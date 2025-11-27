Apie laukiantį ypatingą jubiliejų prakalbusi LNOBT vadovė L. Vilimienė: tuoj iššaus reginių fejerverkas

Gruodžio 4-ąją Lietuvos baletas minės 100-metį, todėl visa kūrybinė komanda dirba maksimaliu tempu, o teatro vadovė Laima Vilimienė tik lenkia piršus vardydama artėjančius renginius.
Nors ambicingus projektus teatras pristato kasmet, šie metai – išskirtiniai. Jubiliejui skirta programa truks visą gruodį, o į sceną sugrįš ne tik klasika, teatre stebins šiuolaikinės interpretacijos.
Intensyvią kūrybinę kelionę, kaip ir ankstesniais metais, reikšmingai palaiko LNOBT mecenatas prekybos tinklas „Norfa“. Teatro vadovė atvira – dabar be partnerių indėlio neįsivaizduojama nė viena premjera.
Naujienų portalui Lrytas šventiniam laikotarpiui besiruošiančio teatro duris atvėrusi L. Vilimienė papasakojo, ko meno gurmanai gali tikėtis artimiausiu metu.
– Teatrų sezonas jau įsibėgėjo, ne už kalnų intensyvus šventinis laikotarpis. Kokios nuotaikomis gyvenate?
– Teatras gyvena pakylėtomis nuotaikomis. Artėja ne tik šventės, dar prieš Kalėdas ruošiamės labai didelei šventei. Kaip žinia, gruodžio 4 dieną švęsime Lietuvos baleto 100-metį.
Dabar visos mintys, visi projektai yra sutekti į gruodį, kuris, išskyrus naujametinę „Traviatą“, bus išskirtinai dedikuotas baletui. Dabar apie tai galvojame, tuo gyvename ir degame.
Reginių fejerverkas turi iššauti nuo gruodžio 4-sios. Šiai progai esame paruošę įvairią puokštę renginių.
– Galbūt galėtumėte plačiau papasakoti, kas šventiniu laikotarpiu lauke teatre – galbūt stebinsite kuo nors visai netikėto?
– Visi pastatymai, kuriuos rodysime mums labai svarbūs, visi jie turi prasmę. Reikėtų pradėti nuo to, kad pačią gruodžio 4 dieną bus parodyta baleto „Kopelija“ premjera, po to seks dar penki šio baleto rodymai.
Šis pastatymas labai simboliškas – lygiai prieš 100 metų, gruodžio 4 dieną, Lietuvos baletas savo istoriją pradėjo būtent šiuo baletu. Praėjus amžiui pateiksime ne baleto rekonstrukciją, o naują pastatymą šiuolaikinio žmogaus akimis.
Pirmiausiai, choreografas Martynas Rimeikis yra šiuolaikinio baleto kūrėjas, todėl šią istoriją jis perskaito savaip. Jo baletas bus ne pagal originalią Leo Delibes‘o muziką, ją perrašė kompozitorius Jievaras Jasinskis. Matysime šiuolaikinę versiją, kuri remsis ištraukomis iš senojo baleto.
Renginius pradedame simboliškai, o gruodį turėsime ir mažesnę premjerą. Bendrai, tai bus dviejų vienaveiksmių baletų vakaras. Jį pavadinome „Laiko kambariai“. Bus rodoma vieno naujo baleto premjera, o kitas yra anksčiau mūsų scenoje gyvavęs spektaklis.
Pirmasis – „Moving Rooms“ („Judantys kambariai“, liet.) yra buvusio meno vadovo, choreografo Krzysztofo Pastoro kūrinys, tai dedikacija jam, mat K. Pastoras teatre ilgai vedė baleto trupę.
O šalia to bus rodomas M. Rimeikio „Dienos, minutės“. Simboliška – pastatyme susitiks du buvę baleto meno vadovai.
Toliau laukia labai gražus, žaižaruojantis, šventiškas ir iškilmingas baleto „Gala“ koncertas dedikuotas Lietuvos baleto 100-mečiui. Jį pavadinome „Akimirkos lengvumas“.
Ką reiškia „Gala“ koncertas? Į jį atvyksta didžiausių Europos teatrų vedantieji solistai, žvaigždės, kurie dovanos nuostabią šventę. Vakaras bus pilnas gražiausių pasirodymų, jis bus ypatingas. Koncertą kartosime du kartus.
Ir dar viena ypatybė, kurią kviečiame švęsti, yra ta, jog vieną savaitę sceną atiduodame Nacionalinei Čiurlionio menų mokyklai.
Pirmame jų vakaro veikme bus rodoma „Šopeniana“, o antrame jie pristatys premjerą „Laiškai gyvenimui“ – choreografo Jurijaus Smorigino pastatytą baletą M. K. Čiurlionio tema.
Svečiuose turėsime ir Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą. Jie pristatys spektaklį „Kaktusai+“. O dar vieną vakarą kviečiame Kauno valstybinį muzikinį teatrą jie mūsų scenoje pristatys Andželikos Cholinos režisuotą „Dezdemoną“.
Paletė, įvairovė – baletų, stilių, šokėjų, choreografų, bus labai didelė.
– Pradedant sezoną ne viena kultūros įstaiga sau išsikelia vienus ar kitus tikslus bei lūkesčius. Sakykite, ar šiems metamas kėlėtės užvadinius ir kaip sezono eigoje juos sekasi įgyvendinti?
– Paprastai mūsų lūkesčiai yra meniniai. Planuojame premjeras, koncertus. Mūsų didžiausias lūkestis – sėkmingai juos įgyvendinti aukščiausios meninės kokybės prasme ir parodyti tai auditorijai.
Taip pat šiais metais pradedame platesnį projektą Baltijos nacionalinių operos teatrų bendradarbiavimo rėmuose. 2026 m. turėsime mainus su Estijos nacionaline opera, vėliau ir su latviais.
Sieksime puoselėti bendradarbiavimą – tai didžiulio projekto pradžia, turime daug gražių idėjų, stengiamės, kuo glaudžiau bendradarbiauti ir auditorijai sudaryti sąlygas susipažinti su kaimynais, spektakliais ir menu.
– Jau ne vienus metus koja kojon žengiate su prekybos tinklu „Norfa“. Gal jau numatyta, kam šį sezoną bus skirta mecenato parama, o gal ji jau prisidėjo prie pastatymų ar kitų teatro veiklų?
– Labai džiaugiamės ir didžiuojamės „Norfos“ parama. Tai – labai prasmingas indėlis. Jaučiame turintys mūsų pastatymų koproduktorių – rėmėjas prisidėdamas dalyvauja veiksme. Dosni prekybos tinklo parama yra investuojama į premjerinius spektaklius.
Tai mums labai svarbu, nuo to priklauso grožis, pastatymų kokybė, galėjimas kviestis garsius vardus ir tuo pačiu metu integruoti jaunus atlikėjus.
Galimybės plečiasi, be paramos darbą būtų sunku įsivaizduoti, ji teikia mums stabilumą meninę programą planuojant į ateitį.
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT)Laima VilimienėBaletas
Rodyti daugiau žymių