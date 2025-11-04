Vilniuje – nemokamos „Scanoramos“ programos „Atvira Lietuvos kino istorija“ peržiūros

Didžiausia rudens kino šventė šiais metais išskirtinį dėmesį skiria aktoriui Juozui Budraičiui, mininčiam 85-erių metų jubiliejų ir 60 metų kūrybos kine kelią. Pagerbiant reikšmingą jo indėlį į Lietuvos kino istoriją, „Scanorama“ kviečia vilniečius pamatyti klasika tapusius filmus, kuriuose vaidmenis sukūrė kino legenda.
Programoje „Atvira Lietuvos kino istorija“ – 1968 m. režisierių Almanto Grikevičiaus ir Algirdo Dausos sukurtas vaidybinis filmas „Jausmai“, pasakojantis apie dviejų brolių ir jų šeimų gyvenimus Kuršių nerijoje Antrojo pasaulinio karo fone. Taip pat – ir 1971 m. Algirdo Aramino juosta „Maža išpažintis“, subtiliai atskleidžianti jauno žmogaus vidinį pasaulį ir siekį ištrūkti iš slegiančios kasdienybės, kurioje Juozas Budraitis suvaidino ryškų epizodinį vaidmenį.
„Atviroje Lietuvos kino istorijoje“ pristatomas ir dar vienas režisieriaus A. Grikevičiaus filmas „Sadūto tūto“. Juostoje įtaigiai susipina gamtos grožis, menas ir dramatiški gyvenimo vingiai. Vilniečiai turės išskirtinę galimybę pamatyti archyvuose išsaugotą, tačiau beveik nerodytą dviejų dalių filmą „Visi prieš vieną“. 35 mm juostoje nufilmuotą kūrinį Vilniuje galima rodyti tik „Skalvijos“ kino centre, kuris yra išsaugojęs juostos rodymo aparatūrą.
„XIX a. Gruzijos kronika“
„Scanorama“ pristato ir garsaus Sakartvelo kino režisieriaus Aleksandro Rekviašvilio vaidybinį filmą „XIX a. Gruzijos kronika“, iki šiol laikomą kino perlu. Karjerą pradėjęs kaip filmų operatorius, A. Rekviašvilis poetinėmis ir minimalistinėmis priemonėmis atskleidžia studento Niko, sugrįžusio į gimtąją Gruziją iš Sankt Peterburgo, pasipriešinimo istoriją bei skirtingus miesto ir kaimo pasaulius.
1979 m. sukurtas filmas aktualumo nepraranda ir šiandien – nelengvais Sakartvelui laikais jis atkreipia dėmesį į tapatybės išsaugojimo būtinybę. Suskaitmenintą šio filmo kopiją „Scanoramai“ suteikė Gruzijos kino institutas.
Filmų tvarkaraštis:
Filmas „Jausmai“ – lapkričio 7 d. 18 val. (Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje) | Peržiūra nemokama
Filmas „Maža išpažintis“ – lapkričio 8 d. 15 val. (Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje) | Peržiūra nemokama
Filmas „XIX a. Gruzijos kronika“ – lapkričio 9 d. 15 val. (Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje) | Peržiūra nemokama
Filmas „Visi prieš vieną“ (I ir II dalis) – lapkričio 13 d. 17 val. („Skalvijos“ kino centre) | Seansas mokamas
Filmas „Sadūto tūto“ – lapkričio 16 d. 15 val. (Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje) | Peržiūra nemokama
Žiūrovai į nemokamus seansus įleidžiami gyvos eilės principu.
Europos kino festivalis „Scanorama“ Vilniuje – lapkričio 6–23 dienomis.