Prie Seimo pristatyta ekspozicija „Kultūra prieš imperiją“, skirta Ukrainos kare žuvusiems kūrėjams

Ekspozicijoje prie Seimo pristatomi 26 žuvę kūrėjai – kino, muzikos, teatro, literatūros ir dailės atstovai. Organizatorių teigimu, tai žmonės, kurie „taikos metu kūrė valstybės dvasią, o karui prasidėjus stojo ją ginti savo kūnais“.
Iniciatyvą pagerbti Ukrainos kultūros žmones įgyvendino aktyvūs piliečiai – muzikantas Mantas Meškeris ir kūrėjas Rokas Misikonis, o projektą globoti apsiėmė Ukrainą remianti organizacija „Blue/Yellow“.
Pasak Roko Misikonio, šie ukrainiečių pavyzdžiai ir įkvepia, ir skaudina, nes tai vertybių, kuriomis jie tikėjo kūryboje, liudijimai pasirašant mirtimi.
„Tai jautriausi žmonės, savo gyvenimu turtinantys visuomenę, atsakantys į jos egzistencijos klausimus, pirmieji išgyvenantys jos problemas ir neretai pirmieji sudegantys. Valstybė praranda daug, netekdama šių žmonių, lygiai kaip ir neišgirsdama jų“, – teigia R. Misikonis.
Stendai prie Seimo pastatyti neatsitiktinai – autorių teigimu, tai tarsi kvietimas sprendimų priėmėjams išgirsti, ką kalba laisvę kurianti kultūra, kol ji dar kalba kūryba ir menu, bei pamatyti tuos, kurie nebeturėjo pasirinkimo taip kalbėti.
„Ukrainos kultūros žmonės žuvo todėl, kad kūrė laisvą šalį. Tai mirtimi pasirašyta jų kūrybos tąsa. Mūsų pareiga – išgirsti juos čia, kol jie dar kalba per savo meną“, – sako „Blue/Yellow“ bendraįkūrėjas Jonas Ohmanas.
Ekspozicijos partneris, padėjęs atrinkti kultūros atstovus – Ukrainos platforma killedculturemakers.pen.org.ua. Paroda visuomenei bus prieinama iki kitų metų sausio 13 d.