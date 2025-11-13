Panemunės pilies teritorijoje – išskirtinė meninė instaliacija „Dienai atgimęs#2“

Vilniaus kolegijos Menų ir dizaino fakultetas, Panemunės pilis (Vilniaus Dailės akademijos padalinys), Rygos technologijų universitetas (Latvija), Bialystoko technologijų universitetas (Lenkija), Lenkijos – Japonijos informacinių technologijų akademija (Lenkija) tarptautiniame renginyje gilinosi į kultūrinės atminties tematiką.
Lenkijos – Japonijos informacinių technologijų akademijos startavo tarptautinė trumpalaikė mišri intensyvioji programa, dedikuota žemės meno metodikoms reflektuojant tvarius paveldo regeneracijos principus.
Programa vyksta lapkričio 10–14 dienomis VIKO Menų ir dizaino fakultete bei Panemunės pilyje, kur studentai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos kartu kuria vietos identiteto, genius loci bei kultūrinės atminties temas aktualizuojančias menines instaliacijas.
Parodos atidarymas įvyko lapkričio 13 d. Panemunės pilies teritorijoje, kur dalyviai ir praeiviai buvo kviečiami stebėti kūrybinį procesą ir dalyvauti atgimstančio paveldo patirtyje.
