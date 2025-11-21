Taline įvyko pasaulinė Igno Jonyno filmo „Siena“ premjera: žiūrovų klausimai apie sienas ir kontrabandą šiandien

Filmas jau turi keletą apdovanojimų – dar tik vystomas, jis buvo pažymėtas Vokietijos Kotbuso festivalyje. Filmo pagrindinis aktorius Š. Zenkevičius už Viliaus vaidmenį įvertintas „Europos kylančių žvaigždžių“ programoje ir atrinktas į perspektyviausių Europos kino aktorių dešimtuką.
Režisierius I. Jonynas pagrindinį filmo personažą įkelia į ekstremalias situacijas, kurias jam pačiam tenka spręsti. „Tik suprasdamas save, gali suprasti kitą. Ir tai – universali tema“, – įsitikinęs režisierius.
„Juodosios naktys“ Taline yra vienintelis A klasės festivalis Šiaurės Europoje, kasmet sutraukiantis kino industrijos profesionalus iš viso pasaulio. Labai įdomu pirmą kartą filmą žiūrėti su žiūrovais, kurie supranta mūsų regiono padėtį, problemas ir psichologiją. Per diskusiją, kuri vyko po filmo, šalia komplimentų kūrėjų komandai ir specialiai parinktam ypatingam Šilutės kraštovaizdžiui, buvo užduota daugybė klausimų apie įvykius filme ir padėtį pasienyje šiuo metu“, – iš Talino dalijosi filmo prodiuserė Rūta Adelė Jekentaitė.
Rašydamas scenarijų, režisierius I. Jonynas rėmėsi realiais įvykiais, Pamaryje vykusiais iki 2010-ųjų. „Kol prie Lietuvos sienos nebuvo pristatyta filmavimo kamerų, kontrabanda buvo gabenama intensyviai – ir cigaretės, ir vaistai, – jis pasakoja. – Vis dėlto, norėjosi, kad sienos įgautų metaforišką ne tik išorinio, bet ir vidinio pasaulio išraišką“.
Po žmonos mirties ornitologas Vilius (aktorius Šarūnas Zenkevičius) vienas lieka auginti paauglę dukrą Urtę (Urtė Povilauskaitė). Vieną dieną Vilius partrenkia nuo pasieniečių bėgantį kontrabandininką. Nusikaltėliai priverčia jį pervežti nelegalų krovinį. Kai užduotis įvykdyta, Viliui pasiūloma sekti ne tik migruojančius paukščius, bet ir per valstybės sieną gabenamas nelegalias siuntas. Suviliotas lengvų pinigų ir adrenalino, ornitologas įsitraukia į kontrabandininkų veiklą.
„Siena turi nemažai reikšmių filme, – sako pagrindinio vaidmens atlikėjas Šarūnas Zenkevičius. – Tai – ir pasienis, per kurį plukdoma kontrabanda, ir namų siena, ant kurios braižoma, ir emocinė siena, kuria nuo pasaulio yra atsitvėręs mano personažas“.
Filmo anonsas:
Sienas tarp žmonių filme tarsi dar labiau pabrėžia Mažosios Lietuvos regiono vaizdai. Atšiaurus Pamarys, šaltas potvynio vanduo ir vietovėje nutinkantys įvykiai kuria įtampos kupiną atmosferą ir jausmą, kad filmo herojams nėra lengva išgyventi.
Filmą prodiusavusios kompanijos „Baltic Productions“ prodiuseriai R. A. Jekentaitė ir Martynas Mickėnas filmui subūrė naujosios lietuvių kino kartos talentus – montažo režisierių Darių Šilėną, operatorių Audrių Budrį, kompozitorių Dominyką Digimą, dailininkę Kotryną Balčiūnaitę-Budrienę.
„Mes kartu maišėme tešlą. Didžiausia dovana yra žmonės ir galimybė su jais dalintis kūrybos energija bei idėjomis“, – pripažįsta režisierius I. Jonynas.
Kontrabandininkų vadeivą filme įkūnija garsi Lietuvos chorvedė Danguolė Beinarytė, ypatingas vaidmuo atiteko ir VDU docentui, vertėjui Viktorui Bachmetjevui. Filme taip pat vaidina Eglė Mikulionytė, Laurynas Luotė, Vygandas Vadeiša, Remigijus Bilinskas, Kamilė Petruškevičiūtė, Justina Mikolaitytė ir kiti.
Filmo gamybą iš dalies parėmė Lietuvos kino centras, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Lietuvos žiūrovai „Sieną“ kino teatruose galės pamatyti jau nuo gruodžio 5 d.
premjerasienaTalino kino festivalis
