštų formų raidą – kaip vyriški ir moteriški simboliai atsispindėjo medyje, kokias spalvas rinkdavosi meistrai ir kuo ypatingi Kuršių nerijos krikštai.
Po susitikimo, spalio 28 d. 19 val., Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) kviečiame kartu su Tradicinių dainų klubu dainuoti našlaičių dainas.
Nuo neatmenamų laikų šiuo metų laiku prisimenami anapilin iškeliavę artimieji, pagerbiami protėviai, įvairiose kovose kritę kariai. Mirusiųjų pagerbimo laikui turime daug dainų, kurias dainuodami galime išreikšti ilgesį, liūdesį, pajusti būties trapumą bei laikinumą.
Našlaičių ir karinėse istorinėse dainose mirtis yra neatsiejamai skaudi, bet graži gyvenimo dalis, atsiskleidžianti per gamtos simboliką – artimųjų virsmą medžiais, paukščiais, dangaus šviesuliais.
Etnologas ir religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius apie Vėlinių laikotarpio dainas ir papročius rašė, jog šios dainos – tai emocinis gyvųjų ir mirusiųjų buvimo drauge išgyvenimas. Tad kviečiame visus, norinčius dainomis pagerbti iškeliavusiuosius į dausas, į jaukų pasidainavimo vakarą kartu su Tradicinių dainų klubu. Dainuodami galėsime pasikalbėti su artimaisiais, pasakyti, kad jų pasiilgome ir paprašyti jų užtarimo.
Renginyje nebūsite įpareigoti dainuoti – galėsite tiesiog pabūti kartu ir pasiklausyti.
Spalio 28 d. vakaro metu susipins dvi svarbios lietuvių kultūros gijos – senųjų krikštų meninė simbolika ir dainuojamoji tradicija.
