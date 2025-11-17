Opera „Arabela“ kviečia panirti į Richardo Strausso muzikos magiją ir Vienos prabangą

Prabangus klasikinis „Arabelos“ spektaklis , režisuotas šių metų sausį mus palikusio austrų korifėjaus Otto Schenko, išsilaikė „Metropolitan Opera“ scenoje daugiau kaip 40 metų.
Sukurtas 1983-iaisiais, šį lapkritį jis grįžo į Niujorko sceną po daugiau kaip dešimtmetį trukusios pertraukos.
Spektaklyje atgyja XIX amžiaus Vienos žavesys, skleidžiasi R.Strausso muzikos magija, itin kerinti jo partitūrose sopranui ir orkestrui. Tokių epizodų „Arabeloje“ apstu.
1933-aisiais rampos šviesas išvydusi ši romantinė komedija yra paskutinis R.Strausso darbas kartu su libretininku, žymiu austrų dramaturgu Hugo von Hofmannstahliu. Legendinio tandemo palikime – visa virtinė operos repertuaro perlų: „Elektra“, „Rožių kavalierius“, „Ariandnė Nakse“, „Moteris be šešėlio“.
Lengvesnio turinio „Arabela“ pasakoja apie prasilošusio grafo pastangas išsikapstyti iš bėdų, ištekinant vyresnėlę dukrą Arabelą už turtingo vyro, o jaunėlę Zdenką taupumo sumetimais auginant kaip berniuką. Po virtinės nesusipratimų operą vainikuoja net dviejų porų laiminga sąjunga.
Tyros, nuoširdžios Arabelos personažą pirmą kartą savo karjeroje šiame spektaklyje kuria amerikiečių sopranas Rachel Willis-Sorensen, šiais metais įvertinta „Metropolitan Opera“ įsteigtu Beverly Sills apdovanojimu. „Le Monde“ šią artistę titulavo „vienu įspūdingiausių operos pasaulio balsų“. Ji stebina ir universalumu – dainuoja repertuarą nuo Wolfgango Amadeaus Mozarto iki R.Wagnerio.
Seserį Zdenką operoje įkūnys „Metropolitan Opera“ debiutantė britų sopranas Louise Alder, o turtingąjį jaunikį – lenkų bosas baritonas Tomaszas Konieczny, šį sezoną dainuosiantis ir R.Wagnerio „Tristane ir Izoldoje“. Spektaklį diriguos australas Nicholas Carteris, jau ne kartą pasirodęs Operos mekoje.
Numatytos dvi transliacijos pertraukos, kurių metu operos solistas Ryanas Speedo Greenas palydės žiūrovus į užkulisius ir pristatys spektaklio kūrėjus.
2025 metų transliacijas gruodžio 13 d. (kartojimas – gruodžio 16 d.) užbaigs italų kompozitoriaus Umberto Giordano garsiausia opera „Andrea Chenier“ apie tragišką poeto likimą ir aistringą meilę Prancūzijos revoliucijos fone. Pagrindinius operos herojus įkūnys anksčiau rodytoje šio kompozitoriaus „Fedoroje“ girdėtas žavus duetas – lenkų tenoras Piotras Beczala ir bulgarų kilmės sopranas Sonya Yoncheva.
R.Strausso operos „Arabela“ transliacija iš Niujorko „Metropolitan Opera“ kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ Vilniuje ir Kauno „Forum Cinemas“ – lapkričio 22 d. 20 val., kartojimas – lapkricio 25 d. 18.30 val. Seanso trukmė – 4 val. 10 min. (2 pertraukos).
