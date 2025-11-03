Kultūros asamblėja ragina Vyriausybę neformuoti Kultūros ministerijos komandos be ministro

Net politinių krizių ar pereinamųjų laikotarpių metu ministrų komandos formuotos laikantis atsakomybės logikos – pirmiausia skiriant vadovą, kuris ir renkasi savo politinio pasitikėjimo komandą.
„Viceministrai yra artimiausi ministro komandos nariai, kuriems patikėta formuoti konkrečių kultūros sričių politiką, dirbti su bendruomenėmis, vadovauti darbo grupėms, taryboms, komisijoms. Tokios komandos negalima sukurti be ministro, nes tai paneigia patį politinio pasitikėjimo principą. Šiandien ši tvarka laužoma sąmoningai, o kultūros bendruomenė tampa šio politinio eksperimento įkaite,“ – sako viena iš asamblėjos iniciatyvinės grupės narių Gintautė Žemaitytė.
Kultūros protesto lyderių teigimu, valdantieji sąmoningai vilkina ministro skyrimą ir, panašu, siekia išlaikyti kontrolę iki valstybės biudžeto patvirtinimo. Užuot ėmusis realių sprendimų pasirenkama imituoti veiksmus: formuojama viceministrų komanda, nors politinės krypties ir atsakomybės centras šiuo metu neegzistuoja.
Pasak G. Žemaitytės: „Vietoje konstruktyvaus dialogo ir pasitikėjimo stiprinimo pasirenkama imituoti darbą. Tai trumpalaikė taktika, kuri kainuoja valstybės institucijų reputaciją ir kultūros bendruomenės pasitikėjimą jomis.”
Kultūros protesto atstovų teigimu, toks politinis žingsnis būtų ydingo procedūrinio mechanizmo įtvirtinimas ir pavojingas signalas, atitolinantis nuo vertybėmis grįstos valstybės vizijos, todėl ragina Vyriausybę sustabdyti viceministrų skyrimo procesą iki nuolatinio ministro paskyrimo ir grįžti prie elementarios demokratinės tvarkos.
Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė pabrėžia, kad nuo pat protesto pradžios siekė dialogo su Vyriausybe. Praėjusią savaitę kultūros bendruomenė kartu su kultūros asociacijomis išsiuntė premjerei kvietimą susidariusiai situacijai aptarti. Tačiau iki šiol sulaukė tik kvietimo susitikti su neįvardinta kultūros ministerijos politine komanda be ministro – neaiškia struktūra, kuri šiuo metu neturi nei atsakomybės, nei sprendimų galių. Atsižvelgdama į tai, iniciatyvinė grupė nusprendė tokio formato susitikime nedalyvauti.
Kultūros bendruomenė taip pat kviečia politikus pripažinti kultūros sektoriaus vaidmenį valstybės gyvenime ir priimti sprendimus, kurie remtųsi kompetencija, o ne partiniais interesais.
