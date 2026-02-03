Giedrės Genevičiūtės „Galva“ iš Nepalo tarptautinio kino festivalio parsiveža geriausio dokumentinio filmo apdovanojimą

7-asis Nepalo kultūrinis tarptautinis kino festivalis (NCIFF), sausio 30 – vasario 1 dieną vykęs Katmandu mieste, šiais metais pristatė plačią trumpametražių filmų, dokumentikos, vaidybinių filmų ir animacijos iš viso pasaulio programą. Dokumentinių filmų kategorijoje varžėsi 138 filmai iš 52 šalių. Festivalio rengėjai ypatingai akcentavo žmogaus teisių, socialinio teisingumo, aplinkosaugos ir kultūros paveldo temas.
„Yra projektų, kurie pasirenka tave, o ne tu juos“, – praėjusių metų rudenį, pristatydama savo filmą, kalbėjo režisierė G. Genevičiūtė.
Pagrindinio filmo herojaus M. Šorio gyvenimas nebuvo pavyzdingas – desperacija, protestai, svaigalai. Šoninė amiotrofinė sklerozė, kuria susirgus tikimybė išgyventi ilgiau nei trejus metus yra ne didesnė nei 10 procentų, nežabotą laisvę propagavusį vyrą paguldė į lovą. Negalėdamas valdyti kūno, su aplinkiniais Martynas bendraudavo akimis valdydamas kompiuterį.
Hospise M. Šorys rado prasmę ir viltį, sukūrė verslą, paramos-labdaros fondą „Gyvenk šiandien“ ir tapo mokytoju, galinčiu padėti likimo draugams. Filme Martyno istorija persipina su artimųjų išgyvenimais, draugais, slaugytojų ir savanorių gyvenimo istorijomis, hospiso kasdienybe. Mirties laukimas tampa šviesa, o pagrindinis filmo herojus, rodos, pasidaro liudininku, per kurį kiti žmonės atranda save, sau atleidžia ir pamilsta.
Iš pradžių norėjusi papasakoti tik išskirtinę M. Šorio istoriją, filmo režisierė atvėrė ir dar vieną stiprią liniją – savanorystę. Savanorių istorijos filme tokios ryškios, kad režisierei tereikėjo jas dokumentuoti ir stebėti, kaip Martyno istorija veikia jų gyvenimus.
Filmo anonsas:
Dokumentinį filmą „Galva“ kartu su režisiere G. Genevičiūte kūrė scenarijaus bendraautorius L. Ryškus, prodiuseris Arnas Vosylius, montažo režisierė Solveiga Zubreckienė, kompozitorius Gediminas Zujus, aranžuotojas Andrius Gružauskas, operatorius Karol Pašnikovič, garso režisierius Laurynas Gaidys.