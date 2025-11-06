Jurgita Dronina: „Svarbiausia atrasti savo holistinę formulę“

Kalbiname vieną pagrindinių naujojo simpoziumo organizatorių – LNOBT baleto meno vadovę Jurgitą Droniną, kuri teigia 10 metų ieškojusi savo formulės, padedančios siekti aukščiausio artistinio meistriškumo.
– Baleto artistai, šokio salėse prakaitą liejantys nuo pat vaikystės, kūno fiziologijos klausimais yra gerokai labiau išprusę nei dauguma jų bendraamžių: domėtis ir kaupti tokią informaciją skatina visų pirma noras padėti sau. Tad ar galime teigti, kad šokėjams vis dar trūksta žinių apie fizinę sveikatą?
– Žinoma, trūksta! Dabartinio repertuaro įvairovė ir darbo tempas trupėje tokių žinių iš šokėjų neišvengiamai reikalauja. Baleto artistas turi nusimanyti, kaip efektyviausiai parengti savo kūną konkrečiam pasirodymui, kad rezultatas scenoje būtų maksimaliai geriausias.
Baleto pamokoje mes gludiname baleto techniką, specifines kokybiško atlikimo detales. Spektaklių repeticijos – nebe vieta tokiems atradimams: jose šlifuojami baleto vaidmenų niuansai, o ne dalijamasi žiniomis apie kūno paruošimą. Kai ruošiame vaidmenis, vadovaudamiesi savo pojūčiais, kūnas turi paklusti – tuomet kur kas greičiau pasiekiamas rezultatas.
Baleto trupių vadovų komandos tarpusavyje dalijasi informacija apie naujausius mokslo atradimus ir kūno rengybos programas, kurios realiai veikia. Mums nebereikia visko pradėti nuo nulio – atletinis rengimas baleto artistams jau yra sustyguotas. Tokių programų tobulinimas užtruko dešimtmečius, ir mes, būdami šio ilgo kelio pradžioje, galime pasinaudoti kitų sukaupta patirtimi, kaip pasiekti to, kad kiekvienas rodomas spektaklis būtų kokybiškai nepriekaištingas. Tam jau yra išrastos formulės!
– Ar pačiai teko dirbti su lektoriais, kurie atvyksta į simpoziumą iš Jungtinės Karalystės?
– Su fizioterapeutu Shane'u Kelly, daugiau nei 15 metų dirbančiu su Karališkojo baleto šokėjais, man kaip balerinai Londone neteko darbuotis, bet esame pažįstami, kuriuos suvedė individualių treniruočių programų sudarinėjimas ir dalijimasis žiniomis. O mano mylimiausia šokio psichologė šiuo metu yra motinystės atostogose, todėl paprašau jos rekomenduoti mūsų simpoziumui kitą žymų šios srities specialistą. Ir ji rekomendavo man dr. Imogen Aujlą, taip pat atvyksiančią iš Jungtinės Karalystės.
Jei kalbėtume apie mane, tai aš pati labai daug metų savo kūną atradinėjau. Man prireikė gerų penkerių metų suprasti, kad vien baleto technikos nepakanka, kad taptum aukščiausio lygio profesionalu. O tada dar penkerių metų prireikė atrasti tai, kas man asmeniškai tinka, ir suburti aplink save tikrų profesionalų komandą, kuri mane pažinotų, kaip sakoma, inside out ir sudarytų man tokią programą, kad spektakliuose pasirodyčiau geriausiai, o po jų sugebėčiau atsigauti dirbdama, o ne vien ilsėdamasi.
Tai leido išvengti traumų ir daugeliui atletų pažįstamų „duobių“ tarp labai geros ir labai blogos dienos pasirodymų. Tad iš viso užtrukau dešimt metų, bet pasiekiau tą profesionalumo lygį, į kurį veržiausi.
Kiekvienas artistas reikalauja individualaus darbo ir individualaus paruošimo – tai, kas tinka vienam, galbūt visiškai netinka kitam. Negali atėjęs į sporto salę tiesiog pasakyti: „Dabar užsidedame ant štangos 50 kg svorį ir penkiskart atliekame po penkis pakėlimus.“ Nes man tai tiks, o kitą artistą gali ir sugniuždyti.
Fizinio kūno paruošimo treniruočių metodikos šiais laikais balete labai toli pažengusios. Tai, kad galėsime tomis žiniomis pasidalyti ir apie tai padiskutuoti atvirame simpoziume, manau, yra nuostabu.
– Grįžkime prie šokio psichologijos, apie kurią taip pat bus kalbama simpoziume. Juk atlikėjų pasirodymai neretai priklauso ir nuo jų nusiteikimo bei minčių konkretų vakarą, o ne vien nuo fizinio pasirengimo...
– Psichologinis pasirengimas balete ateina per supratingumą ir pojūčius. Kai artistas pradeda pažinti savo kūną, jis išmoksta teisingai reaguoti į savijautos signalus ir į patiriamą skausmą. Ar skauda todėl, kad man trūksta jėgos, treniruočių, ar priešingai – skauda nuo pernelyg intensyvaus darbo? Visi skausmai yra skirtingi. Kai juos atpažįsti, kai būni tinkamai pasiruošęs – patiri mažiau streso ir labiau pasitiki savimi. Psichologinis pasiruošimas lygiai toks pat svarbus kaip ir fizinis, nes mintys gali „nukirsti“ tavo fizinį pasirengimą, ir rezultato scenoje nebus.
Su mintimis taip pat dirbama – tereikia suteikti artistams tam tikrus įrankius, kurių mokslininkai turi parengę tikrai nemažai. Įmanoma netgi apgauti savo kūną, kad pasirodymo metu jis pasijustų geriau, nei yra iš tikrųjų. Simpoziumas atvers duris į savarankiškas tokių įrankių paieškas.
– LNOBT baleto trupėje vis daugiau dėmesio skiriama artistų sveikatai. Šį sezoną prie trupės prisijungė profesinio meistriškumo atstatymo repetitorius Stevenas Etienne‘as...
– Taip, jis padeda atsigauti artistams po ligų, traumų ar kitokių ilgesnių pertraukų karjeroje. Tuo metu šokėjai dar negali dirbti sau įprastais krūviais, nes kiltų naujų traumų rizika. S.Etienne‘as yra kaip tiltas, padedantis jiems sugrįžti prie visaverčio artistinio meistriškumo repeticijose ir galiausiai – scenoje.
Jau praėjusio sezono pabaigoje pakvietėme specialistą, kuris supažindino artistus su jėgos treniruotėmis, įrengėme joms skirtą sporto treniruoklių kampelį. Ateityje veikiausiai turėsime ir daugiau specialistų, nuolat prižiūrėsiančių mūsų trupę ir atliksiančių artistų fizinio pasirengimo testus, kurie kiekvienam nurodo silpniausias vietas, ties kuriomis verta padirbėti, kol neištiko rimtesnės problemos. Nes balete būna atsitiktinių traumų, kurių niekas negali numatyti, bet būna ir tokių, kurių prevenciškai dirbant įmanoma išvengti. Specialistai čia gali pagelbėti.
Visus šiuos kelius perėjau pati ir žinau, kad geriausiai, be traumų ir skausmų šoki tada, kai atrandi savo holistinę formulę, padedančią susikalbėjimui tarp galvos smegenų ir kūno raumenų. Tikiu, kad kiekvienam iš mūsų artistų taip pat pavyks atrasti savąją.
