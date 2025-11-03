Užveriant kultūros sostinės metus prakalbintas Čiurlionis renginyje „Coda: MKČ ženklas“

Čiurlionis, kaip ir šie metai, – tai ne sustingęs simbolis, o gyvas kūrybos šaltinis, jungiantis klasikinį ir šiuolaikinį skambesį, skirtingas meno formas, suartinantis tikrovę ir vaizduotę, Lietuvą ir pasaulį. Visus metus Druskininkuose skambėję jo kūriniai kvietė pažvelgti giliau – į žmogų kaip nuolatinės kūrybos erdvę, į pasaulį kaip beribę struktūrą, kurioje atliepia visos mūsų patirtys.
Koks bus šių metų finalinis akordas? Renginio autoriai kviečia jį išgirsti išraiškingame muzikiniame pasakojime, kuriame susitiks iškilūs Lietuvos muzikai: Petras Vyšniauskas (saksofonas), Petras Geniušas (fortepijonas), Aistė Bružaitė (kanklės), Arkadijus Gotesmanas (perkusija), Justas Kulikauskas (violončelė), Saulius Petreikis (pučiamieji instrumentai). Programoje taip pat pasirodys Karolina Juodelytė (vargonai), Toru Takao (kariljonas, Japonija), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras ir Lietuvos kariuomenės orkestras.
Renginio koncepcijos autorius ir režisierius – Dalius Abaris, scenarijaus autorius – Mindaugas Nastaravičius.
Šis vakaras – ne tik kultūros sostinės metų pabaiga, bet ir naujas kūrybos pradžios ženklas. „Coda: MKČ ženklas“ primins, kad kūryba niekada nesibaigia – ji tik keičia tonaciją, o Čiurlionio šviesa toliau lydės Druskininkus jų kultūrinėje kelionėje.
