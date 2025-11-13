Aktyviai kultūrą remiantis D. Dundulis pranešė naujieną: „Dar viešai nematyti, bet netrukus“

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Nacionalinė filharmonija, Nacionalinis Lietuvos dramos teatras, Šiaulių valstybinis dramos teatras, M.K.Čiurlionio menų gimnazija – penkios įstaigos, kurias „Norfa“ globojo iki šiol.
Tačiau šiemet yra naujienų. Tokių, apie kurias žino visi, ir tokių, kurias verslininkas naujienų portalui Lrytas išdavė pirmą kartą.
„Labai malonu, kad prisidedame prieš šios veiklos. Jeigu neklystu, eina jau šešti metai. Prisidėjimas prie kultūros įstaigų yra pasidariusi netgi būtinybė, kitaip jau net neįmanoma.
Savo aktyvumą po truputį didiname – dar viešai nematyti, bet netrukus prisijungs ir septinta įstaiga“, – pokalbio metu intrigavo D.Dundulis.
Nieko nelaukęs jis pridėjo, kad netrukus „Norfos“ remiamų kultūros įstaigų sąrašą papildys ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.
O visai neseniai, tik nuo rugsėjo, gretas yra papildžiusi ir kita naujokė, šeštoji remiama įstaiga – Kauno valstybinis muzikinis teatras.
Kalbėdamas, kodėl pasirinko į remiamų institucijų gretas įtraukti šį teatrą, D.Dundulis atviras – kai kurie sprendimai būna spontaniški.
„Kodėl būtent Kaunas? Tikriausiai todėl, kad ten yra muzikinis teatras, kitų išimčių nėra. Jau remiame visas nacionalinio lygio įstaigas, todėl po truputį pereiname į lokalią erdvę. Bet kokiu atveju parama visur reikalinga“, – samprotavo verslininkas.
„Norfos“ vadovas pasakojo, jog didėjantis remiamų kultūros įstaigų skaičius neatsitiktinis. Taip nutiko nepavykus įgyvendinti kito projekto.
„Turėjome labdaringą medicininį projektą, tačiau valstybei to nereikėjo ir ji ar politikai neleido to plėtoti. Neturint prieigų prie medicinos sunku ją pasiekti visavertiškai. Buvo noras, bet pasitraukėme.
Dėl šios priežasties daugiau pinigų turime labdarai, todėl padidinome kiekį kultūrai“, – komentavo pašnekovas.
Didinanti draugysčių skaičių „Norfa“ – didžiausias kultūros mecenatas šalyje, o tai D.Dunduliui reiškia ne tik atsakomybę, bet ir skatina judėti į priekį.
„Remdamas kultūrą visada susimąstau, kad kokie nors mūsų veiklos sprendimai neturėtų turėti neigiamo poveikio minimoms įstaigoms.
Versle svarstant vienus ar kitus klausimus būna įvairių sprendimų, todėl mąstau, kad jie neturėtų neigiamo poveikio – tai bet kokiu atveju svarbu. Iš dalies tai gerai, tai mus pačius įpareigoja elgtis atitinkamai“, – teigė D.Dundulis.
