Baigėsi mėnesį sostinės senamiestyje spindėjęs trečiasis stiklo meno festivalis „Ieškok obuolio“

„Mums labai pasisekė – jau trečius metus spalį tampame savotišku Art Vilnius satelitu. Vis daugiau žmonių atranda Stiklo kvartalą ir susipažįsta su Lietuvos stiklo menininkais, kurių darbai garsėja visame pasaulyje. Kartu mes ne tik atgaiviname senąsias kvartalo šaknis, bet ir kuriame naujas jungtis tarp praeities ir dabarties. Puikus pavyzdys – seniausio kvartalo restorano LOKYS bendradarbiavimas su menininke Irina Peleckiene (IP Glass), kuri jau kelerius metus kuria rankų darbo taures specialiai šio restorano lankytojams“, – pasakoja festivalio vadovė Aleta Trepšytė.
Ir nors festivalio ekspozicijos jau užsidarė, jo šviesos neužgeso – Stiklo kvartalas lieka gyvas. Visam šventiniam laikotarpiui jis palieka įspūdingą organinio stiklo šviesų instaliaciją „Vilniaus šypsenos“, sukurtą menininkų Julijos Janus ir Petro Saulėno. Joje galima įžvelgti skirtingų kultūrų, šimtmečiais sugyvenusių senajame Vilniaus kvartale, žiemos švenčių simboliką – nuo advento iki hanukos. Kūrinys atskleidžia spalvas, turinčias ypatingą reikšmę įvairiose tradicijose: baltą – išminties, žalią – atgimimo ir tolerancijos, oranžinę – draugystės, o purpurinę – drąsos ir kūrybingumo.
„Ypatingai daug prie šventinės atmosferos prisidėjo „Stiklių“ viešbutis, Senatorių pasažas ir Artifex – Vilniaus dailės akademijos galerija. Stiklo kvartale gyvenantis renginių organizatorius Saugirdas Vaitulionis sukūrė įspūdingą festivalio atidarymo šventę. Žinoma, festivalis įvyko dviejų stiprių mecenatų dėka – Vilniaus miesto savivaldybės ir „Šypsenos akademijos“, kuriems esame labai dėkingi“, – pasakoja menininkė.
Festivalio metu vykę pranešimai, ekskursijos ir stiklo dirbtuvės sutraukė gausų lankytojų būrį – norinčių pažinti Stiklo kvartalo ir žydiško stiklo istoriją bei atrasti stiklo paslaptis.
„Labai žiaugiuosi matydama, kaip festivalio metu skenuoti QR kodai pateikiantys informaciją apie parodą bei stiklo meno kūrinius sulaukė lankytojų peržiūrų iš visos Lietuvos ir užsienio – Latvijos , Lenkijos , Austrijos, Airijos, Ispanijos, Šveicarijos, Vengrijos, Israelio ir net Šiaurės Amerikos“, – sako festivalio idėjos autorė, dizainerė Julija Janus.
Anot Julijos Janus, šis, jau tradicija tapęs Vilniaus miesto stiklo meno festivalis yra ir apie bendruomeniškumą, kai Stiklo kvartalo bendruomenė, verslai ir gyventojai susijungia vardan ypatingo projekto ir mėnesiui sukuria ypatingą šventę miestui ir jo svečiams.
„Tęsiame. Grįšime kitais metais – su dar daugiau kūrybos, šviesos ir naujų istorijų“, – tokį pažadą festivalio užbaigimo proga kartoja visa įsitraukusi Vilniaus Stiklo kvartalo bendruomenė.