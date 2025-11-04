Kultūros ministerijos politinė komanda formuojama nuo kito galo: ministro – nėra, viceministrai – trys

„Kultūros ministerijos komandos stiprinimas yra būtinas žingsnis siekiant užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą darbų tęstinumą. Sektoriaus laukia svarbūs iššūkiai, įskaitant pasirengimą artėjančiam Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, todėl negalime sau leisti stovėti vietoje. Šie paskyrimai padės užtikrinti, kad projektai būtų tęsiami, gautų naują postūmį ir sėkmingai judėtų į priekį“, – sako ministrė R. Popovienė.
Viceministro A. Broko kuravimo sritys – profesionalusis menas, nacionalinės kultūros sklaida užsienyje, tarptautinis bendradarbiavimas ir tarpvalstybinės kultūros programos, kinas, kultūros ir kūrybinės industrijos, Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių istorinių įvykių įprasminimas, literatūra ir leidyba, mecenatystė, menininko statusas ir socialinė apsauga, kultūrinio bendradarbiavimo plėtojimas su lietuvių diaspora užsienyje.
A. Brokas yra prestižinius tarptautinius apdovanojimus pelnęs filmų prodiuseris ir režisierius, turintis ilgametę patirtį kino industrijoje. Jis yra įgijęs audiovizualinių menų bakalauro ir magistro laipsnius Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, taip pat studijavo tarptautinių kultūros projektų vadybą Helsinkio Metropolijos taikomųjų mokslų universitete.
Naujasis viceministras yra kino ir meno gamybos kompanijų „Culture Bridge“ ir „OMNIA MEDIA“ įkūrėjas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) docentas partneris. Jis prodiusavo ir režisavo keliolika dokumentinių bei meninių filmų, tarp jų – pasaulinio pripažinimo sulaukusį „Endless Corridor“ („Begalinis koridorius“), bendradarbiavo su žinomais tarptautiniais kūrėjais. A. Broko darbai yra pelnę dešimtis apdovanojimų JAV, Ispanijoje, Italijoje, Naujojoje Zelandijoje ir kituose tarptautiniuose kino festivaliuose.
Kultūros viceministrė Anna Kuznecovienė į Kultūros ministerijos komandą grįžta po neilgos pertraukos – šias pareigas ji ėjo ir ankstesnėje Vyriausybėje. Jos atsakomybių sritys – kultūros paveldo apsauga, kultūros turinio skaitmeninimo politika, architektūros menas, kultūros sektoriaus darbuotojų kompetencijų kėlimas, kultūrinių rezervatų ir istorinio nacionalinio parko direkcijos kuravimas.
A. Kuznecovienė yra įgijusi politologijos bakalauro bei socialinių institucijų vadybos magistro laipsnius Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija). Prieš paskyrimą į viceministrės pareigas ji buvo sukaupusi daugiau nei dešimties metų patirtį dirbdama Lietuvos Respublikos Seime, kur ėjo padėjėjos ir patarėjos pareigas, taip pat dirbo Seimo Pirmininko pavaduotojo komandoje. Viceministrė pasižymi ir reikšminga patirtimi regioninės politikos srityje. Ji buvo ilgametė Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė, aktyviai dalyvavusi įvairių savivaldos komitetų veikloje, tarp jų – Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komitete. Ši veikla leido jai iš arti pažinti regionų kultūrinio gyvenimo ypatumus, susidurti su kylančiais iššūkiais ir realiais poreikiais.
Prie komandos jungiasi ir viceministrė Renata Kurmin, kuruosianti atminties institucijų (bibliotekų, muziejų, archyvų), nematerialiojo kultūros paveldo, regioninės kultūros politikos ir mėgėjų meno sritis.
R. Kurmin yra įgijusi edukologijos bakalauro laipsnį (socialinė pedagogika ir žurnalistikos specializacija) Vilniaus pedagoginiame universitete bei pedagogikos bakalauro laipsnį Lietuvos edukologijos institute. Iki šio paskyrimo ji dirbo Asociacijos Trakų krašto vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialiste ir projektų vadove, anksčiau ėjo Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus specialistės pareigas. Naujoji viceministrė turi ilgametę patirtį projektų administravimo, komunikacijos, kultūros renginių koordinavimo bei bendradarbiavimo su kultūros įstaigomis ir vietos bendruomenėmis srityse.