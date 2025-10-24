Premjerė žada ieškoti galimybių numatyti finansavimą kitąmet Tokijuje planuojamai M. K. Čiurlionio parodai

„Iš tikrųjų, man ir naujai Vyriausybei yra didžiulis iššūkis, kai tu paveldi tam tikrą situaciją ir turi gilintis, analizuoti ir daryti tam tikrus pokyčius. Tai įvairiose srityse lėšų tikrai trūksta, bet biudžeto planavimo procesas dar nesibaigė – stumdome, dėliojame eilutes. Mūsų pagrindinis fokusas į tai, kad mes maksimaliai rastume pinigų visoms sritims“, – penktadienį žurnalistams Kaune sakė I. Ruginienė, pažymėdama, kad biudžetas išties yra įtemptas, o pagrindinis dėmesys yra saugumui.
„Kol kas gerų žinių negaliu pranešti, bet galiu pasakyti, kad dedame visas pastangas, kad ir kiti sektoriai tikrai turėtų pakankamą finansavimą“, – patikino ji.
I. Ruginienė nesutiko, kad situacija dėl Tokijuje planuojamos parodos ir jai nenumatyto finansavimo susiklostė dėl to, kad šiuo metu Kultūros ministerija neturi nuolatinio vadovo.
„Aš manau, kad čia ne dėl ministro, nes biudžetas yra pradedamas planuoti pavasarį ir jau tuos poreikius Finansų ministerija turėjo dar iki Vyriausybės pasikeitimo. Tai kodėl nesuveikė tam tikri elementai ir saugikliai – negaliu pasakyti, turiu tikrai į tą klausimą įsigilinti“, – dėstė ji.
„Ką galiu pažadėti – kad biudžeto formavimo procesas dar nesibaigė ir tikrai ieškosime galimybių. Bet turime suprasti, kad prioritetai yra prioritetai“, – apibendrino Vyriausybės vadovė.
Kaip skelbta, M. K Čiurlionio dailės muziejus pranešė, kad kitų metų kovo–birželio mėnesiais Tokijuje suplanuotai programos „Čiurlioniui 150“ parodai valstybė iki šiol nėra skyrusi pakankamo finansavimo.
Pagal susitarimą su Japonijos puse, Lietuvos atsakomybė – padengti parodos transportavimo, draudimo, instaliavimo ir restauratorių komandiruočių išlaidas. Šių įsipareigojimų vertė, muziejaus duomenimis, siekia maždaug 234 tūkst. eurų.
Pasak muziejaus atstovų, negavus reikiamų lėšų, suplanuotas renginys gali ir neįvykti. Tai, pažymima, turėtų pasekmių ir Lietuvos reputacijai bei įvaizdžiui.
Savo ruožtu Japonija, anot muziejaus, laikosi visų įsipareigojimų – šiuo metu kuriamas parodos katalogas, jau nuo šių metų liepos vykdoma aktyvi reklaminė kampanija, kuriami parodos architektūriniai sprendimai.
M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimo programos paroda „M. K. Čiurlionis: vidinis žvaigždėlapis“ suplanuota kitų metų kovo 28–birželio 14 d. Tokijo Nacionaliniame Vakarų meno muziejuje.