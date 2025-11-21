Naują sezoną Valstybinis Šiaulių dramos teatras pasitiko permainomis: „Svarbu kurti tai, kas aktualu dabar“

Šiaurės Lietuvos regionui atstovaujanti įstaiga itin svarbi – nors nutolusi nuo sostinės, pasirodymais ir darbo mastu ji nenusileidžia, todėl darbai veja vienas kitą.
Šį sezoną VŠDT pradėjo intensyviai – ne tik pasitelkusi naują filosofiją, bet ir parengusi ne vieną premjerą. O kalbėdama apie tai, kas bus, N. Šatkauskienė tik lenkia pirštus.
Prie to, jog teatre darbai vyksta intensyviai, prisideda prekybos tinklas „Norfa“ – būtent ši parama Šiaulių kūrybininkams leidžia įgyvendinti tokia idėjas, kurios anksčiau buvo tik svajonės.
Naujienų portalui Lrytas N. Šatkauskienė pravėrė teatro duris ir leido susipažinti, kuo šiuo metu gyvena menininkų bendruomenė.
„Teatre sezonas jau gerokai įsivažiavęs, o jo pradžia buvo labai darbinga. Rudenį pradėjome dviem premjeromis – jos jau yra pasirodžiusios, dabar ruošiamės Kalėdų laikotarpiui, naujiems darbams.
Mūsų nuotaikos nuo pradžių buvo darbingos, turėjome įdomių naujų darbų, naujų patirčių“, – dalijosi N. Šatkauskienė.
Nors rudenį pradėjo dviem premjeromis, meno vadovė užsiminė ir apie trečią dar visai naują spektaklį, kurį daugelis žiūrovų išvydo neseniai.
„Reikėtų pradėti nuo pagal Rimanto Kmitos pjesę kurto spektaklio „Šok, Edita, šok“. Jis buvo parodytas tik birželį teatro festivalio metu, o premjeriniai spaktakliai sceną išvydo tik rugsėjį.
Šis spektaklis sulaukė didelio susidomėjimo – jis plėtoja vienos romano „Pietinia kronikas“ veikėjos gyvenimo liniją. Šiauliečiams ši tema artima, neseniai į tuos laikus sugrąžino filmas, žiūrovai šį spektaklį mėgsta.
Jis yra kurtas mūsų teatro ir rėmėjų, tarp kurių „Norfa“, lėšomis. Šis darbas mums buvo labai svarbus, brangus ir, manau, kad pasiteisino. Sukvietėme šiauliečių kūrybinę komandą – pirmą kartą teatre režisavo Eglė Vertelytė, vaidina šiaulietė Vaidilė Juozaitytė. Iki šiol bilietai į jį išperkami, o jį rodysime net per Naujuosius metus“, – dalijosi teatro atstovė.
N. Šatkauskienė tęsė, jog kitos šio sezono premjeros ne mažiau įdomios ir unikalios. „Pristatėme spektaklį „Anoniminiai šokiai“ – tai ilgai brandintas projektas, kurį įgyvendinome su VšĮ „Operomanija“. Šis spektaklis pirmoji mūsų teatro koprodukcija. Jis buvo pristatytas kamerinėje salėje ir skirtas kiek mažesnei auditorijai.
Spektaklis pasižymi eksperimentiškumu, nes kūrybos proceso metu buvo kuriamas iš aktorių pokalbių, jų pačių pasakojimų. Jis apie tai, kaip žmonės įvairiausiais būdais bando ieškoti pabėgimo nuo realybės ir su kokiomis būsenomis susiduria tie, kurie sunkiai išgyvena realybės jausmą.
Tai muzikinis spektaklis, skirtas teatro gurmanui, išrankesniam žiūrovui. Su šiuo spektakliu jau viešėjome Vilniuje, kur jį rodėme sostinės publikai“, – pasakojo meno vadovė.
Trečioji premjera įvyko spalio 18 dieną – tai buvo Jokūbo Brazio „Icarus Machine“.
„Šis pastatymas – režisieriaus bandymas savaip interpretuoti, kaip ir pats sako, dekonstruoti Dedalo ir Ikaro mitą“, – intrigavo N. Šatkauskienė.
Meno vadovė atvira – pradėdami kiekvieną sezoną teatro darbuotojai mąsto apie naujus tų metų lūkesčius ir tikslus, todėl juos išsikėlė ir šiemet.
„Visada susigalvojame apibendrinantį šūkį, teiginį. Šiemet pasirinkome frazę „Prisijaukinti dabartį“. Tai reiškia, jog labai svarbu, kad teatras gyventų šia diena, nesidairytų atgal, neieškotų praeities šlovės šešėlių.
Svarbu kurti tai, kas įdomu, aktualu dabar. Būtent dėl to spektakliuose yra šiuolaikinės teatro kalbos paieškų.
Vėliau tai pakoregavo realybė. Dabartis užgriuvo labai smarkiai. Ji nebuvo labai paprasta. Dabartį teatras pajuto labai stipriai, nė vieno sezono pradžia tokia nebuvo. Jį pradėjome pamąstymais, kur kultūra eina, ką mes darome.
Tokios buvo nuotaikos sezono pradžioje, tačiau visą laiką dirbome ir toliau norime žiūrovui pristatyti aktualius spektaklius. Jei pirmieji darbai eksperimentiniai, toliau kalbame apie temas, kurios svarbios.
Teatras jau pradėjo statyti ukrainiečių pjesę „Duonos paliaubos“. Premjera numatyta jau po Naujųjų metų“, – pasakojo Nomeda.
Nuo praėjusių metų aktyviai prie teatro naujienų prisideda prekybos tinklas „Norfa“. Savo parama verslas jau prisidėjo, jog VŠDT atsirastų didžiosios premjeros, tačiau tai buvo tik pradžia.
„Parama mus labai reikalinga. Esu ne kartą minėjusi, kad tai mums suteikia stiprumo ir galimybę daryti tai, ką mes norime, bet be rėmėjų negalėtume.
„Norfa“ prisidėjo prie minėtos premjeros „Šok, Edita, šok“, o taip pat paramą naudojame kitiems didesniems projektams.
Skirti prekybos tinklo lėšas numatyta „Duonos paliauboms“ – turėdami paramą į pastatymą žiūrime ramiau.
Taip pat šį sezoną tęsime festivalį „Teatrodromas“. Šiais metais esame patys užsibrėžę sukurti naujų darbų, tokių, kurie būtų susiję su miestu.
Bendradarbiaujame su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto studentais, su jais kursime darbą, skirtą konkrečiai Šiauliams, todėl parama bus labai reikalinga. Esame numatę, kad ją skirsime autentiškos programos įgyvendinimui“, – vardijo teatro meno vadovė.
Valstybinis Šiaulių dramos teatrasMenasTeatras
