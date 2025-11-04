I. Ruginienė: užtikrintas finansavimas M. K. Čiurlionio parodai Japonijoje

„Noriu pasidžiaugti, kad pavyko rasti sprendimą dėl finansavimo – M. K. Čiurlionio kūrybos parodos organizavimas Japonijoje bus užtikrintas! Tai vienas reikšmingiausių Lietuvos kultūros projektų šioje šalyje, tad išspręsti šį klausimą buvo ir garbės reikalas. Džiaugiuosi, kad tai pavyko pasiekti“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Ruginienė.
Prieš kelias savaites Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus skelbė, kad dėl neužtikrinto finansavimo kitų metų kovo 28–birželio 14 dienomis planuojama programos paroda „M. K. Čiurlionis: vidinis žvaigždėlapis“ gali neįvykti. Tai, pažymima, turėtų pasekmių ir Lietuvos reputacijai bei įvaizdžiui.
Pagal susitarimą su Japonijos puse, Lietuvos atsakomybė – padengti parodos transportavimo, draudimo, instaliavimo ir restauratorių komandiruočių išlaidas. Šių įsipareigojimų vertė, muziejaus duomenimis, siekia maždaug 234 tūkst. eurų.
Savo ruožtu Japonija, anot muziejaus, laikosi visų įsipareigojimų – šiuo metu kuriamas parodos katalogas, jau nuo šių metų liepos vykdoma aktyvi reklaminė kampanija, kuriami parodos architektūriniai sprendimai.
M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimo programos paroda „M. K. Čiurlionis: vidinis žvaigždėlapis“ suplanuota kitų metų kovo 28–birželio 14 d. Tokijo Nacionaliniame Vakarų meno muziejuje.