Planuojama pirmoji Kauno kultūros asamblėja: palaikys didžiąją ir inicijuos lokalius veiksmus

„Kauno kultūros bendruomenė jau įspėjamojo streiko spalio 5 d. metu, kai bendroje eisenoje dalyvavo per 3000 žmonių, parodė, kad geba greitai mobilizuotis ir veikti drauge – to įkvėpti ir kviečiame dar sykį susiburti, apsikeisti idėjomis ir tęsti protestą. Kultūros sezonas prasideda!“, – sako viena Kauno kultūros asamblėjos iniciatorių Agnė Pinigienė.
Kauno susibūrimas inicijuojamas atsiliepiant į Vilniuje veikiančios Kultūros asamblėjos kvietimą kurti palaikymo grupes geografiniu, teritoriniu ar profesiniu principais. Anot asamblėjos iniciatorių, susitelkiant siekiama priminti, kad kultūra yra demokratinių vertybių ir valstybingumo pagrindas, kurį verta puoselėti ir išsaugoti.
„Mane labai nudžiugino žinia apie iniciatyvinės grupės kūrimąsi ir pirmosios Kauno kultūros asamblėjos organizavimą. Kaunas visada garsėjo kaip miestas, aiškiai ir stipriai išsakantis savo poziciją bei turintis gyvybingą ir labai tampriais ryšiais susietą kultūros bendruomenę. Esu tikra, kad būtent čia užsiauginau savo pilietiškumo raumenis. Kviečiu visus, kuriems rūpi kultūra, laisvė, demokratija ir saugumas, dalyvauti ir prisidėti prie pokyčių, stiprinančių Kauno ir visos Lietuvos atsparumą melui ir tamsai“, – sako viena Kultūros asamblėjos lyderių, Kaune ir Kauno rajone vykstančio scenos menų festivalio „ConTempo“ įkūrėja Gintarė Masteikaitė.
Atviro visuomenei susitikimo metu bus oficialiai patvirtinta Kauno kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė, jos veiklos principai ir pagrindiniai tikslai. Planuojama, kad šią grupę sudarys įvairių kultūros sričių bei idėjiškai artimų, palaikymą jau išreiškusių sektorių atstovai, tiek valstybinių, tiek miesto įstaigų ar privačių iniciatyvų atstovai.
„Turėsime laiko ir atviro mikrofono pasisakymams, klausimams“, – žada asamblėjos organizatoriai, renginyje laukiantys tų, kuriems rūpi Lietuvos valstybingumo ir demokratinių vertybių išsaugojimas.