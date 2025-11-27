Kultūros asamblėja rengia tarptautinį demokratinio pasipriešinimo forumą „Kaip iššokti iš verdančio puodo?“

Dviejų dienų forume bus kviečiama iš pirmų lūpų išgirsti apie tendencijas, mėginančias ardyti Rytų Europos demokratijas. Forumo svečiai drauge aiškinsis, kokie veikimo būdai ir kultūrinio pasipriešinimo priemonės gali padėti tam atsispirti.
„Rugsėjį supratome atsidūrę tokiame pat verdančiame puode, kuriame jau kurį laiką kunkuliuoja daugelio Europos šalių visuomenės. Susibūrusi Lietuvos kultūros asamblėja savo pagrindinį reikalavimą Vyriausybei tąkart formavo remdamasi Sakartvelo, Moldovos, Vengrijos, Slovakijos kolegų patirtimis – šių šalių „virimo“ procesas jau yra itin intensyvus. Jų patirtys mums leido tiksliai suvokti ir įvardinti grėsmes, kurias radikalus, visuomenę skaldantis, prokremliškas populizmas kelia valstybės kultūrai, o tai reiškia – ir jos demokratijai, laisvei bei saugumui“, – atkreipia dėmesį vienas iš Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narių, režisierius Karolis Kaupinis.
Stebint panašius įvairaus intensyvumo procesus kaimyninėse regiono valstybėse, Lietuvos kultūros asamblėja nutarė imtis iniciatyvos ir į Vilnių sukviesti šiuos dėsningumus patiriančių valstybių žurnalistus, aktyvistus ir kultūros lauke veikiančius žmones – ne tik pristatyti savo šalių atvejus Lietuvos auditorijai, bet ir tarpusavyje pasidalinti patirtimi ir išmoktomis pamokomis.
„Platesnis Rytų Europos kontekstas, atsikartojantys antidemokratinio veikimo metodai mums gali leisti suprasti, kiek smarkiai šiuo metu, palyginus su kitomis šalimis, esame „išvirę“, – sako K. Kaupinis. – Tad rengdami šį forumą, siekiame nors iš dalies užpildyti ne tik Lietuvoje, bet ir kaimynėse egzistuojančią didžiulę žinių spragą apie politinius procesus artimiausiose šalyse.“
Pirmoji forumo diena: aukšta temperatūra
Pirmąją renginio dieną savo atvejus pristatys atstovai iš Sakartvelo, Moldovos, Vengrijos ir Slovakijos – šalių, kuriose šios tendencijos jau yra smarkiai pažengusios ir kurių neigiami pavyzdžiai gali padėti užčiuopti ir kitose valstybėse tyliau, dar ne taip pastebimai vykstančius procesus.
Sakartvelo kelią nuo 2012-ųjų iki šių dienų pristatys žurnalistė, nepriklausoma tyrėja ir protestų organizatorė Nata Dzvelishvili, Moldovos atvejį nušvies Europos tiriamosios žurnalistikos premiją už darbą „Tarnauti Rusijai“ (angl. Serving Russia) laimėjusi M.Nistor, o dramaturgas ir profesorius Gergely Nagy atskleis, kaip per 15 metų Vengrija pavirto į mafijos valstybę.
Apie Slovakijoje vykusius procesus kalbės protestų organizatoriai – kino industrijos atstovas Adam Straka pasakos, kur šiandien atsidūrė jo valstybė, o šiuo metu jau panaikintos Slovakijos meno tarybos buvęs vadovas Robert Špotak atskleis, kaip demokratijai nepalankios jėgos pirmiausiai kėsinasi į institucijas.
Antroji forumo diena: žemesnė temperatūra
Antrąją forumo dieną kalbėtis prisijungs šalių, kuriose jau vyksta panašios apraiškos, tačiau temperatūra iki „virimo“ dar nepakilusi – Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Rumunijos, Čekijos, Serbijos, Slovėnijos, Kroatijos, Nyderlandų – atstovai.
Kultūros asamblėja siekia burti tarptautinį tinklą su tikslu visiems kartu ieškoti būdų didinti visuomenių atsparumą bandymams kurstyti radikalią poliarizaciją ir nusivylimą savo valstybėmis, tad aktyvūs šių šalių atstovai forume kviečiami stebėti ir analizuoti savo situaciją.
Nepriklausomas tyrėjas Jakub Bakule forume pristatys Čekijos procesus, kurie primena vykstančius Lietuvoje – socialdemokratiją ten išstumia radikalios dešinės populistinės jėgos, Lenkijos istorikas ir Antrojo pasaulinio karo muziejaus vadovas Gdanske Pawel Machcewicz pasakos apie šalyje vykstančią politizuotą kovą dėl istorijos atminties, o vertėja ir aktyvistė Mika Buljevic atskleis, kaip menas ideologiškai išnaudojamas politikoje. Visa forumo programa bus paskelbta jau greitai.
Forumą antrąją dieną vainikuos žurnalistų Nicodem Sczczyglowski ir Ryčio Zemkausko moderuojama diskusija, apibendrinanti renginio metu išsakytas baimes, nuojautas ir grėsmes. Gruodžio 5–6 d. Vilniuje, Šiuolaikinio meno centro kino salėje, vyksiantis forumas „Kaip iššokti iš verdančio puodo?“ yra atviras visiems, ypač laukiami dalyviai iš Lietuvos regionų. Norint dalyvauti, reikalinga registracija. Nespėjusiems to padaryti renginys bus transliuojamas tiesiogiai.